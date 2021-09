Terme e Spa in Italia da provare a Settembre tra novità e conferme

I n attesa dell'autunno, meglio approfittare dell'ultimo sole per arrivare super preparate ai mesi successivi. La soluzione? Un fine settimana in una SPA in montagna, al mare, al lago o in città, per provare tecniche ed esperienze olistiche e ritrovare l'energia giusta (insieme al buonumore!)

Settembre, mese di buoni propositi e nuovi inizi. Che portano con loro il solito blue mood da rientro, ovvero lo stress causato dal cambio di stagione e dalla ripresa dei normali ritmi della quotidianità. Irritabilità, scarsa motivazione e un po' di tristezza possono farci dimenticare in poco tempo tutti i benefici ottenuti durante le vacanze appena trascorse. Come fare allora per superare il “post vacation blues” nel modo migliore possibile? Comincia già a fantasticare sulle prossime vacanze, oppure organizza un week-end di piacere all'insegna del relax tra terme e SPA in Italia. Per quali destinazioni? Ecco cinque mete da scoprire in queste settimane.

A Roma: The Eden SPA

Tra benessere e arte, Roma resta sempre una delle città da visitare in questo momento dell'anno. La destinazione ideale è l'Hotel Eden dove provare i trattamenti della SPA, tutti naturali, non invasivi ed eseguiti all’interno di super suite che garantiscono privacy e sicurezza. Da sperimentare, per esempio, il rituale Dolcevita Mei, che prevede uno scrub ai cristalli di zucchero con oli essenziali come arancio dolce, bergamotto e limone, ricchi di vitamina C. Il GUA SHA Face Lift Ritual by Philosophia Botanica è, invece, consigliato non solo per drenare e ridefinire l’ovale del viso grazie al massaggio con le pietre, ma anche per riacquistare la luminosità dell’incarnato attraverso l’utilizzo di oli preziosi, antiossidanti e nutrienti. E per chiudere la giornata, prenota una masterclass per imparare e far tua la routine di selfcare e applicarla a casa, ottenendo un risultato più duraturo.

A Lecce: la Natural Sea, la prima SPA marina d’Italia

Dalla sabbia all’acqua marina, dal fico d’india al lentisco, dal rosmarino alla lavanda. Gli elementi naturali caratteristici della spiaggia salentina diventano percorsi di benessere all’interno di questa SPA. Situata nello stabilimento balneare Le Cinque Vele a Pescoluse, in provincia di Lecce, nasce tutta all’aria aperta sulla costa, in spiaggia, da cui vengono attinte e lavorate le materie prime. Per esempio, il fico d’India, i cui principi attivi sono in grado di idratare, lenire e rigenerare la pelle stressata e il cuoio capelluto. Oppure la lavanda, il cui olio essenziale è ideale per trattamenti rilassanti. Infine il lentisco, arbusto tipico della macchia mediterranea, utilizzato per le sue proprietà rinfrescanti e protettive.

A Bolzano: ADLER Lodge RITTEN, l' eco-rifugio tra i boschi

Circondato dal bosco nell'altopiano del Renon, l'ADLER è una meta ormai storica per gli SPA addicted. La sua particolarità? Innanzitutto la tipologia di struttura che segue il concept della “foresta”, poiché perfettamente integrata nella natura circostante. Il nostro consiglio è di prenotare una suite con biosauna vicino al laghetto naturale, provare la cucina dello chef Klaus (da assaggiare il Kaiserschmarrn) e dedicarsi alle attività di yoga, meditazione e stretching proposte nella sala costruita tra gli alberi del bosco adiacente. A fine giornata, invece, tutti liberi di rilassarsi nella infinity pool con acqua salina e vista panoramica sulle Dolomiti.

Nella Maremma Laziale: le Terme di Vulci Glamping & Spa

La meta ideale per chi desidera vivere un week-end di totale quiete nella natura sperimentando momenti di benessere alle terme. Quelle di Vulci sono particolari perché offrono quattro piscine naturali con acque di differenti temperature, colori e proprietà. Ciascuna agisce su diversi aspetti del corpo e della mente. Da quest'anno, poi, è aperta la SPA Voltumna, tutta outdoor, che prende il nome della divinità etrusca fecondatrice della terra e associata alle acque. Dalla forma che richiama i tumuli etruschi e la cuccumella della necropoli di Vulci, ha un bagno turco e una sauna di ultima generazione, due sale massaggi, infine una piscina termale con idromassaggio. Da provare i trattamenti con Minerali Vulcanici Bioattivi del lago di Bolsena.

A Sorrento: la COZY Spa dell’Hotel Mediterraneo Sorrento

Nascosta nelle antiche fondamenta in tufo, la SPA dell’Hotel Mediterraneo Sorrento è una vera oasi di relax. Illuminata da luce naturale di giorno e da una volta stellata di sera, propone i Signature ritual, trattamenti che fanno vivere l'esperienza di un meraviglioso viaggio tra le essenze della penisola sorrentina. Must-try per chi trascorre un fine settimana in questa fantastica location è “Le Pietre Ritual” in cui sono utilizzate le pietre sia basaltiche vulcaniche poiché conservano più a lungo il calore, sia le pietre, più fredde, del mare che conservano il freddo. Un’esperienza che coinvolge in modo armonioso fisico e mente: il sale per purificare e le pietre per riequilibrare.