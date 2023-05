Giulia De Lellis: “ho scelto di essere ciò che sono davvero in ogni momento”

A matissima influencer e ora anche imprenditrice: abbiamo intervistato Giulia De Lellis in occasione del lancio della sua linea beauty, Audrer

Con più di 5 milioni di follower, Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più amate. Il segreto del suo successo? Mostrarsi sempre per quella che è, in maniera autentica, restando fedele a se stessa. In occasione del lancio della sua nuova linea beauty, Audrer, abbiamo avuto l'occasione di intervistarla per chiederle qual è il suo rapporto con la bellezza e cosa significa esporsi sui social, anche in rapporto agli standard di bellezza che possono mettere a dura prova l'autostima.

Qual è il tuo rapporto con la bellezza? Sei sempre stata un'appassionata di beauty?

Ho sempre avuto un rapporto molto sano con il mio corpo, altalenante con la mia pelle (per motivi quali la mia acne, data da svariate problematiche), ma di base molto sereno. Non ho ossessioni, né manie. Sono molto equilibrata e sono amante del bello. Prendermi cura di me mi fa sentire meglio, quei 10/15 minuti quotidiani tutti miei sono il mio momento preferito della giornata a cui riuscirei a rinunciare mai.

Parliamo del rapporto complicato tra social e bellezza: cosa nei pensi dei filtri e degli standard di bellezza che passano dai social?

Comprendo le insicurezze dettate dagli standard di oggi. Credo che il problema sussista quando filtri e photo editing diventano un’ossessione, una dipendenza, senza cui non ci si riesce a mostrare sui social. Lì c’è da preoccuparsi, anche perché queste modifiche, a lungo andare, non faranno altro che peggiorare l’autostima e alimentare i complessi.

Il mio consiglio personale è quello di dosare attentamente e con equilibrio i desideri, ossia come vorremmo apparire, con la realtà, cioè come siamo per davvero.

Hai spesso parlato dei tuoi problemi di pelle e ti sei mostrata al naturale: quali sono state le critiche più dure che hai ricevuto e come le hai affrontate? Hai ricevuto supporto dalle persone che ti seguono?

Mi sono sempre raccontata per quella che sono, e forse anche per questo non vado a genio proprio a tutti. Sia che mi mostri struccata che con un make-up super glam, sono potenzialmente esposta a critiche. Per questo ho scelto di essere ciò che sono davvero in ogni momento, di raccontarmi sempre e solo con sincerità. E ad oggi lo faccio con serenità. Ci sono giorni in cui non ho voglia di truccarmi e mi mostro al naturale perché trovo che non ci si debba vergognare di avere cicatrici o il viso segnato. Altri giorni invece mi voglio sentire più bella e mostro la magia del trucco.

In fin dei conti ho la fortuna di avere al mio fianco tantissime persone che mi supportano e mi stimolano, molte di più di quelle che quotidianamente mi criticano per noia o insoddisfazione personale.

Che ruolo hanno oggi gli influencer nella comunicazione della bellezza? Pensi che possano aiutare i giovani nel percorso di accettazione?

Gli influencer hanno oggi, soprattutto se molto seguiti, tante opportunità ma anche altrettante responsabilità. Hanno la fortuna di poter comunicare qualsiasi cosa con un clic facile e veloce. Possiamo aiutare le persone che ci seguono e credono fortemente in noi ad accettarsi, a migliorarsi, a farsi coraggio anche nei momenti più personali e difficili. Direi che possiamo stimolare chi ci segue a 360°. Nel mio caso, almeno, cerco di fare questo con impegno: essere sempre la migliore versione di me e ricordare che con il tempo tutto può avvenire. Mi dico sempre di non avere fretta, di rispettare tempi ed emozioni.

Hai appena lanciato il tuo brand beauty, Audrer. Ci racconti qual è il concept di fondo e cosa vorresti comunicare ai consumatori?

Audrer nasce dal mio desiderio di creare un luogo dove chiunque possa ritrovarmi. Dove poter lasciare i miei consigli, e tutto ciò che ho imparato negli anni con semplicità e verità. Audrer è per tutti. Il concetto che ne sta alla base è proprio quello di prediligere le cose semplici. In un mercato saturo come quello della cosmesi volevo indirizzare, accompagnare e aiutare nel modo più chiaro e diretto possibile il consumatore. Ho creato dunque una linea di prodotti must-have, multi-purpose e altamente performanti, adatti ad ogni tipo di pelle, anche a quelle che rispondono a necessità ed esigenze meno comuni. Il mio desiderio è quello di regalare a chi sceglie Audrer una beauty routine indispensabile e mirata. Quella ciliegina sulla torta che mancava!

A quale prodotto beauty non potresti mai rinunciare?

Sono ossessionata dagli oli naturali. Io non potrei mai rinunciare ad uno di quelli dal facile assorbimento, multi uso, perché con un solo prodotto mi dedico a viso, corpo e capelli.. essendo sempre in viaggio mi salva! Parlando di make-up, non esco mai senza qualcosa sulle labbra: che sia una matita, un lip-balm o un rossettino al volo. Uscire senza nulla sulle labbra mi fa sentire nuda.

Un tuo segreto di bellezza?

La gentilezza! Vedo sempre più belle le persone gentili, e ho lavorato molto su me stessa per abbracciare sempre di più questo valore. Noto che le persone gentili risplendono di una luce diversa, indipendentemente da tutto. E poi la gentilezza non costa nulla!