Unghie secche e rigate: cause e rimedi

L e unghie secche e rigate sono spesso un problema più grande che si manifesta proprio con un effetto antiestetico che, però, nasconde qualcosa di più. Ecco come riconoscerle e come agire nel modo migliore per riavere mani in salute e perfette.

Le unghie rigate e secche sono una condizione che si avvera più spesso di quel che si pensi. Una condizione che spesso viene ricondotta solo e solamente a uno spiacevole effetto anti-estetico, ma che in realtà è un campanello di allarme per quelle che sono diverse disfunzioni e mancanze che si riflettono proprio sulle unghie.

E se nonostante un'idratazione attenta, una cura maniacale, solventi senza acetone e una manicure sempre delicata non bastano, però, a riportare la superficie delle unghie in uno stato di salute ottimale e, per questo motivo, è fondamentale capire quali siano le cause delle unghie rigate e trovare i rimedi, naturali o meno, per questo fenomeno.

Unghie secche e rigate: come riconoscerle

Le unghie sono formate da una matrice composta da sali minerali, vitamine, acidi grassi e amminoacidi. Questi componenti, però, sono in continuo e rapido cambiamento sempre in rapido cambiamento e, per questo motivo, possono subire delle carenze o sovrapproduzioni che poi andranno a variare l'aspetto di salute delle unghie stesse.

I fattori, in questo caso sono davvero tantissimo, ma possono essere facilmente raggruppati in tre macrocategorie:

carenze alimentari di proteine o vitamine;

infezioni, come funghi e batteri;

patologie sistematiche, autoimmuni e dermatologiche.

Unghie rigate, cosa significa?

Le unghie secche e rigate sono caratterizzate da venature, rappresentate da vere e proprie righe biancastre, che possono essere orizzontali o verticali. La loro comparsa, poi, comporta anche un assottigliamento della lamina ungueale con un aumento della fragilità dell'unghia stessa.

Unghie fragili e rigate, le cause

Le unghie fragili e rigate sono spesso legate a carenze alimentari oppure di vitamine, che intaccano la corretta formazione dell’unghia. In altre situazioni, che necessitano poi di indagini più approfondite e mirate, le unghie secche possono essere causate da malattie dermatologiche, come psoriasi, disturbi della tiroide e alopecia oppure a dovute a funghi e micosi, malattie estremamente comuni delle unghie.

Da non dimenticare, poi, che la cura delle unghie deve essere sempre attenta e delicata. Infatti le unghie rigate possono dipendere anche da una manicure eccessivamente frequente ed aggressiva, che vede l’utilizzo di lime troppo aggressive e solventi non rispettosi.

Unghie rigate, le differenti tipologie

Ecco le differenze che possono caratterizzare le diverse tipologie di unghie rigate:

unghie rigate verticalmente, queste striature possono accompagnare anche un’estrema fragilità delle unghie ed essere accompagnate anche da piccole macchie bianche. Solitamente causate da carenze alimentari;

orizzontalmente, causati solitamente da traumi e colpi;

ondulate: spesso accompagnate dall’ispessimento dell’unghia e tra le probabili cause possono essere problemi alla tiroide.

Unghie rigate e secche, come curarle

Per curare le unghie rigate è fondamentale andare a curare la causa di queste e, per farlo, è possibile ricorrere a diversi mezzi come, per esempio, l'assunzione di integratori o inserire, all'interno di una dieta equilibrata, alcuni alimenti che possono aumentare l'apporto di sali minerali e vitamine.

Integratori per unghie rigate

Reperibili sia in farmacia che online, gli integratori per unghie rigate sono un valido aiuto per riportare all'originale stato di salute la lamina.

Da assumere con costanza, questi booster di principi attivi sotto forma di pastiglie o liquido, hanno la capacità di rinforzare le unghie e donare un concentrato di vitamine e sali minerali utili per rinforzare la lamina.

L'integratore B·Beauty Complex Skin·Hair·Nails di Naturadika nutre dall’interno ed è l’ideale per prendersi cura del corpo, sia per ridare vigore alle unghie ma anche ai capelli. Completamente vegano, senza zucchero, glutine, lattosio e additivi chimici, al suo interno si trovano vitamine del gruppo B, A, E e C insieme a un mix di minerali quali lo Zinco, Manganese, Rame e Selenio.

Il MIcosis di Naturalsalus è una soluzione liquida da applicare localmente sulle unghie indebolite e fragili. Questo prodotto deve essere utilizzato nel caso di unghie rigate a causa di onicomicosi. Al suo interno un mix di Oli essenziali vegetali, come Timo, Tea Tree, Bergamotto, Camomilla, Elicriso e con aggiunta di Olio di Neem e Olio di Lentisco.

Hair & Nails di Skinlabo è un integratore pensato come complesso multivitaminico per ridare forza a unghie e capelli. La sua formula è arricchita con L-cistina, aminoacido alla base della cheratina, proteina che conferisce struttura ad unghie e capelli ed evita la formazione di striature bianche. La vitamina E, poi, favorisce la protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Unghie rigate: i rimedi naturali

Le unghie rigate, sia verticalmente che non, possono anche essere curate, idratate e rinforzate grazie ai rimedi naturali.

In questo caso, il modo migliore per dare forza e vigore alla lamina, consiste nell'utilizzare con costanza e attenzione alcuni oli vegetali direttamente sulle unghie. Dall'olio di mandorle a quello di cocco fino a quello di ricino, noto e famoso per la cura delle ciglia, e l'olio d'oliva: questi prodotti, non raffinati e d'origine naturale, possono essere applicati quotidianamente sulla lamina oppure con dei maxi impacchi una o due volte a settimana.

Per chi preferisce gli impacchi, basterà applicare l'olio scelto in abbondanza sulle unghie e lasciar agire il tutto per 10-15 minuti. Dopo aver massaggiato l'eccesso di prodotto si potrà eliminare l'eccesso con un panno o una velina.

Cosa mangiare per rinforzare le unghie

Come abbiamo detto le unghie rigate e fragili possono spesso dipendere dalla carenza di alcuni elementi presenti all'interno dell'organismo. Proprio per questo motivo, introdurre all'interno della propria dieta alcuni alimenti che possono aiutare le unghie a rinfonzarsi. Quindi cosa mangiare per rinforzare le unghie? Uova, mandorle, pesce, legumi e cereali integrali: tutti questi alimenti, oltre essere elementi indispensabili di una dieta sana ed equilibrata, sono un vero e proprio concentrato di biotina, o vitamina B8, utile e fondamentale per la salute di capelli, ciglia e unghie.

Unghie secche e unghie disidratate: la differenza

È facile confondersi tra secchezza e disidratazione, anche quando si parla di unghie. Ma è bene sapere che tra unghie secche e unghie disidratate esiste una netta differenza, proprio come per la pelle:

secche : mancano di idratazione e nutritivi dall'interno. È una condizione che, solitamente, non dipende solo da fattori esterni;

: mancano di idratazione e nutritivi dall'interno. È una condizione che, solitamente, non dipende solo da fattori esterni; disidratate: appaiano secche e fragili, ma è una condizione che può essere facilmente recuperata grazie all'uso di creme idratanti e oli per unghie e cuticole.