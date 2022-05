I migliori scaldacera per l’epilazione

F ondamentale per una cera senza errori e a regola d'arte, lo scaldacera è uno strumento ancora poco conosciuto ma fondamentale da avere. Ecco i migliori.

La depilazione è un argomento molto dibattuto: chi ama il rasoio, chi si è convertito al laser fino agli irriducibili della cera, calda o fredda, sia home made che dall'estetista. Per una riuscita senza errori, oltre a un prodotto super performante, è bene anche avere il migliore scaldacera in circolazione: questi strumenti, infatti, permettono di sciogliere la cera e mantenerla alla giusta temperatura che, oltre a estirpare il pelo nel modo giusto, ma anche di non provocare ustioni e irritazioni.

Gli scaldacera presenti sul mercato sono davvero tantissimi e, su Amazon, si possono trovare le migliori versioni a diverse fasce di prezzo. Qui la nostra selezione di best of da provare.

Manipolo per la ceretta casalinga

Perfetto per un uso casalingo, questo scaldacera è composto solamente da manipolo e permette l'applicazione diretta sulle zone da depilare. Dotato di una base, collegata alla corrente, questo manipolo riscalda le cartucce già dotate di rullo ed è utilissimo per la zona della gambe e delle braccia.

Le ricariche, inoltre, si possono facilmente acquistare anche nella grande distribuzione.

Manipolo professionale

I manipoli, però, non vengono utilizzati per uso casalingo ma sono molto apprezzati anche dagli istituti professionali.

Questo modello, dotato di base con tre spazi di ricarica, è perfetto per i professionisti che cercano uno strumento veloce per la depilazione e che permetta di avere gli strumenti sempre pronti tra una ceretta e l'altra.

Kit con scaldacera

Per chi si sta avvicinando al mondo della cera e della depilazione, questo kit è una soluzione utile che unisce l'indispensabile a un prezzo competitivo.

Al suo interno, oltre lo scaldacera, una cera a caldo, una spatola per l'applicazione di precisione, un rotolo in TNT per gli strappi e, infine, il latte dopo cera perfetto per lenire, idratare ed eliminare le tracce di cera che possono rimanere post trattamento.

Scaldacera per ceretta brasiliana

La cera brasiliana, oggi, è uno dei trattamenti più amati e ricercati, sia a casa che nei saloni estetici.

Questo tipo di cera, oltre a essere più delicata, permette anche di rallentare la crescita del pelo ed eliminare anche quelli più corti o poco visibili. Questo scaldacera viene fornito con 4 set di gemme (cioccolato, mieie, aloe, fragola) per capire quale cera sia la migliore per le proprie esigenze.

Il consiglio, in questo casi, è di alzare al massimo la temperatura per sciogliere la cera per poi abbassarla prima dell'applicazione.

Scaldacera professionale

Questo scaldacera è pensato appositamente per un uso professionale, non solo per il sistema di sicurezza che permette lo spegnimento automatico, ma anche per la capacità. Ben 500 ml di cera che possono essere riscaldati in una sola volta, in tempi decisamente brevi. Ottimo per chi deve effettuare più trattamenti in poco tempo.

Scaldacera di design

Anche l'occhio vuole la sua parte e, questo, vale anche per gli scaldacera. Proprio come questo modello che si differenzia dagli altri non solo per il design e per i colori delicati, ma anche per lo schermo LCD digitale e i tasti per la regolazione della temperatura.

Al suo interno anche diversi tipo di gemme di cera, circa 1 kg, per poter testare e trovare la cera perfetta.

