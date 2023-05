32 profumi novità per la primavera estate 2023

M ettiti comoda, perché abbiamo trovato fragranze per tutti i gusti e sono tantissime e bellissime, tutte da scoprire.

I nuovi profumi della primavera estate 2023 sono l’equivalente di un cambio armadi. Così come allo sbocciare della primavera scegliamo una nuova palette cromatica per i nostri vestiti, allo stesso modo abbiamo voglia di cambiamento nel nostro guardaroba olfattivo. Siamo sempre alla ricerca di nuovi accordi che possano interpretare in maniera sorprendente le nostre note preferite, per mantenere un look sempre aggiornato.

Una fragranza è il completamento naturale di questo look, ma anche un modo per esprimere stati d’animo e umore: è un modo come un altro che usiamo per esprimere noi stessi e la nostra creatività.

”Per noi le materie prime non sono il punto di partenza, ma un mezzo per tradurre ed esprimere ciò che vogliamo: non si tratta tanto di usare le nostre materie preferite, quanto quelle che traducono meglio l’idea che vogliamo veicolare”, dicono Lucien Ferrero e Jean Claude Ellena, maestri profumieri tra i più rinomati e ricercati al mondo che si sono incontrati “nel ‘68 quando entrambi lavoravamo per Givaudan”, ricorda Ferrero. L’ultimo sodalizio tra questi nasi ha dato vita alle ultime due fragranze della collezione Anthologie by Lucien Ferrero, C’est.Mutine e C’est.Rebelle. “Per C’est.Mutine ho creato tre nuove materie prime, tre alcolati di rosa, fiori d’arancio e tuberosa e si distinguono dagli oli e dalle assolute perché contengono una parte grassa che ha una resa migliore sulla pelle”, dice Ferrero.

Profumi donna primavera estate 2023

Scopri tutti i migliori profumi per la primavera estate 2023

Robert Piguet Cravache

Non è una novità in senso stretto, ma un ritorno in grande. Sebbene questa fragranza sia nata nel 1963, la sua piramide è ancora attuale e veicola un’allure squisitamente elitaria, associando tradizione e modernità, accostando mandarino, limone e petit grain a salvia sclarea, lavanda, noce moscata, patchouli e vetiver.

Acqua di Parma Arancia la Spugnatura (ed. Lim.)



La Spugnatura è un metodo di estrazione la cui origine si perde nel tempo, praticata ormai soltanto da pochi artigiani in Italia. Tradizionalmente, era utilizzata per ottenere le essenze più preziose dai frutti del bergamotto. Per questa fragranza sono state utilizzate le arance vaniglia che, proprio come suggerisce il nome, racchiudono nel loro succo tutta l’energia delle arance e il calore e la morbidezza della vaniglia. La mandorla amara aggiunge una nota agrodolce e il pepe nero le conferisce brillantezza.

Chloé Rose Naturelle Intense

Una rosa contemporanea, elegante, dalle sfumature legnose. Un must per chi ama la rosa, che in questa fragranza si accompagna a note di bergamotte che ne esaltano l’aspetto più dolce e fresco. In chiusura diventa più avvolgente, cremosa e rotonda grazie alle note di vaniglia e sandalo.

Diptyque L’Eau Papier Eau de Toilette

Una fragranza decisamente unica, proprio come l’intento del naso che l’ha creata di riprodurre l’odore dell’inchiostro sulla carta. per farlo ha impiegato il seme torrefatto del sesamo per evocare l’odore di inchiostro, reso sensuale con note di muschi bianchi. Le note floreali che si percepiscono sono di mimosa, delicate e talcate che ricordano la carta. Completa la piramide un’overdose di muschi.

Nicolaï Caravansérail Intense

Un jus legnoso gourmand che ripropone un viaggio sulla via della seta. Note fruttate e dolci di prugna e lampone esaltano questa miscela delicatamente cosparsa di cannella e chiodi di garofano, mentre nel cuore si ritrova la calda intensità del patchouli e del legno di sandalo. Nel fondo note ambrate e secche mettono in risalto vaniglia e fava tonka.

Kayali Yum Pistachio Gelato

La sensazione che si prova assaggiando il gelato al pistacchio è la stessa che ci colpisce quando si vaporizza questo profumo gourmand, esaltato da panna montata, nocciole tostate, rum dolce, marshmallow e zucchero filato.

