Un segno sul viso che non se ne va: c'è qualcosa di più odioso? Per fortuna segni dell'acne, macchie cutanee scure e cicatrici si possono attenuare e nascondere. Bastano i cosmetici giusti e prodotti attentamente studiati per ottenere una pelle perfettamente omogenea.

Ogni volta che ti guardi allo specchio, l'occhio cade insistentemente sulle imperfezioni del viso: discromie, macchie da brufolo, cicatrici e segni scuri sembrano essere sempre in agguato. Ti riconosci nella descrizione? Se può consolarti, non sei sola. Sono milioni, infatti, le persone che si trovano ad affrontare problematiche simili alle tue, sentendosi insicure a causa del loro aspetto. Naturalmente, esistono soluzioni permanenti per eliminare il problema, da discutere con il dermatologo o il medico estetico per trovare la soluzione migliore. Per liberarsi del problema del quotidiano, invece, l'ideale è affidarsi al trucco correttivo e, soprattutto, all'utilizzo sapiente dei colori per ottenere un effetto davvero coprente. A fare la differenza, poi, è l'applicazione del correttore: scegliendo la formulazione giusta, infatti, le discromie sembreranno effettivamente sparire.

Eliminare le macchie viso: cos'è il trucco camouflage

Il trucco camouflage non è solo un espediente estetico, infatti, può rappresentare un vero e proprio sostegno psicologico. È dimostrato, infatti, che la psiche è in grado di condizionare lo stato di salute in campo dermatologico. E, allo stesso modo, eliminare le macchie dal viso - che siano dovute al sole, alla vitiligine, all'acne o a delle cicatrici - può giovare all'autostima, facendoci sentire più sicuri di noi stessi. Ecco perché il maquillage correttivo non deve essere considerato una scorciatoia, ma un aiuto per sentirsi meglio nella propria pelle. Ovviamente, il make up deve essere su misura: è la correzione a doversi adattare al difetto, all’incarnato e al tipo di pelle, a partire dalla scelta della crema idratante. Utilizzare un prodotto idratante è fondamentale per dissetare la pelle e permettere al trucco di aderire meglio, oltre a durare di più.



Il correttore per attenuare le discromie sul viso

Per eliminare le macchie viso l'ideale è utilizzare un correttore colorato. In crema o compatto non è importante, purché si scelga la tonalità adatta a mimetizzare l'inestetismo. La tecnica giusta è quella del color correcting, ovvero, quella della teoria dei colori: per annullare una nuance occorre utilizzare quella opposta. Ecco allora che contro i rossori di angiomi, couperose e rosacea occorrerà il verde, che potrà letteralmente spegnere il rosso. Al contrario, per le ombre bluastre di occhiaie e vene serve del giallo, con cui spegnere l'intensità del colore. Se a preoccuparvi è il marrone di macchie da sole e melasma, invece, il correttore giusto è rosato, mentre il bianco di cicatrici e vitiligine si neutralizza con beige e marrone.

Di regola, il correttore dovrebbe essere applicato con un pennellino a lingua di gatto, che permetta alla formula di aderire perfettamente alla pelle. Ovviamente, è importante considerare anche la reazione della pelle al colore: il verde del correttore, ad esempio, potrebbe apparire grigiastro se posto sul rosso. Attenzione alle quantità: i prodotti per il trucco camouflage sono molto coprenti, perciò, ne occorre davvero pochissimo per coprire le macchie del viso.



Macchie viso: come applicare il fondotinta

Il passaggio finale per assicurarsi un trucco a lunga durata è l'applicazione del fondotinta, fondamentale per uniformare l'incarnato ed eliminare le macchie di colore date dal correttore. Per ottenere un effetto coprente, l'ideale è combinare un fondotinta liquido con uno compatto in polvere. Con il primo dovrai uniformare l'incarnato, stendendolo e sfumandolo sul collo e verso le orecchie, con il secondo dovrai intervenire su eventuali discromie residue. Non dimenticare, infine, di ultimare il trucco correttivo utilizzando un velo di cipria opacizzante, per fissare il make up e, contemporaneamente, assicurarti una lunghissima tenuta.

In caso di angiomi o cicatrici in rilievo, invece, stendi il fondotinta partendo dalla zona mediana del viso verso l’esterno. Lascia asciugare e, se necessario, ripeti l’operazione: in questo modo potrai camuffare meglio l'imperfezione. Se, invece, vuoi cancellare la vitiligine, assicurati di utilizzare un correttore beige sui contorni della macchia e di coprirla con un fondotinta che si fonda con la pelle del viso.