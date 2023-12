Candele profumate natalizie: per creare l’atmosfera delle feste

P er gli amanti delle candele profumate, quelle a tema Natale sono un must durante la stagione. Ecco qui le nostre preferite che arredano la casa e la tavola.

Alberi di Natale, decorazioni e lucine sono perfetti per creare l’atmosfera delle feste, ma le candele profumate natalizie sono la ciliegina sulla torta per rendere la casa un luogo magico. Le fragranze delle candele profumate di Natale hanno i profumi della tradizione: le più dolci e golose sanno di gingerbread read che riscaldano l’atmosfera come i biscotti appena tirati fuori dal forno, ma si trovano anche quelle dall’aroma soft e coccoloso oppure con note verdi e balsamiche che danno la sensazione di baita in montagna.

Che tu decida di comprare le candele profumate di Natale per te stessa o da regalare, hai la certezza di avere tra le mani un pezzo - in molti casi unico - che arreda la casa e che rimarrà come oggetto di design. Non dimenticarti che sono quasi tutte edizioni limitate, quindi da comprare al volo per non pentirsene poi.

Candele profumate Natale 2023

Jo Malone Ginger Biscuit

Questa candela sa del profumo dei biscotti allo zenzero appena sfornati, quando l’aroma pervade la casa lasciando una sensazione gioia. Un’esperienza coccolosa.

Dior Collection Privee Coffret Candele Profumate

Le fragranze iconiche si rivestono di un abito dorato e prezioso, un’edizione limitata in esclusiva per il Natale.

Acqua di Parma Bosco

La candela profumata - balsamica con un fondo caldo - è racchiusa in un bicchiere in vetro che richiama l'iconico flacone Art Déco da riutilizzare una volta che è finita.

Diptyque Coton

Le candele con i profumi del Natale - Sapin (Abete), dalla fragranza resinosa e fresca; (Delizia) con accordi di vaniglia e frutta secca e Coton (Cotone) che richiama la delicatezza del cotone - sono rinchiuse in preziosi contenitori in vetro ornati da fiamme colorate, nere e dorate che rimarranno un bellissimo complemento d’arredo.

Yankee Candle Sparkling Winterberry

Le note aspre di melograno, balsamiche di abete e cedro innevato di questa candela creano il mood natalizio appena la accendi.

Nicolaï Secret de Marrakech

I profumi del Nord Africa del dattero, del cocco, di pino e cedro dell’Atlante si mescolano a note speziate, orientali e floreali che ricordano la tavola imbandita con i dolci del Natale.

Linari Natale

Le note di arancia e mandorla si fondono con il cuore di gelsomino e fresia che con il fondo di vaniglia, muschio e cannella sono la quintessenza delle feste.

Officina delle Essenze Scorze & Spezie

Bucce di mandarino che profumano l’atmosfera, aroma caldo di dolci fatti in casa, alito di cannella e noce moscata: l’atmosfera del Natale davanti al camino.

Byredo Choco Mascarpone

Il profumo seducente e goloso della pasticceria natalizia, le notte del caffè tostato e del gelsomino d’India si fondono con il cioccolato in una fragranza riscaldata da un cremoso caramello.

Etat Libre d’Orange Eau de Protection

Una fragranza creata in collaborazione con Rosy de Palma che racchiude l’essenza di una miriade di boccioli di rosa, lussureggianti e sontuosi. Una fragranza di buon auspicio per le feste.

Dr. Vranjes Firenze Rosso Nobile

Un prezioso oggetto decorativo con la caratteristica forma ottagonale ispirata alla cupola del Brunelleschi a Firenze racchiude una candela che profuma gli con note dal cuore di prugna, fragola e frutti di bosco. In testa note di fiori d’arancio e violette, mentre nel fondo ci sono i legni di betulla e quercia.

Rigaud La Vie en Rouge

Creata per i 170 anni della Maison, La Vie en Rouge riscalda l’atmosfera natalizia e dona amore a chi le si avvicina grazie al suo profumo delicato e sensuale delle foglie di ribes nero e di geranio.

Molton Brown Marvellous Mandarin & Spice

Mandarino, zenzero, bergamotto con frutta secca, cannella e dolce moscata: tutti gli ingredienti del Natale rinchiusi in una candela dal profumo delizioso che mette di buon umore.

Acqua dell’Elba Note di Natale

Una candela che racchiude tutta la magia del fuoco e la dolcezza delle atmosfere invernali con note di gelsomino e ginestra che creano un momento di preziosa intimità.