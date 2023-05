Vitamina C: l’ingrediente star immancabile nella tua skincare primaverile

V ersatile e super performante, la Vitamina C è l'ingrediente immancabile per mandare via l'aspetto pallido e grigiastro della pelle dopo i mesi invernali.

C'è una santa trinità quando si tratta di prendersi cura della propria pelle: SPF, retinolo e vitamina C. Secondo i dermatologi se ci si arma di tutti e tre questi ingredienti, e li si usa in maniera corretta, si avrà la garanzia di una pelle liscia e sana e soprattutto luminosa.

L'acido ascorbico, meglio conosciuto come "Vitamina C" è un po' come un tubino nero: si adatta a tutti i tipi di pelle, è disponibile in ogni forma, dimensione e formulazione possibile, inoltre regala al viso luminosità e turgore.

Insomma, un vero e proprio ingrediente star indispensabile nella skincare routine primaverile, soprattutto dopo i mesi invernali, che possono lasciare sul tuo volto colorito spento e grigiastro.

I vantaggi dell'uso della vitamina C sulla pelle

Sono tantissimi i benefici che la vitamina C può apportare al tuo viso. Il suo potere antiossidante ha la funzione di proteggere le cellule sane della pelle combattendo i radicali liberi. In questo modo, è stato dimostrato che la vitamina C stimola la produzione di collagene, che protegge la pelle da linee sottili, rughe e persino dai danni del sole. Se i benefici anti- age non fossero sufficienti, devi sapere che la vitamina C può anche aiutare a ridurre l'iperpigmentazione come le macchie solari, quelle legate all'età, il melasma e le cicatrici scure da acne, impedendo la produzione di melanina. Il suo leggero potere esfoliante, inoltre, leviga la superficie della pelle per ridurre i problemi di tono e consistenza, riuscendo a mitigare perfino le occhiaie.

La vitamina C può rendere la pelle sensibile al sole?

A differenza degli AHA, dei BHA o del retinolo, la vitamina C non rende la pelle più sensibile alla luce del sole. È stato scientificamente dimostrato che l'uso della vitamina C durante il giorno può aiutare a proteggere dai danni dei radicali liberi causati dal sole. Questo non significa che si debba rinunciare all'SPF, ma piuttosto quanto la combo vitamina C e la tua protezione solare può proteggere ancora di più la pelle rispetto al solo SPF.

Come aggiungere in modo sicuro la vitamina C alla vostra routine di cura della pelle

Per sfruttare al meglio i suoi benefici antiossidanti, la vitamina C va usata al mattino. Dopo la detersione ed il tonico. L'acido ascorbico è fotosensibile e non fotosensibilizzante. Questo vuol dire che da il meglio di se durante le ore diurne.

Con quali attivi posso utilizzare la vitamina C

Si possono tranquillamente stratificare creme e sieri a base di acido ialuronico, vitamina E o B5, e prodotti a base di peptidi con creme o sieri a base di vitamina C .

Meglio evitare invece di mixare l'acido ascorbico con il retinolo, questa combo rischia di essere eccessivamente aggressiva sul tuo viso e favorire rush cutanei e pelle secca. Per le pelli particolarmente sensibili è anche consigliato evitare di stratificare prodotti con Vitamina C a creme o sieri con Niacinamide. Quando questa vitamina del gruppo B si lega alla vitamina C si trasforma in Niacima un elemento che può causare arrossamenti o irritazioni.

