Make up anti-pollution: i vantaggi di un Trucco Protettivo

I l make up anti-pollution rappresenta una rivoluzione nel mondo del beauty. Grazie a ingredienti attivi e formulazioni avanzate, questi cosmetici proteggono, idratano e purificano la pelle, rendendosi indispensabili (soprattutto) per chi vive in città.

Negli ultimi anni, l'inquinamento è diventato un problema sempre più pressante, soprattutto per chi vive nelle grandi città. Smog, polveri sottili e altre impurità presenti nell'aria non solo danneggiano la nostra salute, ma hanno un grande impatto negativo anche sulla nostra pelle. Colorito spento, pelle opaca, spesso secca e reattiva sono solo alcune delle cause principali dell'inquinamento, che possono portare nel tempo anche alla comparsa di rughe sottili e macchie cutanee.

Fortunatamente, tantissimi brand beauty stanno lanciando in commercio dei prodotti make up anti-pollution in grado di proteggere la nostra pelle dalle polveri sottili e dai radicali liberi.

Cos'è il Make Up Anti-Pollution?

Il make up anti-pollution è formulato per creare una barriera protettiva sulla pelle, impedendo alle nano particelle inquinanti di penetrare nei pori o di causare danni. Questi prodotti sono spesso arricchiti con vitamine, antiossidanti e ingredienti idratanti che aiutano a riparare i danni esistenti e a rafforzare le difese naturali della pelle.

I migliori attivi per combattere la "City Syndrome" e i prodotti da provare

Gli antiossidanti, come la vitamina C e la vitamina E, sono essenziali perché neutralizzano i radicali liberi prodotti dall'inquinamento, proteggendo la pelle dall'invecchiamento precoce. Inoltre, molti di questi prodotti contengono filtri UV, che proteggono la pelle dai danni dei raggi ultravioletti, spesso amplificati dall'inquinamento. Fondamentale anche l'acido ialuronico, che mantiene la pelle idratata e rinforza la barriera cutanea, e alcuni estratti di alghe come quelle rosse e azzurre, che aiutano a detoxificare la pelle e a ridurre le infiammazioni ed i rush cutanei.

Sweed - Glass skin foundation

Una formula fluida e leggera che offre un effetto “pelle di cristallo” impeccabile per tutto il giorno. Questa combinazione unica tra trattamento per la cura della pelle e fondotinta vanta una texture setosa ed elastica, che si adatta come una seconda pelle per un comfort duraturo. La sua formula flessibile e leggera mantiene la pelle morbida ed elastica, offrendo una luminosità naturale e un'idratazione prolungata. Arricchita con acqua di mare e alghe marine energizzanti, idrata e protegge la pelle dagli agenti esterni come inquinamento e luce blu.

Charlotte Tilbury - Invisible UV Flawless Proless Primer

Un primer ultraleggero, sviluppato scientificamente, con SPF 50 e un finish satinato. Arricchito con acido ialuronico , offre una protezione invisibile contro l'inquinamento e i raggi UV e UVB, ideale per l'uso quotidiano, come primo step per un make up anti-pollution.

Drunk Elephant - D Bronzi Anti pollution

Gocce viso dal colore bronzeo che donano un aspetto abbronzato senza i danni del sole. Gli oli di semi di marula vergine e ribes nero, ricchi di omega, insieme alla vitamina F (acidi grassi), aiutano a ripristinare l'equilibrio necessario per una barriera cutanea sana. Un concentrato di antiossidanti protettivi che rafforza le difese della pelle contro inquinamento e stress ambientale, regalando al contempo un effetto abbronzatura.

Mádara - Hyaluronic Anti-Pollution CC Cream

Una CC cream anti-inquinamento con SPF15 che protegge, rivitalizza e uniforma la pelle, donando un incarnato impeccabile, naturale e luminoso. Disponibile nella tonalità Light. Corregge le imperfezioni, uniforma il colorito, attenua le macchie scure e i rossori, e dona luminosità alle pelli spente e opache. Offre protezione dall'inquinamento urbano, rafforza il microbioma cutaneo, minimizza i pori e uniforma il tono della pelle. Protegge dai raggi UVA/UVB e, grazie all'acido ialuronico, idrata in profondità.

Grown Alchemist - Anti Pollution Primer

Questo gel leggero e idratante è l'ideale come base per il make up. Arricchito con sostanze vegetali bioattive, offre una doppia protezione contro l'inquinamento ambientale e la luce blu, mentre aiuta a prevenire la comparsa di rughe e pori dilatati, lasciando la pelle liscia e impeccabile.

Comfort zone - Skin Regimen urban shield spf 30

Un must have da tenere sempre con te per rinnovare l'idratazione della pelle, proteggerla dai danni causati dall'inquinamento urbano e fornire una valida difesa contro la luce blu. Questo spray è perfetto da vaporizzare sul viso durante il giorno, particolarmente utile in ambienti climatizzati o riscaldati come uffici o durante i viaggi prolungati. Arricchito con un estratto fermentato biotecnologico e Longevity Complex™ per un'azione antiossidante, offre una sensazione di freschezza naturale.

Yves Rocher - Spray Trucco Anti-Inquinamento & Anti-Luce Blu

Prolunga la durata del trucco, mantenendo la pelle fresca e protetta dalle aggressioni esterne. Si applica uniformemente sul viso senza lasciare residui, offrendo una sensazione di freschezza e un finish luminoso naturale. Questo spray protegge la pelle dall'inquinamento e dagli effetti dannosi della luce blu. Formulato con Aphloïa del Madagascar, un attivo botanico simbolo di Yves Rocher, contribuisce a difendere la pelle dalle aggressioni esterne