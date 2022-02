Fai scroll della pagina: troverai tante idee regalo per San Valentino per lei. Trucchi, cure per la pelle, tools per capelli e tanto altro, e per annotarli ti basta fare qualche screenshot delle foto!

San Valentino è ormai alle porte e quale momento migliore per regalare (o farsi regalare) una coccola di bellezza? La festa degli innamorati, si sa, può creare delle aspettative di romanticismo. Ecco che tra un mazzo di fiori e una scatola di cioccolatini, si può trovare lo spazio per concedersi un piccolo pensiero beauty. A volte basta poco per ricordare a se stessi - anche all'interno della coppia - quanto sia importante prendersi cura di sé. A proposito di prodotti beauty, cosa si può regalare a lei per San Valentino? Indecisi su cosa comprare? Qualche idea te la forniamo noi con proposte di trucco, skincare viso e corpo, accessori benessere e anche esperienze in SPA.

Scorri la pagina in basso: sicuramente troverai l'idea beauty che fa per te!

I regali di make up per San Valentino

Rossetto rosso di Yves Saint Laurent

Per San Valentino l'iconico Rouge Pur Couture di Yves Saint Laurent si veste di un packaging esclusivo di color rosso intenso, simbolo dell’amore passionale, che sfuma verso il nero. Grazie alla sua formula idratante protettiva ed iperpigmentata, Rouge Pur Couture dona alle labbra un confortevole effetto seta, rendendole più abbaglianti che mai. Che sia di giorno o di notte, con i jeans o con i tacchi, il rossetto si rende manifesto di una donna audace e indipendente, che rompe le regole per reinventarsi.

Un rossetto dal pack very luxury di Guerlain

Dedicato a chi ama il lusso ed è affascinato dai packaging d'effetto. Come appunto il pack vellutato del rossetto Rouge G di Guerlain nella collezione in edizione limitata Legendary Reds, composta da 3 rossi diversi. Noi abbiamo scelto il Ruby! Alludendo alla propria tradizione storica, i rossetti di questa collezione riportano l’incisione di un’ape, il simbolo della Maison Guerlain fin dalla creazione del flacone Eau de Cologne Impériale.

Rossetto glitterato di Chiara Ferragni Collection

Lipstick All That Glitter ha una formula rossa altamente pigmentata, e dona alle labbra un finish luminoso e glitterato a lunga durata. Perfetto da indossare nelle occasioni speciali come il giorno di San Valentino o per aggiungere un tocco glamour al look. In vendita in esclusiva presso Douglas.

Un mascara iconico, come quello di Dior





Un bel mascara è sempre un regalo gradito, anche a San Valentino! Un esempio è Diorshow Iconic Overcurl con cui ottenere ciglia sempre più voluminose e dalle curve spettacolari. Le definisce, avvolge e pettina in maniera estrema, in un solo passaggio e le mantiene in ordine per 24 ore. La formula è arricchita con del nettare di cotone per ottenere, giorno dopo giorno, ciglia sempre più forti e brillanti.

L’icona dei mascara Dior esibisce con orgoglio un design moderno, esaltato da un look sfaccettato che rivela il colore contenuto nel mascara: nero, blu, marrone o argento paillettato.

Palette Rosequartz di Huda Beauty

Conosciuto come la “pietra dell’amore”, il Quarzo Rosa è uno dei cristalli curativi preferiti da Huda Kattan, poiché si dice che rafforzi tutti i tipi di amore, dalle relazioni che ci circondano alla cura di noi stessi. Huda si è innamorata del cristallo in quanto porta una morbida energia fatta di compassione e pace, e nel corso degli anni ha scoperto che l’ha aiutata a ricaricarsi, rifocalizzarsi e a trovare la sua strada in un potente viaggio di amore verso se stessa. Ecco quindi una palette che racchiude questo spirito. Un'idea perfetta per San Valentino che include: 8 tonalità opache pigmentate ultra-setose, 3 tonalità metalliche ultra-brillanti, 3 tonalità metalliche perlescenti, 3 creme marmorizzate multi-luminose ispirate al quarzo e 1 tonalità ibrida perlescente luccicante "stone glow"!



