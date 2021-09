L e vacanze sono finite e anche per la pelle è ora di tornare alla normalità! Ecco i prodotti da ricomprare e introdurre di nuovo nella skincare!

Skincare da rientro: i prodotti da ricomprare

L'estate è già un lontano ricordo e il caldo lascia spazio a delle temperature più miti, fatte di mattinate fresche e pomeriggi assolati. Dopo bagni, tuffi e ore sotto il sole, la pelle ha bisogno di una nuova skincare da rientro, per iniziare la stagione alla grande.

Così come il "cambio dell'armadio" anche il tuo beauty case deve cambiare! Ecco quindi che le creme viso dalla texture sorbetto lasciano spazio a quelle leggermente più ricche e nutrienti, per rimediare ai danni dell'estate e iniziare a proteggere la pelle dai mesi freddi che verranno. Ma cosa comprare?

Non perderti la nostra gallery con i prodotti must have da rientro!

1 di 15 - Kiko Milano, Smart Hydrashot Stick - Stick fluido a idratazione rapida per viso e contorno occhi. Prezzo: 6,99 € 2 di 15 -

OLEHENRIKSEN, Dewtopia 20% Acid Night Treatment - Siero Ridensificante Notte. Prezzo: 55€ 3 di 15 - SkinLabo, Crema attiva al Retinolo. Prezzo:11€ 4 di 15 - Charlotte Tilbury, Magic Eye Rescue - Crema Contorno Occhi Ricaricabile. Prezzo: 56,50€ 5 di 15 - Dr Jart+, Cicapair Crema Riparatrice Alla Centella Asiatica. Prezzo: 47,50€ 6 di 15 - Truly, Blueberry Kush CBD Face Oil - Olio Viso Illuminante E Detox. Prezzo: 39,95€ 7 di 15 - Patchology, Flash Patch - Maschera Idrogel Occhi 5 Minuti. Prezzo: 36 €

8 di 15 - Sephora Collection, Maschera Viso In Tessuto

95% di ingredienti naturali - Edizione limitata con profumo di latte alla cannella! Prezzo: 3,99€ 9 di 15 - Drunk Elephant, Beste No. 9 Jelly Cleanser - Gel Detergente. Prezzo: 15€ 10 di 15 - Wishful, Honey Whip Peptide Moisturizer - Crema Viso. Prezzo: 43€ 11 di 15 - Mario Badescu, Caffeine Eye Crema - Crema contorno occhi alla caffeina. Prezzo: 21,90€ 12 di 15 - Clinique, Anti-Blemish Solutions - Trattamento Idratante Purificante Formula S.O.S. Prezzo: 9,90€ 13 di 15 - Merci Handy, Sérum Miracle - Siero Per Il Viso. Prezzo: 25€ 14 di 15 - Kérastase, Spécifique - Argilla Equilibrante e Purificante. Prezzo: 41€ 15 di 15 - Tesori di Provenza, Crema radiosa idratante BIO. Prezzo: 14,90€

Skincare routine: esfoliazione e idratazione

Settembre è iniziato e con lui anche il cambio di temperature. Le mattine partono fresche mentre il pomeriggio si continua a sudare, godendoci sulla pelle gli ultimi caldissimi raggi di sole. Come comportarsi quindi con la skincare routine?

Se in estate hai dato dato a detergenti leggeri e creme impalpabili, da oggi bisogna iniziare a cambiare direzione, iniziando a rintrodurre nella propria routine di bellezza, ingredienti più nutrienti. Per un autunno luminoso, esfoliazione e idratazione devono essere la parte centrale della tua routine di bellezza.

Dopo aver preparato la pelle al sole è arrivato quindi il momento di esfoliare, andando a rimuovere delicatamente le cellule morte e eliminare quel colorito spento che caratterizza la pelle abbronzata ormai opaca. Largo quindi a scrub e maschere che rinnovano la pelle e ripristina una corretta idratazione, andando anche a rimuovere le macchie cutanee.

Idratazione: come cambia la crema viso

Fondamentale nei mesi post-estate è andare a cambiare anche la crema viso.

Se tra giugno e agosto i sieri possono essere usati tutti i giorni al posto della crema, ciò non può accadere a settembre, quando la pelle necessita di cure extra. Cosa fare dunque? La routine torna completa e dopo la detersione, esfoliazione e tonico è il tempo di nutrire la pelle.

Quale scegliere? Tutto dipende dalle tue necessità: in commercio ormai è possibile trovare praticamente di tutto; da quelle idratanti per pelle secca, a opacizzanti per la pelle mista/grassa.

Maschere viso, da peel-off a purificanti

Per quanto riguarda le maschere viso possiamo affermare che esiste veramente l'imbarazzo della scelta. Per quando riguarda però la routine di fine estate ce ne sono due da consigliare.

Le prime sono le maschere peel-off, ovvero quelle che non vanno risciacquate ma vengono eliminate come una pellicola. Particolarmente adatte al periodo dopo le vacanze rimuovono le cellule morte apportando però idratazione e nutrimento alla pelle che appare immediatamente ringiovanita.

Infine, per combattere impurità e imperfezioni causate dall'effetto rebound spesso tipico dalla vita "sdregolata" che si fa in vacanza, ti consigliamo di scegliere maschere viso all'argilla rosa. Questo tipo di ingrediente è infatti molto più delicato delle sue sorelle e permette di purificare la pelle senza seccarla, lasciandole inoltre un bellissimo effetto glow.