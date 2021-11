U n prodotto indispensabile capace di cambiare l'aspetto delle mani in una settimana. Basta essere costanti e scegliere la crema giusta

Tra gel igienizzanti e lavaggi frequenti, nell'ultimo periodo le mani soffrono particolarmente. Sono, infatti, più secche del solito. A volte basta una settimana intera senza applicare la crema mani per osservare il livello di disidratazione crescente attraverso manifestazioni ben visibili. Pellicine, screpolature, irritazioni, ruvidità e, nei casi più severi, spacchi e tagli. E poi spesso danno quella tipica sensazione di pelle che tira che quasi procura dolore.

La buona notizia è che basta poco per ritrovare quella sana morbidezza che fa tanto mani curate. Il segreto consiste semplicemente nell'applicare una buona crema mani super idratante. Con costanza, molta costanza. Tradotto in pratica, vuol dire tutti i giorni la sera prima di andare a dormire. Deve proprio diventare un gesto abituale da inserire nella propria skincare serale. Per questo motivo, è bene riporre il tubetto di crema sul comodino (o nel cassetto), in modo da massaggiarla sulle mani quando si è sotto le coperte. Per sciogliere le tensioni, si può effettuare un massaggio sulle giunture delle dita e sui polsi. Per questo motivo, è bene scegliere una crema dalla texture avvolgente. Se le mani sono molto secche opta per creme burrose tipo balsami lenitivi.

Crema mani, indispensabile contro le mani screpolate

Se il mattino dopo le mani sono ancora un po' ruvide, o se si prevede una giornata all'aria aperta, riapplica la crema. Per il giorno, puoi scegliere una versione con texture leggera che non ti ostacoli nei movimenti. L'ideale è inserire in borsa un tubetto minisize di crema mani, in modo da riapplicarla appena ne senti la necessità. Un'altra idea è tenere una confezione in bagno accanto al sapone, come fanno le toelette di alcuni alberghi o ristoranti. In questo modo tamponerai subito le "aggressioni" subite dalla pelle a causa dei tensioattivi per detergere da germi e sporcizia.

La migliore crema mani e le novità 2021

In realtà, la migliore crema mani in assoluto non esiste, ma sicuramente si possono individuare quelle più nutrienti che riescono a riparare persino le screpolature più ostinate. Le creme giuste devono donare immediato sollievo e assicurare riparazione dell'epidermide danneggiata dalla disidratazione.

Un grande ruolo lo gioca la texture della crema mani: più è burrosa più è indicata per pelle molto secca e persino spaccata. Alcune specialità, a base di urea, sono indicate per esempio in caso di eczema, dermatite atopica o da contatto. Se invece le mani sono solo leggermente disidratate, potrebbero trovare pesante una crema molto ricca, soprattutto di giorno.

Un altro requisito da osservare nelle creme mani sono gli ingredienti: burri e oli vegetali nutrono intensamente, lavanda e camomilla nutrono, glicerina, aloe vera e coenzima Q10, invece, accelerano la rigenerazione cutanea. Via libera, quindi, al burro di karitè, agli oli di argan, mandorle, germe di grano, cocco e oliva, solo per citare alcune sostanze altamente nutriente. Tra le novità troviamo l'olio di fico d'India e l'olio di riso che donano grande morbidezza. E poi un ingrediente sempre valido è il miele dall'alto potere riepitelizzanti.

Crema mani: le novità 2021

Nella gallery in basso, trovi le nuove creme per le mani per tutte le esigenze: con texture ricca o leggera, nutrienti, super idratanti, riparatrici in caso di screpolature "severe", lenitive e anti età.