Una palette di ombretti nude di Diego Dalla Palma

La palette, racchiusa in un’elegante e compatta trousse con specchio da portare sempre con sé, si sviluppa in un caleidoscopio di 12 ombretti nude, un mix di colori universali freddi che si fondono a tonalità calde per realizzare qualsiasi look: dal più naturale al più intenso! Le texture, cremose e morbide al tatto per un’esperienza sensoriale unica, si sfumano facilmente rilasciando un colore leggero e saturo. I colori hanno finish matt, satinati ed extra-pearl da combinare fra loro per risaltare lo sguardo con molteplici ed impeccabili look.

In vendita esclusivamente sul sito di Diegodallapalma.com da Febbraio 2022.

Ombretti con glitter di Mulac

"Sparkle Drugs" è una palette di ombretti che nasce dall’esigenza cosmetica di mixare alla perfezione la stravaganza del glitter cosmetico alla sua facilità e versatilità d’utilizzo. La versione “Toxic” contiene 3 tonalità di glitter con sottotono caldo/neutro e una base fissativa: Cockatil è un glitter dorato. Ovedose è un glitter color bronzo. Fatal Rose è un glitter rosa intenso con sottotono caldo. Elisir è la base fissativa, funzionale alla stesura e durata del glitter su pelle. Un'idea divertente per brillare a San Valentino!

Una palette per sopracciglia di Benefit

Brow Zings Pro è la versione professional della palette iconica per le sopracciglia di Benefit. Dedicata ai veri make-up artist delle sopracciglia, è composta da 7 ombretti in polvere e in cera per sopracciglia per disegnare, definire e modellare: realizza tutti i brow look che vuoi con Brow Zings Pro! E non finisce qui: all'interno della confezione, trovi anche un pratico pennellino con doppia estremità, da una parte piatto e morbido, dall'altra angolato per l'applicazione delle polveri, e un applicatore munito di scovolino per l'applicazione della cera.

Un blush in stick di PIXI

Il blush effetto manga è un bel pensiero sfizioso per San Valentino. Sceglilo in tonalità “shocking”, che la tua lei applicherà in aree specifiche (e inusuali) del viso. Il blush di Pixi ha colori vivaci, intensi quanto basta a rinfrescare l’incarnato. La texture in crema e in gel è modulabile e iper pigmentata.

Un "super" correttore di Bobbi Brown

Il correttore è uno dei prodotti indispensabili per il make-up. Skin Corrector Stick è una novità di Bobbi Brown. È stato sviluppato con i truccatori per neutralizzare istantaneamente le occhiaie e le discromie. La gamma di tonalità offre una copertura skin-true, correggendo il colore per un aspetto naturale. Inoltre la formula si fonde a contatto con la pelle per 12 ore di comfort, senza evidenziare le piccole pieghe e senza creare grumi. La tecnologia a montatura lenta aiuta a creare la consistenza burrosa e cremosa della formula mantenebdone la leggerezza. L'estratto di semi di caffè e la salicornia forniscono un'idratazione a lunga durata che rimpolpa e leviga la pelle, rendendola perfetta per l'applicazione del fondotinta.

Cofanetto rossetto e matite labbra di Goovi

In occasione di San Valentino Goovi lancia il cofanetto che raccoglie tutta la collezione dei 6 rossetti matte (i Velvet Dream) e delle 6 matite contorno labbra abbinate (Define My Lips). Un regalo prezioso per chi non rinuncia al rossetto nemmeno in tempi di mascherina!

Beauty case con trucchi di Naj Oleari

In vista di San Valentino, Naj Oleari propone un bellissimo beauty case con make-up must have, da regalarsi e regalare. All'interno, il mascara Wear The Volume effetto volume e 3D; la matita kajal Deep Eye; l'ombretto pigmentato Colour Fair Eyeshadow 02; Eye Brush, pennello occhi per applicare e sfumare ombretti in polvere e in crema; Plumping Kiss Lipgloss 03, un gloss dal colore brillante e duraturo; Oleo Gel Nail Lacquer 30, uno smalto effetto gel con olii nutrienti; Delicate Micellar Make-up Remover, una innovativa formula micellare 3 in 1 che permette di rimuovere il trucco viso, occhi e labbra con la massima delicatezza.

