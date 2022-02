P rofumi da regalare a San Valentino da uomo per lui e da donna per lei, fragranze unisex, scelte ricercate di nicchia, tra classici e novità

Regalare un profumo è un po' una scommessa. Che a San Valentino magari avrai voglia di vincere. Qualcuno dice che regalare un profumo tra innamorati è come lanciare il messaggio tipo "mi hai rapito il cuore". Un'impresa, quindi trovare il profumo giusto per la tua lei o il tuo lui. Eppure se si conoscono i gusti del destinatario non sarà poi così difficile centrare l'obiettivo. Tutto sta nell'intuire la famiglia olfattiva della sua fragranza abituale, cioè quella "categoria" di odori alla quale appartengono i profumi che lui o lei indossano di solito.



Per darti un'idea della fragranza giusta da regalare, facci caso se il suo profumo è fresco, orientale, avvolgente, sa di frutta, vien voglia di mangiarlo o ricorda i classici fiori (anche se qui si apre un capitolo grande come il primo tomo di Diritto Privato). Queste sensazioni di solito si legano ai profumi da donna.

I profumi da uomo, invece, possono richiamare sentori di freschezza o di energia, di calore o di erbe balsamiche, di "pulito" o di cuoio e polvere da sparo. Giusto per fare qualche semplificazioni. Qualche idea del profumo indovinato da regalare la si può ricavare dagli ingredienti che compongono la piramide olfattiva, anche se la prima descrizione richiede un po' uno sforzo di immaginazione. Infatti, conviene informarsi sui profumi più interessanti per la festa degli innamorati e poi fare un salto in profumeria.

Pronti a scoprirli con noi? Nelle righe che seguono 10 profumi per lui e per lei da regalare a San Valentino, tra novità irresistibile e classici senza tempo. Tutti all'insegna della raffinatezza e sensualità.

I profumi da regalare a San Valentino da donna

Profumi fioriti, fruttati, legnosi, orientali e gourmand, queste le principali famiglie olfattive con cui dire "ti amo" alla tua lei con un profumo. Nella nostra selezione trovi novità appena immesse sul mercato e classici che quest'anno celebrano un anniversario speciale, come ad esempio Féminité du bois di Serge Lutens. E poi trovi collezioni private, capitoli di profumi di successo e tanto altro.

for her MUSC NOIR ROSE di Narciso Rodriguez

Un nuovo capitolo della storia di for her di Narciso Rodriguez. Musc Noir Rose è un floreale ambrato che si arricchisce di un nuovo bouquet voluttuoso di tuberosa intensa. Le sue sfaccettature solari si fondono con il cuore inconfondibile di muschio e un accenno di prugna. Le note di testa dell’olio di bergamotto italiano, valorizzate dal pepe rosa, apportano una vivacità radiosa. L’agrumato acidulo si trasforma armoniosamente da un dolce fruttato a una nota più erbacea e balsamica. Questa apertura fresca e luminosa contrasta con una nota di fondo irresistibile di vaniglia orientale.

Gucci Guilty Eau de Parfum Intense

Una nuova fragranza che reinterpreta la firma olfattiva originale di Gucci Guilty portandola a un più alto livello di intensità, che si esprime sia nel profumo che nel flacone. Gucci Guilty Eau de Parfum Intense Pour Femme è una fragranza ambrata floreale legnosa. La vivace esuberanza del mandarancio e la generosità del litchi aggiungono modernità alle note cipriate di violetta. Nel cuore, il bouquet floreale di ylang ylang e tuberosa viene esaltato dalla sensualità misteriosa dell’accordo di prugna. Sul fondo, le note intense e legnose di patchouli e vetiver incontrano la tenerezza della vaniglia.

