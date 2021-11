C apelli ricci? Voi sì che siete fortunate! Soprattutto se sapete come valorizzare i vostri bellissimi riccioli con un taglio super di tendenza. Ecco qualche idea per una chioma super cool e piena di volume

Se è vero che a ogni riccio corrisponde un capriccio, è vero anche che, molte volte, per chi ha una capigliatura piena di splendidi e voluminosi riccioli, viene difficile capire come meglio acconciarli e/o tagliarli per valorizzarli al meglio senza rischiare di creare effetti non proprio piacevoli. Ma come fare per esaltare i capelli ricci garantendosi un look sempre eccezionale, pieno di vitalità e charme?

Semplicemente optando per un taglio ad hoc, lungo, corto o una via di mezzo, ma sempre creato appositamente per donare la massima bellezza ai vostri capelli e assecondare in modo naturale l’innata ribellione dei vostri ricci. Redendo ogni capriccio della chioma un vero e proprio capolavoro dell’hair styling. Ecco allora alcune delle tante possibilità super di tendenza tra cui scegliere per esaltare al meglio i vostri riccioli.

Caschetto di ricci

Quante volte vi siete sentite dire che no, con i ricci i tagli corti non vanno bene. Sicuramente almeno una volta. Ovviamente prima di scoprire che non è assolutamente vero, basta optare per il taglio giusto. E il caschetto tagliato pari, la più classica e intramontabile acconciatura per una chioma sempre al top, può essere una scelta davvero azzeccata.

A seconda della forma dei vostri ricci il caschetto risulterà più o meno voluminoso ma sempre elegante, sofisticato e assolutamente strepitoso. E sicuramente una scelta sempre di tendenza e che non passa mai inosservata.

Taglio corto e pixie cut per ricci sbarazzini

E rimanendo in tema di tagli corti che dire del super alla moda pixie cut sui capelli ricci? Un taglio che già di per sé suscita un sonoro wow in chi lo guarda ma che sui capelli ricci è in grado di donare carattere e quel tocco di spensieratezza in più al vostro look e alla vostra indole ribelle.

Un taglio che suscita libertà, leggerezza e la voglia di divertirsi e osare. Da portare in modo asimmetrico, con o senza frangia, ma sempre con originalità e disinvoltura. Che dire, il pixie cut è sempre la scelta perfetta per chi vuole dare volume alla propria chioma di ricci e arricchire la propria personalità con un accento dall’effetto assicurato.

Mullet e capelli ricci? Yes of course

Per le amanti della naturalezza e dei tagli che non richiedono uno styling e/o manutenzione, il mullet è quello ideale. Un’acconciatura destrutturata, che non vuole scendere a compromessi, esattamente come i vostri ricci. Adatto a chi non teme (e meno male) il giudizio di nessuno ma che sfoggia con orgoglio e fiducia in se stessa la sua chioma e la sua personalità estrosa, controcorrente e sempre unica. Non a caso è un taglio che hanno scelto anche diverse celeb, da Miley Cyrus a Rihanna.

Da portare lungo o corto come più si preferisce ma sempre con un occhio attento alla forma del vostro viso: il mullet, infatti, è perfetto per i volti piccoli, geometrici e “spigolosi” Un po' meno per chi ha il viso allungato o tondo.

Lob di ricci con riga in mezzo

Qualcuno ha detto lob? Certo che sì, anche sui capelli ricci. Il long bob è davvero una tendenza che non vuole mai smettere di veleggiare sulla cresta dell’onda. E portato con una riga di lato o centrale è perfetto sulle chiome ricce, donandogli freschezza ed eleganza allo stesso tempo.

Questo taglio, infatti sa esaltare benissimo il volume naturale dei vostri capelli, valorizzandone i tratti distintivi ma sempre con assoluto charme e senza il rischio che prendano una forma “non forma”. Difficile da gestire e, per chi è costretto a farlo, anche da apprezzare. Un taglio medio perfetto, facile da mantenere e sempre assolutamente trendy.

Ricci e frangetta

Frangia sì, frangia no. L’eterno dilemma delle chiome ricce. Ma ecco risolto il dubbio…frangetta assolutamente sì. Corta, lunga, di lato o a tendina, la frangia non è assolutamente preclusa a chi ha i capelli ricci.

Anzi, proprio lei è in grado di impreziosire il volto donandogli quel tocco di mistero e magnetismo che solo questo dettaglio nel l’hair look sa donare. La cornice perfetta per il vostro viso e un must have a cui non saprete più rinunciare una volta provata. Capace di rendervi super eleganti e sofisticate e, al tempo stesso, assolutamente sbarazzine, originali e super crazy. Che dire, provare per credere!

Taglio scalato con frangia

E quando si parla di frangia si intende su ogni taglio di capelli ricci. Da quelli più regolari a quelli scalati. Sì anche loro! Per un look dal volume assicurato e dalle linea tutte da scoprire a seconda della piega che deciderete di dare (o decideranno di prendere) i vostri ricci.

Capelli lunghi e bellissimi

Infine, per le amanti del lungo, una tendenza che non passerà mai di moda e un taglio che sa davvero rendere la chioma la protagonista di ogni vostra apparizione è quello lungo. Lasciare i capelli ricci lunghi, bellissimi e al naturale è il modo più semplice e d’effetto per valorizzarne il volume e la naturale bellezza.

Creando un effetto morbido, leggero, pieno e a dir poco strepitoso. Avvolgendo il vostro volto con un’allure divina e che riporta a magiche atmosfere. E tutto solo grazie ai vostri ricci lunghissimi e assolutamente meravigliosi.

Insomma lunghi o corti poco importa. I capelli ricci sanno essere strepitosi con il minimo sforzo in qualunque modo gli vogliate portare. A voi solo il compito di mantenerli sempre sani e luminosi e di aggiungerci quel tocco di personalissimo charme tipico di chi è nata con una chioma piena di indomabili riccioli. Liberi e tutti da ammirare.