U na selezione imperdibile dei rossetti scarlatti che hanno fatto la storia e che devono rientrare nella collezione di ogni lipstick lover

Lo usava Marilyn Monroe ed è il colore per eccellenza quando si parla di trucco per le labbra. Il rossetto rosso non può e non deve mai mancare nel beauty case di ognuno. Un colore di certo non facile, soprattutto se non si sceglie la sfumatura e il sottotono adatto, ma che almeno una volta nella vita deve essere indossato, almeno per capire l'effetto che fa.

Perché se si parla di rossetto rosso non si parla solamente di un colore per sottolineare e delineare le labbra, ma di un vero e proprio stile che riporta alla mente i tempi passati, il fascino del make-up di un tempo che non passa mai di moda.

Ma quali sono i rossetti rossi da provare almeno una volta nella vita o, per chi non può farne a meno, da aggiungere alla propria collezione? Qui la nostra selezione di must have da indossare sulle labbra.

Make-Up For Ever, Rouge Artist 20

Una formula satinata e opaca che permette di ottenere un colore eccezionale e corposo sulle labbra. Il plsu è dato dal packaging dalla punta a scalpello che, oltre a renderlo riconoscibile, permette di correggere piccole sbavature o errori.

KVD Beauty, Epic Kiss Nourishing Vegan Butter Lipstick Role Breaker

Chi è alla ricerca di un rossetto rosso pieno e intenso non deve di certo sottovalutare la possibilità di avere, allo stesso tempo, un prodotto extra idratante. Al suo interno burro di cupuaçu vegano che rende il colore ultra pigmentato, ma allo stesso tempo gli conferisce una piacevole sensazione burrosa simile a un balsamo.

MAC, Ruby Woo

Se si parla di rosso questo è il rossetto per eccellenza. Una ricca formula extra coprente, dal finish opaco, che si sposa alla perfezione con tantissimi incarnati. Il suo sottotono freddo aiuterà a rendere più luminoso e bianco il sorriso.

Gucci Beauty, Rouge De Beauté Brillant Margaret Ruby

Ben 24 ore di idratazione per un balsamo dalle proprietà curative, a lunga tenuta e dal finish brillante. Un velo di colore rosso avvolgerà le labbra lasciando così la giusta sfumatura, presente ma non invadente, per chi vuole provare questo colore per la prima volta.

Chanel, Rouge Allure Velvet 57 Rouge Feu

Confortevole, morbido e piacevole da indossare: è possibile chiedere qualcosa di più a un rossetto? Un rosso dall'effetto mat e luminoso che potrà essere indossato tutti i giorni, tutto il giorno.

Sephora, Cream Lip Stain Mat 01 Always Red

Quando si parla di rossetto rosso no bisogna sottovalutare anche le formule liquide che, oggi, sono sempre più presenti tra le proposte dedicate alle labbra. Questo, oltre a un colore pieno e vibrante, promette (e mantiene) una tenuta long lasting.

Giorgio Armani, Lip Power Passione 401

Una formula leggera e confortevole, per un rossetto satinato così piacevole da indossare che sarà difficile non indossarlo sempre.

Fenty Beauty, Stunna Lip Paint Uncensored

Da zero a 100 in una sola passata, merito anche dell'applicatore di precisione che definisce le labbra con facilità. Un colore morbido e matt allo stesso tempo, che promette di durare fino a 12 ore, lasciando una piacevole sensazione impalpabile sulle labbra.

Kiko Milano

Da avere sempre nella borsa, questo rossetto si applica con facilità e garantisce una copertura medio alta. Un colore indispensabile per chi vuole un formula dermatologicamente testata e dal forte impatto visivo.

Maybelline

Mai provata una texture in gel? Questo rossetto potrebbe essere la risposta giusta ai tuoi desideri. Uno stick dalla formula leggera arricchita con pigmenti ad alta concentrazione e polveri ultra sottili. Effetto opaco garantito.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.