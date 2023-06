Il lilla è il colore dell’estate 2023 e noi non possiamo farne a meno

V uoi creare un beauty shelf in palette lilla? Siamo qui per alimentare questa tua nuova (sana) ossessione.

Hai un’irresistibile voglia di comprare tutto lilla, glicine e lavanda? Benvenuta nel club. Ci sono dei colori che sono nati per essere iconici ed essere la quintessenza di una stagione.

Lilla: il colore dell'estate 2023

Quello dell’estate 2023 è il lilla (con leggerissime variazioni sul tema) e, se ancora avessimo avuto dei dubbi, il minidress che Jennie delle Blackpink ha indossato al lancio a Seoul della sua capsule Jennie X Calvin Klein - già sold out - ne è la prova definitiva.

Ammettilo che anche tu ti sei lasciata conquistare da questo colore meraviglioso e sei già pronta a comprare tutto in palette, dai vestiti al make-up. Bene, noi siamo qui per aiutarti ad immergerti in un mondo tutto colorato, onnicomprensivo di ogni sfumatura di questo colore che ci fa battere il cuore. Abbiamo scovato un po’ di chicche che dal packaging in poi possano aiutarti a creare il beauty shelfie più cool di una bacheca di Pinterest.

Amouage Lilac Love Woman EdP

Pixi Skintreats Jasmine Oil Blend

ASTRA My Laque n75

L’Occitane SOS Apaisant maschera lenitiva per cuoio capelluto

Davines LOVE Hair Smoother

Melvita Bouquet Floral Detox Gel-en-Huile struccante

Yves Rocher Filler Végétal siero rimpolpante

Biofficina Toscana Solido Viso Mirtillo

Drunk Elephant Ceramingly Eye Balm (da Sephora)

Tarte Mascara Tartelette (da Sephora)

Rimmel Kind&Free Clean Eye Definer

Alchimia Lavander Crema Corpo

Estrid Rasoio Starter Kit

Wishful Honey Balm gel idratante (da Sephora)

Rougj+ DopoBronz doposole bifasico

Ellis Faas Eyes Cream Lights E304 Lilac

Florence by Mills Mascara Built to Lash (da Douglas)

Boadicea The Victorious Violet Sapphire

Byoma Moisturizing Rich Cream (da Sephora)

Ambaduè Spiritual face Mask

Sephora Collection Ombretto Colorful

Lelo Lily 3

e.l.f. No Budge Cream Eyeshadow

Foreo Luna 4

Isle of Paradise Self-Tanning Oil Mist (da Sephora)

gitti plant-based vegan nail colour n 167 Digital Lavender

Giosou Honey Infused hair Perfume (da Sephora)

air-up pod lavander lemonade