VeraPump, siero ciglia allungante de L'Estetista Cinica

VeraPump di Vera Lab è un siero che rinforza, nutre e stimola la crescita delle ciglia, donando maggior volume e risvegliandone la naturale vitalità. Le ciglia risulteranno più lunghe e voluminose in sole 6 settimane di utilizzo: il 100% delle volontarie ha sperimentato un aumento statisticamente significativo della lunghezza e del volume delle ciglia.

I regali skincare per San Valentino

Una crema viso con dichiarazione d'amore

Per San Valentino dal 1° al 14 Febbraio 2022, Filorga invita a festeggiare e festeggiarsi componendo un pensiero speciale sui pack dei propri trattamenti skincare preferiti. Le proprie iniziali o quelle della persona amata, la dedica “PER TE” o “I Love MYSELF”, le parole della propria love story potranno rendere unici i prodotti Filorga da regalare o regalarsi: perché celebrare l’amore significa anche prendersi cura di sé o di qualcuno di speciale, dedicando attenzione alla cura della pelle e della sua storia unica. Per ogni prodotto Filorga acquistato in Farmacia nelle due settimane antecedenti San Valentino, si riceverà un alfabeto adesivo per customizzare il pack del trattamento del cuore componendo il proprio pensiero d’amore, un biglietto con il testo “You are beautiful and MORE”, anch’esso ulteriormente personalizzabile, e della carta da regalo per completare il dono.

Huile Prodigieuse Florale di Nuxe



Il trattamento iconico Nuxe ai 7 oli preziosi 100% vegetali declinato in un profumo floreale e delicato. Questo olio idratante conserva la stessa texture idratante che non unge e la stessa efficacia su viso, corpo e capelli. La sua azione antiossidante e il suo effetto “scudo anti-inquinamento” ne fanno un alleato quotidiano. Il profumo ha note floreali e fresche alle note di Pompelmo, Magnolia e Muschio per vivere un nuovo momento di piacere.

Crema corpo al profumo di mare di Bioclin

La crema Bio-Ocean offre una sensorialità delicata, adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Il suo profumo ricorda il mare, il sole e il sale sulla pelle, per una sensazione di freschezza e benessere per il corpo e la mente. La sua formulazione dona alla pelle energia, vitalità e nutrimento.

Efficacia, naturalità, sensorialità e sostenibilità a 360 gradi – con un approccio green che dalle formule e dai packaging arriva all’iniziativa WAMI a tutela dell’ambiente – sono le parole chiave di questa novità.

Set di San Valentino di Ringana

Un set a base di cosmetici freschi altamente efficaci, pura potenza naturale senza additivi per una sensazione ottimale sulla pelle e una luminosità seducente! Contiene il FRESH lip balm rosé ricco di acido ialuronico ideale per idratare le labbra e il FRESH body milk rosé a base di squalene per un’azione antiossidante. Fa sì che altri lipidi propri della pelle non causino un’ossidazione dei grassi.

Glowy Gift Set di Darling

In occasione della festa di San Valentino DARLING presenta Glowy Gift Set in edizione limitata. Acquistando la crema viso Glowy Face Cream SPF50+ su www.darlingsun.com, riceverai in regalo un set di due morbidi dischetti struccanti lavabili in 100% cotone, accessorio beauty perfetto per rimuovere anche il trucco più ostinato in modo naturale, delicato e sostenibile. DARLING Glowy Face Cream SPF50+ è una crema idratante specifica per viso, collo e décolleté con proprietà anti-age e anti-pollution.