Sasva Fruit du Paradis

Che profumo ha l’estate indiana? Quello di un’esplosione di agrumi, seguita dalla succosità del mango e del melograno. Sandalo, vetiver, zafferano, cardamomo e cannella completano questo profumo rendendolo vibrante.

Courrèges Slogan

Un floreale legnoso con accenni di muschio. Una fragranza dalle sfumature falcate che crea dipendenza dopo la prima vaporizzazione. Ti farà innamorare la sua piramide semplice e lineare a base di bacche di ginepro, muschio e ambroxan.

Juliette Has a Gun Lust for Sun

Questo profumo è la definizione dell’estate in un flacone. Se chiudi gli occhi e lo vaporizzi, l’immaginazione corre verso meravigliose spiagge esotiche, stesi a godersi il calore del sole sorseggiando da una noce di cocco, evocate dalle note di Tiarè, sostenute da noce di cocco, ylang ylang e gelsomino.

Trussardi Le Vie di Milano District of NoLo

Questo profumo incarna perfettamente lo spirito di NoLo, quartiere giovane, vibrante, che emana energia positiva. Una sorpresa in continua evoluzione. Per farlo vengono utilizzate note di iris, pera, violetta e rosa. Sul finale ambroxan, musk e assoluta di vaniglia del Madagascar.

Amouage Guidance

Il franchincenso è una resina tipica dell’Oman ed è il filo conduttore di questa fragranza che appartiene alla famiglia floreale fruttata. Le note di pera e nocciola ti colpiscono al primo istante e rimangono anche quando la fragranza si sviluppa con un cuore di zafferano, rosa, gelsomino sambac e osmanto e nel fondo di cisto, sandalo, akigalawood, ambra grigia e vaniglia.

Guerlain Aqua Allegoria Forte Nerolia Vetiver

Un accordo sensuale e solare, quasi spensierato e per questo viene definita la fragranza de “la dolce vita”. Per farlo sono state impiegate note di neroli e foglie di fico nel cuore, ma troviamo un’alternanza di sfumature floreali di petitgrain accompagnate a quelle verdi di foglie di fico.

Elie Saab Elixir

Un bouquet fiorito orientale spiccatamente femminile, elegante e raffinato. Fulcro della fragranza l’iris, con le suo note irresistibili e morbide, accompagnato da neroli e mandarino e da un accordo di ambra, mirra e benzoino.

Moncler Haute Montaigne Un éclat de bois blancs

Una fragranza maestosa, un’esplosione di legni bianchi avvolti dalla magia delle note calde e speziate nella vaniglia. Una fragranza che lascia il segno.

Anthologie by Lucien Ferrero C’est Mutine

Si può ancora essere innovativi e futuristici quando si parla di fragranze? La risposta è sì. Per questo profumo Lucien Ferrero ha creato tre nuove materie prime, tre alcolisti ricavasti dalle concrete di fiori d’arancio, gelsomino e rosa, che in questa fragranza ispirano una sensazione di gioia e libertà.

Giorgio Armani My Way Parfum

Intensa, cipriata e boisé, questa fragranza è un equilibrio tra la nota luminosa e solare della tuberosa e la maestosa iris pallida blu, amplificate dall’ambretta che le esalta enfatizzando gli aspetti più caldi di queste materie prime. Le note di bergamotto le conferiscono invece delle sfumature frizzanti e asprigne.

Lush Princess Peach Body Spray

Pesca e ananas con un tocco esotico di olio essenziale di bucco e il brio dell’arancia dolce selvatica: per le amanti del genere è imperdibile.

Aesop Gloam

Ricche note floreali, calde spezie e un finale profondo di note legnose sono racchiuse in questo jus. Una prima impressione di spezie, pepe e cardamomo, viene sprigionata in apertura, ammorbidita dal neroli e dalla dolcezza del fiore d'arancio. Seguono le note aromatiche speziate di zafferano e chiodi di garofano, che si dispiegano insieme al maté erbaceo, al narciso inebriante e alla mimosa. Il calore della rosa e del gelsomino sambac conferisce rotondità al cuore floreale speziato. Alla base una miscela sontuosa e cipriata di iris, patchouli, copaiba e sandalo.

Etat Libre d’Orange Sous Le Pont Mirabeau

Ispirata da una poesia di Guillaume Apollinaire, “Le Pont Mirabeau” appunto, che racconta di un amore triste, quello di Apollinaire per Marie, che lo aveva lasciato. Bergamotto, pepe rosa e accordo di fico sono seguiti da incenso, violetta, cedro, sandalo e muschio. Una fragranza forte come l’amore di Apollinaire, fatta per resistere allo scorrere del tempo.