Irresistible di Givenchy

Un profumo per dirle quanto sia irresistibile. Qual migliore occasione di San Valentino per ricordarglielo? Irresistibile di Givenchy è una fragranza floreale, legnosa e fruttata costruita sul contrasto tra due accordi opposti: una rosa deliziosa e un luminoso legno biondo. Questa rosa frizzante simboleggia il profumo di una donna dal fascino magnetico e irresistibile, con un potere di attrazione a cui è impossibile sottrarsi. In pratica, una vera dichiarazione d'amore.

Toy 2 Bubble Gum di Moschino

Per Moschino San Valentino è seducente e giocoso grazie alla fragranza racchiusa nel flacone a forma di teddy bear color rosa. Con i suoi sentori dolci, Toy Bubble Gum richiama alla mente l’ironico bubble gum, da cui prende il nome la stessa fragranza. È una fragranza fiorita-fruttata-orientale. Il cuore è acceso da un estroverso accordo bubble gum, allo stesso tempo dolce, speziato ed intenso. Esperidati canditi si uniscono a pesca succosa e spezie, e si tuffano in un cocktail di legni eleganti e musk.

Flamant Rose di The Merchant of Venice

Flamant Rose di The Merchant of Venice è racchiuso in un elegante flacone di vetro di Murano dal colore rosso corallo, ed è dedicato a una delle creature più eleganti: il fenicottero rosa. Si tratta di un Eau de Parfum Concentrée unico e particolare, che unisce uno spiccato carattere fiorito con note dolcemente fruttate, e richiama le sensazioni di una passeggiata al tramonto. La partenza agrumata e frizzante di petitgrain e verbena inebria i sensi e dona una delicata sensazione rinfrescante, che si trasforma immediatamente in un avvolgente e caldo abbraccio esaltato dal delicato tocco del fiore d'arancio. I petali cremosi di geranio sono arricchiti da sfumature lattoniche di albicocca, adagiandosi in una morbida e orientale deriva legnosa di fava tonka e muschio, per una calda sensazione solare.

Just Give Me Roses di La Perla Beauty

Just Give Me Roses di La Perla Beauty trasmette il fascino universale di questo fiore iconico in un bouquet caldo e ricco. Il profumo esplora l’irresistibile profondità della rosa. Le note di testa orientali di zafferano e pepe rosa e neroli riportano alla mente amori, amici e ricordi. Questi aromi si fondono nella pura, unica nota di cuore della rosa damascena esaltando tutto il suo infinito romanticismo. Quando la fragranza si apre, il calore e l’intensità legnosa di ambra, tabacco e foglie di muschio lasciano una scia persistente.

Chloé Eau de Parfum Naturelle

Il nuovo Chloé Eau de Parfum esprime il ritorno a una forma di purezza e semplicità. Rappresenta una vera prodezza compositiva, poiché una formula di origine naturale richiede l’utilizzo di una gamma ristretta di ingredienti. Chloé Eau de Parfum Naturelle è vegano, realizzato con materie prime al 100% di origine naturale, alcool di derivazione naturale e acqua. Non contiene filtri né coloranti artificiali, solo materiali di alta qualità selezionati con cura. L'emblema di Chloé signature è sempre stato una rosa fresca. In questa nuova versione, la rosa si fonde al neroli per formare un bouquet vellutato che esalta la vivace freschezza del cedro e dei germogli di ribes nero.

Young Rose di Byredo

Riformulando le tradizioni attraverso la prospettiva di una nuova generazione, Young Rose racchiude le passioni creative dei giovani. Ancora una volta attinge alla vivace e giovane scena creativa cinese che ha ispirato la nascita della fragranza. Il direttivo creativo di Byredo, Ben Gorham, ha invitato l'artista Chen Fenwan a collaborare per un’edizione speciale da collezione, perfetta per San Valentino. Nel bouquet le note di pepe di Sichuan si sovrappongono al cuore di rosa di Damasco in una combinazione che contrasta la tradizione con la novità. .