Piastra a vapore di Babyliss

Grazie alla funzione vapore, la piastra lisciante 2in1 Steaminshine Ceramic idrata e protegge i capelli mentre li liscia, per capelli lisci e luminosi e risultati a lunga durata. Con piastre larghe rivestite in Diamond-ceramic e pettini integrati rimovibili, liscia i capelli perfettamente fin dalla prima passata. La funzione ionica elimina l'effetto crespo rendendo i capelli morbidi e setosi.

Spazzola ad aria e lisciante di T3

Air Brush Duo di T3 è una spazzola ad aria calda che offre risultati lucidi e senza effetto crespo per i tipi di capelli lisci, mossi e ricci. Dispone di un design a spazzola intercambiabile con due accessori e 15 combinazioni di calore e velocità per uno styling personalizzato. Progettata con la tecnologia T3 Ion Flow, questa potente spazzola è dotata di un generatore di ioni negativi che produce che favorisce la lucentezza dei capelli.

Nuovo Phon di Parlux



Da Parlux arriva il nuovissimo asciugacapelli Parlux ALYON® Red, tecnologia professionale unita a una cura estrema per ogni tipo di capello. La nuova colorazione rosso intenso tinge il phon migliore di Parlux, azienda italiana leader mondiale nella produzione di asciugacapelli professionali. Alle chiome ricce è dedicato il Pack con il diffusore MagicSense®, incluso nella confezione, ideale per domare l’effetto crespo ed ottenere asciugature naturali.

Massaggiatore Rimodellante Corpo di Rowenta

Questo Massaggiatore Rimodellante Corpo offre una cura completa della silhouette. Utilizzabile sul corpo, dalle cosce e glutei, alla vita e persino alle braccia, regala il piacere di un massaggio levigante e drenante, perfetto per aiutare a contrastare gli inestetismi della cellulite. Favorisce la tonificazione anche le zone più difficili, per una silhouette che può essere visibilmente più snella dopo poche settimane di utilizzo.

Le esperienze di bellezza e benessere in SPA e saloni

Trattamento in istituto Bioline Jatò

ll trattamento Lifting Code Diffusion Filler di Bioline Jatò si compone di formule ad alta concentrazione di collagene e acido ialuronico. Si abbina a due tipi di massaggio: il primo è il Massaggio Lift Up (durata: 60 minuti), tecnica di massaggio che esercita un’azione mirata sulla muscolatura mimica del volto per promuovere un'azione rivitalizzante. Il secondo massaggio comprende le Face Beauty Experience (FBE), manovre articolate in tre fasi (Relaxing, Draining e Firming Touch) che sciolgono le tensioni e predispongono al relax.

Trattamento viso LPG

Ibrand LPG® ha sviluppato un nuovo protocollo di trattamento che combina i benefici di una stimolazione multidimensionale In & Out per rinnovare la pelle e consentire il massimo relax durante tutto il tempo del trattamento. Il protocollo "Pelle Nuova" combina la stimolazione cellulare con una doppia esfoliazione meccanica e chimica della pelle. Il risultato? Una pelle più sana e un incarnato più luminoso.

Una candela profumata per San Valentino

Marguerite di Lacy Beauty è una candela in cera di soia proveniente da coltivazioni non ogm, vegana e biodegradabile. Colata a mano e provvista di uno stoppino in legno d’acero. La profumazione è un accordo di violetta cristallizzata nello zucchero.

Tappetino Stretch+ con Calore di HoMedics

La pace dello yoga, il relax di casa propria: il Tappetino Stretch+ con Calore di HoMedics è lo strumento ideale per qualche ora di benessere dopo una lunga giornata o molte ore passate davanti al computer. Pratico e salvaspazio, conduce il corpo attraverso una serie di trattamenti accuratamente coreografati e progettati per emulare diversi stili di yoga, gonfiando e sgonfiando in sequenza 7 camere d’aria. Al Tappetino è stata aggiunta anche la tecnologia TruHeat per migliorare l’esperienza di relax e rinvigorire e rilassare il corpo. Il calore viene generato all’interno del tappetino elastico, ed è progettato per intensificare e migliorare l’esperienza di relax in pochi istanti.