Laboratorio Olfattivo Pompelmo

Amaro e acido, ma allo stesso tempo fresco e vivace: il trionfo del pompelmo in tutta la sua pienezza.

Maison Crivelli Neroli Nasimba

In apertura la nota succosa e agrumata del mandarino, esaltata da cardamomo e pepe rosa che danno un tocco luminoso e vivace. Nel cuore un morbido e piccante fiore d’arancio accompagnato da petit grain che ne esalta l’aspetto agrumato e l’assoluta di fiori d’arancio, che emana un sentore leggermente animale. Infine sopraggiungono note di cuoio saffiano, cisto e vetiver.

Laura Biagiotti Roma Fiori Bianchi

Appartiene alla famiglia dei fioriti legnosi orientali ed è una fragranza fresca ed inebriante. Un’apertura fresca e dolce con note di bergamotto e pera, seguita da violetta, gelsomino e gardenia che le danno un tocco vivace ed elegante. Un sentore di dolcezza di deve alla presenza della mandorla bianca, fava tonka, legno di sandalo e accordo muschiato.

Anconù Rosebud Moss

Delicata ma decisa, è una fragranza con note uniche di bergamotto, legno di sandalo e prugna che le danno un aspetto mistico, legnoso e polveroso.

Uermì 70’s Mood

L’atmosfera che si crea nell’aria già dopo la prima vaporizzazione è quella degli anni ‘70 e degli hippies. Se fosse un film, Hair sarebbe quello che ne incarna perfettamente l’essenza. Il patchouli è protagonista assoluto, accompagnato dal cashmeran e dalla vaniglia che danno un’alternanza di note prima frizzanti e dinamiche, poi morbide, vellutate, setose e calde.

Lancôme La Vie Est Belle Iris Absolu



Un profumo radioso che infonde felicità. Apre la fragranza una nota frizzante, quella dell’accordo di ribes nero, che pian piano si dissolve lasciano spazio a un accordo latteo di fico, dolce, morbido, caldo. L’iris è protagonista assoluto, intenso vibrante e scintillante, reso ancora più coinvolgente dall’accordo di patchouli.

& other stories Rose Revival Eau de Toilette

Una rosa luminosa, accompagnata da notte frizzanti di pera verde, magnolia e legno di cedro.

Gucci Guilty Eau de Parfum Pour Femme

Caldo, luminoso, brillante: questo è un profumo che sprigiona energia. Gli agrumi frizzanti e piccanti nelle note di testa sono mandarancio e bergamotto che si intrecciano con il pepe rosa, lasciando spazio a un cuore fiorito di lillà, violetta, rosa e geranio. Scaldano la fragranza le note di ambra e patchouli.

Mediterranea Orticola Acqua Profumata

Un’acqua profumata verde e delicata che racchiude note agrumate, come la scorza di cedro e limone verde, e note verdi di foglia del pomodoro e del basilico che si fondono a note fiorite e fruttate di rosa, tiglio, magnolia e lillà, pesca e cassis. È la definizione olfattiva di una passeggiata in un giardino fiorito in primavera.

Coreterno Freakincense

Questo profumo è per gli amanti del genere. Parliamo di incenso, un incenso ecclesiastico intenso e persistente che accompagna ogni nota della piramide, che si apre con lime, pepe rosa e violetta, mentre sul fondo troviamo vetiver, patchouli e labdano.

Parfum de Marly Valaya

Un bouquet floreale intenso e intrigante mischiato a note di muschi, legni nobili e di vaniglia che creano una fragranza rotonda e delicata. In apertura bergamotto, mandarino e pesca bianca seguiti da fiori d’arancio e vetiver. In chiusura vaniglia, muschio e note ambrate e legnose.

Simone Andreoli Vicebomb

Un gourmand irresistibile che sa di un'estate al profumo di amarena, gelato alla vaniglia e caramello salato. Il tutto è sostenuto dalle note sensuali della fava tonka, dell'ylang ylang e dell'ambra.

Dolce&Gabbana Beauty Dolce Violet

Un'interpretazione inedita della violetta, vista dagli occhi della genz. Il cuore fiorito viene annunciato da un'apertura fruttata, frizzante e gioiosa di ribes nero e mandarino. Le note fruttate ci accompagnano anche nell'evoluzione della fraganza, con la mora e la pera, mentre la composizione viene arrotondata dal sandalo e dalla vaniglia, per un tocco di dolcezza in più.