Féminité du bois di Serge Lutens

Nel 2022 la fragranza storica di Serge Lutens, di Féminité de Bois, compie 30 anni e festeggia con uno speciale flacone in edizione limitata. Nel 1992 si trattava di un profumo rivoluzionario che ha cambiato l’universo delle fragranze con una composizione dalla base legnosa, aprendo poi la strada al concetto di fragranza unisex. Oggi più attuali che mai. Le note principale sono basate sul legno di cedro, note e di prugna e violetta. Lo speciale e celebrativo flacone è disponibile esclusivamente presso le profumerie concessionarie Serge Lutens.

Emerald Green di The House of Oud

Una fragranza esclusiva ispirata ai gioielli della Corona inglese. Emerald Green ci riporta alla gloriosa epoca vittoriana grazie alla celebrazione della parure di smeraldo commissionata dal Principe Albert per la consorte, la Regina Vittoria. Queste pietre preziose, di colore verde intenso, dedicate alla dea Venere, da sempre rappresentano l’armonia e la bellezza della natura. L’energia sprigionata dal divertente blend agrumato di testa esplode, esaltato dai briosi accenti di pepe rosa, e si unisce a una profusione di carnosi petali di gelsomino, svelando l’impertinenza dello zenzero e la sensualità del patchouli, enfatizzata da una nota primitiva di ambra grigia.

Profumi da regalare a San Valentino da uomo

Per San Valentino punta sui profumi classici che riscuotono un successo da sempre o, se il tuo lui ama sperimentare, osa con nuovi profumi dall'anima ricercata. Ti puoi divertire curiosando anche nella nicchia che offre sempre qualche sentore diverso dal solito.

Sauvage di Dior

Sauvage di Dior è il profumo più venduto al mondo. Se lui ancora non lo conosce, San Valentino è il momento giusto per regalarglielo. Dal 2015 anno della sua nascita, Sauvage ha riscosso un successo straordinario. Il suo vortice di freschezza a conquistato il mondo intero e nulla sembra fermarlo. Il jus si gioca sulle note vivaci del bergamotto e in riscaldate da un legno ambrato. Un sillage intenso, potentemente virile, ricco di sfaccettature e caratterizzato da materia prime d’eccezione che ha sorpreso e conquistato fin dal suo debutto. Autentico profumo-fenomeno, Sauvage è un universo ecco e compito con le sue declinazioni olfattive in Eau de Toilette, Eau de Parfum, Parfum e il più recente Elixir, un bouquet che si spinge i limiti con una concentrarne mai raggiunta.

Kenzo Homme Eau de Toilette Intense

La nuova fragranza maschile di Kenzo è ispirata all’intensità del bamboo. Creata dal parfumeur Quentin Bisch (Givaudan), Kenzo Homme Intense è una fragranza legnosa e marina che evoca i sentori di una pelle salata e baciata dal sole. Il nuovo flacone Kenzo Homme Eau de Toilette Intense assume la forma di un bamboo ridisegnato; il tappo smussato rievoca il taglio di una katana, l’emblematica spada dei samurai.

Brioni Eau de Parfum Intense

Il nuovo profumo da uomo di Brioni è composto principalmente dalle note di bergamotto e mandarino di Reggio Calabria, pepe rosa dell’Oceano Indiano e patchouli dell’Indonesia, un jus che veste l'uomo con eleganza proprio come un abito Brioni. In Brioni Eau de Parfum Intense, le molecole artificiali prodotte dalla chimica green sono accuratamente selezionate da una palette eco-consapevole. Queste sono miscelati con materiale naturali sostenibili, provenienti dalla Maison di fragranze Robertet di Grasse.

BOSS The Scent Le Parfum for Him

BOSS The Scent Le Parfum for Him è una potente reinterpretazione dell’iconica firma olfattiva ambrata di BOSS The Scent, che prende forma attraverso l’iris e il cuoio. Si apre con le note afrodisiache dello zenzero e quelle fruttate della maninka, per poi accendere i sensi con l’iris sensuale e prezioso, e con le note di fondo scaldate dal cuoio che generano un’attrazione inevitabile. L’iconico flacone si presenta in una sfumatura calda del color taupe ed è circondato da una gabbia di oro rosa, come a catturare l’intensità del profumo.

