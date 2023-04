A tu per tu con Luca Buttiglieri

A bbiamo scambiato quattro chiacchiere con Luca Buttiglieri, leggi la nostra intervista se vuoi conoscerlo più da vicino

Sul suo profilo Instagram si definisce make up lover, attore e cantante, su TikTok fa numeri da capogiro: Luca Buttiglieri è molto di più di un content creator, è un vero e proprio artista a tutto tondo che ha capito qual è la chiave giusta per fare intrattenimento sui social e creare una community.

Vuoi saperne di più? Continua a leggere la nostra intervista!

Come è nata la tua passione per il make up e il mondo beauty?

La mia passione nasce fin da piccolo, guardavo spesso mia sorella e mia cugina che si truccavano e avevano tutti questi prodotti dal pack meraviglioso (erano gli anni '90) e rimanevo affascinato, poi l’ho sviluppata quando lavoravo in teatro, spendevo più tempo con le make-up artist degli spettacoli che con il resto del cast.

Sei un cantante e performer, un artista a tutto tondo. Anche il make up secondo te può essere

inteso come una forma d'arte?

Assolutamente, il make-up è arte, basti pensare che un make-up artist dal nulla può creare mille sfumature e colori. Io penso che per ogni forma d’arte c’è un palcoscenico o uno scenario, per il make-up è il viso.

Cosa rende unico il tuo modo di comunicare? Cosa pensi piaccia di te alla tua community?

Venendo dal teatro penso sia proprio la mia teatralità e il mio essere molto alla mano, la mia community vede le mie recensioni come se fossero loro stessi a provarli. Sono riuscito a creare un forte legame con chi mi segue.

Qual è la sfida più grande che hai dovuto affrontare?

La paura del giudizio. È sempre stato il mio punto debole, tante volte non ho superato i provini perché non davo abbastanza per paura di essere giudicato. Da quando ho iniziato a registrare il primo video ho cercato in tutti i modi di superare questa paura.

Quali sono i segreti per riuscire a emergere in questo mondo, quali consigli daresti a chi vorrebbe

intraprendere un percorso come il tuo?

La costanza, l’essere creativi e non sedersi mai sui successi ottenuti. Bisogna trovare la propria chiave di comunicazione. Soprattutto come in tutti lavori bisogno studiare sempre per rimanere aggiornati.

Ci racconti qual è il tuo sogno e il prossimo obiettivo che vorresti realizzare?

Avere un mio talk show o una rubrica in qualche programma tv o radio. Se sogno in grande un mio Brand e fare il Fantasma dell’opera. Il prossimo obbiettivo invece è comprare casa.