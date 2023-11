Epilazione laser: tutto quello che devi sapere

L’epilazione laser è il trattamento per eccellenza che ci permette di liberarci una volta per tutte dei peli indesiderati: ecco come funziona, dove si fa e i costi.

Aspettavi con trepidazione l’inverno per poterti finalmente sottoporre all’epilazione laser? Se superata l’ennesima estate in schiavitù di lamette, cerette ed epilatori elettrici hai deciso che vuoi toglierti il pensiero una volta per tutte, oppure hai dei peli localizzati in zone che ti fanno sentire a disagio e senti il bisogno di eliminarli definitivamente, il laser per il peli è molto probabilmente uno di quei trattamenti in cui vale la pena investire.

Cos’è l’epilazione laser

L’epilazione laser è una procedura metrica consiste in un fascio di luce ad alta frequenza che genera calore che colpisce il bulbo pilifero, rallentando o inibendo la crescita dei peli. Quelli che vengono usati sono dei macchinari che producono diversi tipi di laser e danno risultati che spesso si possono definire definitivi, ma possono essere maneggiati solo da un medico.

L’epilazione laser è efficace?

L’epilazione laser funziona perfettamente su carnagione chiara e pelo scuro, che è anche uno dei motivi per cui non ci si sottopone a sedute di epilazione al laser nei mesi estivi: maggiore è il contrasto tra colore della pelle e colore del pelo, più soddisfacenti sono i risultati che si possono ottenere. Ci sono ottimi risultati anche sui fototipi più scuri grazie ad alcuni laser di ultima generazione, ma al momento non si può far nulla su peli bianchi, biondi e rossi.

Se poi vuoi valutare l’efficacia del metodo in base alla durata, puntualità e costanza nella fase d’attacco sono cruciali - traduzione: una seduta ogni 4, 6 o 8 settimane, a seconda del macchinario utilizzato e dalla valutazione del medico - così come una o due sedute annuali per il mantenimento dei risultati. Alcuni laser promettono anche risultati definitivi senza bisogno di ritocchi.

Epilazione laser costi

Il costo del trattamento - che è il metodo di epilazione più caro in assoluto - è influenzato da diversi fattori, vediamoli insieme. Il primo è il costo della manodopera e quella di un medico è decisamente superiore a quella dell’estetista; il secondo fattore è l’estensione della zona che vuoi trattare, se è piccola - ad esempio i buffetti, media - inguine e ascelle, oppure grande, come braccia e gambe. Ci sono poi da considerare il costo da ammortizzare del macchinario utilizzato e spesso anche il luogo o la città in cui si fa il trattamento. Puoi arrivare a spendere intorno agli 80 Euro per le zone più piccole fino ai 600 per quelle più estese. Ovviamente questi prezzi sono sempre approssimativi, per cui è sempre meglio farsi fare un preventivo e farsi un’idea precisa dell’investimento richiesto.

Il laser è per tutti?

La seduta conoscitiva con il medico è importante per valutare se si è idonei o meno all’epilazione laser e i grandi esclusi sono i soggetti che soffrono di vitiligine o psoriasi, chi si sta sottoponendo a terapie ormonali sostitutive, assume farmaci corticosteroidei, immunosoppressori o fotosensibilizzanti come nel caso delle cure per l’acne. Non si possono trattare anche i pazienti con problemi di irsutismo dovuti a cause ormonali.

Se non fai parte di queste categorie, la fase pre e post trattamento è piuttosto semplice: niente metodi di epilazione nei due mesi precedenti, ma depilazione con lametta un paio di giorni prima e successivamente SPF ed evitare il sole.