Ferragamo Intense Leather

Ferragamo Intense Leather è una fougère leather aromatic salty con un tocco contemporaneo che gioca con contrasti ricchi di luminosità e seduzione. La freschezza del mandarino si intreccia con la vivacità del pepe rosa mentre il magnetismo erbaceo di assoluta di salvia sclarea cattura i sensi. Una sensazione intima e autentica emerge da un cuore prezioso che fonde gli accenti succosi dell’accordo di mela annurca con l’eleganza floreale del mughetto e dell’iris. Poi la brillantezza del musk e la sfaccettatura minerale e salata del muschio di quercia sprigionano ulteriore distinzione prima di lasciare la scena all’esclusivo accordo Ferragamo Intense Leather.

Love Affair di Eisenberg

Per San Valentino, Eisenberg dedica alle coppie innamorate Love Affair, due fragranze, per lei e per lui (nella foto il profumo da uomo), unite dalle stesse note olfattive. Per un amore che ama condividere e non dividere. Un turbine olfattivo delicato e penetrante con note di testa di Fiori Bianchi che si fondono sapientemente con note fresche e fruttate di bacche di Ribes. La personalità dell’Eliotropio espressa nel cuore, abbracciato ad una fragrante rosa, si erge su un fondo aromatico di Tabacco, Legno di Sandalo e Muschio Bianco.

Acqua di Parma Colonia Futura

Una fragranza vivace che fonde la freschezza agrumata di Colonia con note aromatiche e legnose. Colonia Futura è la dichiarazione d'amore per la natura di Acqua di Parma: una vibrante esplosione di ingredienti naturali, meravigliosamente combinati tra loro ma allo stesso tempo prorompenti. La fragranza si apre con le note luminose di bergamotto, pompelmo e limone con tocchi di pepe rosa. Un'apertura frizzante che si ammorbidisce nel cuore dove la freschezza erbacea della lavanda incontra l'aromatica salvia sclarea. Un'armonia che trova perfetta conclusione nel fondo dove il vetiver porta il suo tocco legnoso con una sfaccettatura terrosa e materica.

Beagle di Fueguia

Una nuova creazione del brand argentino Fueguia 1833. Beagle è una fragranza dal profilo legnoso e aromatico, dedicata alla nave su cui Charles Darwin, naturalista ed esploratore, viaggiò dall’Europa alla scoperta del Sud America nel 1831. Julian Bedel, founder e anima creativa di Fueguia 1833, ha voluto celebrare l’epoca delle grandi esplorazioni ed immaginare il sentore della cabina di bordo di Charles Darwin, dando vita ad una creazione unica con note di legno di quercia, rhum e polvere da sparo.

Monsieur di Pierre Guillaume

Monsieur di Pierre Guillaume è un'armonia di otto note legnose abbracciate a foglie bagnate dalla freschezza minerale dell'acqua che sgorga della roccia, «Monsieur» è un profumo potente, ampio, complesso e vibrante dalla sensualità organica. Essenze di Patchouli, di Cedro, di Vetiver e di Sandalo, Assoluta di Pioppo, Muschio di Quercia, Legni di Incenso e Papiro. Un profumo sofisticato da uomo per un San Valentino ricercato.

Trussardi uomo Eau de Toilette

Un classico senza tempo della profumeria che appartiene a una famiglia olfattiva tipicamente maschile: fougere legnoso. Nelle note di testa di Trussardi Uomo c’è la fresca eleganza italiana di limone, bergamotto, galbano e noce moscata. Nel cuore c’è la virilità raffinata del mix tra salvia sclarea, geranio e violetta. L’apoteosi della forza sensuale arriva con le note di fondo: patchouli, accordo muschio e accordo pelle. Un profumo da regalare all'uomo che ama i profumi di una volta che non passano mai di moda.