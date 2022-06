Crema depilatoria: le migliori per dire addio ai peli

N on solo ceretta e rasoio: anche la crema depilatoria è un prodotto da non sottovalutare per eliminare i peli del corpo. Qui ti spieghiamo perché.

Hai mai pensato di utilizzare la crema depilatoria al posto di rasoio e ceretta? Questo prodotto cosmetico, infatti, viene spesso lasciato in secondo piano, ma è un ottimo alleato da usare tutto l'anno per eliminare i peli sia dal corpo, come gambe e zone intimi, e viso, ad esempio i baffetti.

Perfetta per chi non tollera il dolore, come quello della ceretta o del rasoio elettrico, o preferisce una soluzione fai da te da effettuare in qualsiasi situazione o momento, la crema depilatoria è la soluzione ideale.

Crema depilatoria: come funziona?

Ovviamente è bene sapere come funziona la crema depilatoria e, oltre all'applicazione sulle zone prescelte, è bene sapere anche il meccanismo con cui elimina i peli. La crema, infatti, scatena una reazione chimica, data da tioglicolato di calcio abbinato a idrossido di sodio o di calcio, una volta venuta a contatto con la cheratina contenuta nei peli.

Questa proteina, infatti, viene così indebolita fino alla dissolvenza stessa del pelo. andando a rimuovere poi il tutto con una spugnetta o una piccola spatolina.

Come applicare la crema depilatoria

Che sia in spray, in gel o nella classica crema, questo prodotto deve essere distribuito uniformemente sulle zone da trattare e lasciato in posa per il tempo indicato sulla confezione. Solitamente 10-15 minuti per la crema corpo, quindi gambe e zone intime, e 5 minuti per il viso.

La cosa importante, però, è bene non andare oltre al tempo di posa questo, infatti, potrebbe causare irritazioni o reazioni avverse. Ovviamente, prima di qualsiasi applicazione, è bene effettuare un test per valutare la tollerabilità del prodotto da parte della cute.

Dopo il tempo di posa, poi, basterà sciacquare il tutto con un getto d'acqua, aiutandoti poi con un spugna per togliere la parte di pelo senza toccare il bulbo.

Le migliori creme depilatorie

Sul mercato sono presenti tantissimi tipi di creme depilatorie che si differenziano non solo per la zona d'uso, ma anche in base alla texture o i principi attivi contenuti al suo interno. Qui una selezione delle migliori da provare assolutamente.

In spray

La formula in spray prodotto da Veet è la soluzione perfetta per chi ha poca confidenza con la crema depilatoria. Questa tipologia, infatti, permette un'applicazione uniforme senza alcuna fatica e, inoltre, permette di arrivare anche nelle zone più difficili in modo rapido e senza sporcare

In gel

Pelle secca? La soluzione, per te, è la crema depilatoria in gel. Questo prodotto, oltre a essere piacevole all'applicazione, è pensato e formulato appositamente perle pelli assetate e, ovviamente, al suo interno ci sono ingredienti ad hoc come il Burro di Karitè. Il gel, inoltre, riduce l’irritazione della pelle proteggendola da tagli e favorendo la scorrevolezza del rasoio.

Per le gambe

Quasi tutte le creme depilatorie sono adatte alle gambe, ma noi abbiamo scelto di segnalarti questa perché unisce sia la proprietà del prodotto alla fragranza piacevole della crema stessa. Merito dell'estratto di mandarlo dolce contenuto nella formula.

Per il viso

Forse non lo sai o non l'hai mai presa in considerazione, ma la crema depilatoria può essere utilizzata anche sul viso. Perfetta per la zona dei baffetti, è bene però scegliere un prodotto formulato proprio per questa funzione. Gli ingredienti, infatti, hanno un'azione più delicata ma altrettanto efficace.

Per le braccia

La crema depilatoria può essere utilizzata anche per le braccia, senza paura, ma è meglio utilizzare una formula ricca e ben più idratante rispetto alle classiche. Come questa con Cera d’Api, estratti di Aloe Vera, Avena e Olio di Argan.

In crema

Un grande classico, spesso la prima provata e scelta dai più giovani per affrontare le prime depilazioni. La crema depilatoria in questione, però, viene fornita con una spugna, a doppia superficie, che aiuterà durante la fase di risciacquo della crema.

Per pelli sensibili

Come abbiamo già detto, prima di utilizzare la crema depilatoria è bene fare una prova di sopportabilità in un'area designata e aspettare circa 24 ore per valutare eventuali reazioni allergiche. Ovviamente esistono anche dei prodotti pensati appositamente per le pelli più sensibili e che lascerà una piacevole sensazione di morbidezza sulle gambe.

