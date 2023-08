Borse sotto gli occhi: cosa sono e come eliminare

S e le uniche Prada a cui sei affezionata sono quelle nel tuo armadio, scopri qui come liberarti delle antiestetiche borse sotto agli occhi.

Ci sono periodi particolarmente difficili e stancanti che lasciano il segno, in particolare modo sul viso e nello specifico nella forma delle cosiddette borse sotto gli occhi.

Diciamocela tutta. Noi donne - e non solo - amiamo le borse e spesso ci capita di desiderarne di nuove. Le uniche che però vogliamo davvero sono quelle da sfoggiare con un outfit strepitoso e non quelle che spesso vengono sotto agli occhi. Anzi queste ultime sono le uniche che non vorremmo veder mai comparire. Eppure spesso ci troviamo a soffrire di questo antipatico disturbo estetico che risulta ancora più brutto quando assume colorazioni grigio violacee.

Borse sotto gli occhi: cause

I motivi per cui ci ritroviamo con dei borsoni da viaggio nella zona orbitale inferiore possono essere i più disparati, dalla mancanza di sonno al ristagno di liquidi che ci fanno sentire come se Mike Tyson ci avesse preso a pugni, a problemi di lassità orbitale di natura genetica o dovuti all’invecchiamento per cui è normale una certa perdita di elasticità della pelle, soprattutto in una zona tanto delicata come quella intorno agli occhi. Se le borse sotto gli occhi sono di natura genetica possono comparire a qualunque età, ma ci sono dei modi per prevenirle e agevolarne la scomparsa.

Oltre alle cause appena elencate però, ci sono altre cause che possono far comparire il gonfiore sotto gli occhi, vedi allergie di vario tipo, problemi di reni, fegato, una cattiva alimentazione, l’ipotiroidismo e l’ipertensione, ecco perché è sempre meglio parlarne con il medico che eventualmente ti prescriverà degli esami e ti guiderà in un percorso specifico.

Borse sotto gli occhi: i rimedi della nonna

Se si tratta di un inestetismo, prima di ricorrere alla blefaroplastica ci sono diverse strade che puoi percorrere e una di questa sono i vecchi rimedi della nonna per sgonfiare le borse sotto gli occhi. Iniziamo subito con il più semplice: regalati una bella notte con almeno 8 ore di sonno e assicurati di dormire con la testa un po’ rialzata per evitare il ristagno di liquidi. Il prossimo passo è un bell’impacco freddo con ghiaccio o i vecchi cucchiaini lasciati in frigorifero. Il caffè è un ottimo drenante e anche un impacco con questa bevanda fredda può aiutarti. Se non vuoi percorrere la strada del freddo puoi percorrere quella del caldo, usando dischetti imbibiti di acqua calda (non bollente) e bicarbonato che puoi lasciare a riposo una buona mezzora.

Borse sotto gli occhi: i rimedi per decongestionarle

C’è una strana credenza per cui molte persone ritengono che non sia necessario usare un prodotto specifico per gli occhi. Posto che ognuno può fare quello che preferisce nella propria skin care routine, nel caso di occhi gonfi c’è indubbiamente bisogno di un aiuto in più, come contorno occhi drenanti che contengono caffeina, patch occhi o maschere rinfrescanti per trattamenti d’urto. Non dimentichiamoci nemmeno le magiche boule da tenere in frigorifero con cui massaggiare la zona o i nostri amati rulli di giada - che servono a drenare e dare sollievo - e i vari device per i massaggi della zona perioculare.

I patch occhi decongestionanti per occhiaie e borse

Maschere fredde decongestionanti, ice rolle e jade roller per borse sotto gli occhi

Massaggiatori occhi per sgonfiare

