Scurire i capelli naturalmente è possibile, basta sapere come fare. Dagli impacchi agli ingredienti naturali per dare un tocco di personalità e carattere alle chiome più chiare

Come scurire i capelli

Capita a tutte di voler cambiare look e da dove partire se non dai capelli? Chi li ha lunghi li taglia, chi li ha mossi li liscia, chi li ha scuri li schiarisce e chi li ha chiari li scurisce. Vogliamo qui soffermarci su quest’ultimo punto: scurire i capelli. Per farlo, però, non è necessario ricorrere al parrucchiere o a lunghe sedute sotto strati e strati di tinture chimiche. Proprio come per i capelli più chiari, scurire i capelli in modo naturale, infatti, è possibile basta conoscere gli impacchi e gli ingredienti fondamentali per farlo.

Come scurire i capelli senza tinta

Per scurire in maniera naturale e sicura i capelli, puoi ricorrere ai metodi fai-da-te, efficaci e non aggressivi perché costituiti da ingredienti naturali al 100%. Questi metodi, che devono essere conosciuti al meglio per evitare di ritrovarsi con colori troppo o troppo poco intensi, comprese sfumature mai volute, solitamente sfruttano le erbe tintori. Queste foglie ed erbe, facilmente reperibili in erboristeria, vanno solitamente miscelate in acqua e lasciate per lungo tempo in posa fino a ottenere il colore desiderato. Attenzione, però, a utilizzare questo tipo di erbe sui capelli precedentemente tinti visto che potrebbero virare sui toni del verde o del ramato.

Rimedi naturali per scurire i capelli

Guardiamo sempre al futuro e a tutto ciò che è nuovo, ma ogni tanto fa bene anche fermarsi e provare a guardare come e cosa si faceva una volta. Negli utlimi anni, infatti, abbiamo riscoperto i vecchi rimedi della nonna che, molto spesso, sono dei piccoli trucchi beauty che non ci saremmo mai aspettate, compresi quelli per scurire i capelli.

Con la salvia

Per scurire i capelli con questa pianta, fai bollire per un paio di ore una tazza di foglie di salvia in una pentola di medie dimensioni, raffredda e rimuovi la salvia. Passa poi l’acqua alla salvia sui capelli e lascia agire per 40 minuti, lava e asciugali senza phon.

Ripeti il trattamento una volta alla settimana per almeno un mese, anche sui capelli bianchi.

Con il caffè

Un altro ingrediente ottimo per preparare un impacco scurente è il caffè. Prepara 2 litri di caffè molto forte, lascialo raffreddare e poi usalo per sciacquare i capelli 3 o 4 volte, l’ultima volta lascia in posa per 15-20 minuti. Risciacqua con acqua tiepida, lava e asciuga naturalmente i capelli.

Con il té nero

Prepara 2 litri di the nero molto forte, usando le bustine o le foglie, che puoi trovare in erboristeria. Lascia raffreddare e poi usalo per sciacquare i capelli 3 o 4 volte, lasciando in posa 15-20 minuti l’ultima volta. Risciacqua con acqua tiepida, lava e asciuga naturalmente i capelli.

Con l’olio di semi di senape

Anche l’olio di semi di senape può essere un ottimo alleato se vuoi scurire i capelli. Applicalo uniformemente sulla capigliatura, copri con della pellicola trasparente e lascia agire per almeno 8 ore meglio quindi farlo di sera. Al mattino risciacqua e lava come d’abitudine.

Puoi ripetere l’applicazione anche una volta alla settimana.

Con il cacao

Il cacao, oltre a donare una tonalità naturale, lascia anche un gradevole profumo.

Per preparare uno shampoo a base di cacao, mischia lo shampoo abituale con la stessa quantità di cacao in polvere e usalo abitualmente almeno per 2-3 settimane. Non è necessario preparare la miscela di volta in volta, puoi usare la stessa bottiglia dello shampoo, svuotandola a metà e riempiendo con il cacao, in modo da averlo sempre pronto e a portata di mano.

Per potenziare gli effetti puoi anche abbinare un impacco naturale pre-shampoo sempre a base di cacao: mischia 3 cucchiai di yogurt con 2 cucchiai di cacao in polvere, applica su tutti i capelli, dalle radici alle punte, lascia agire almeno mezz’ora e poi procedi con il lavaggio.

Le erbe tintorie per scurire la chioma

Tutte conosciamo l’hennè e, molto spesso, si ricorre al suo uso per provare a scurire i capelli ma funziona davvero? In realtà, sulla questione c’è diversa confusione ed è bene sapere che esistono delle erbe tintorie per scurire la chioma ma, attenzione!

L’indigo, chiamato hennè nero, è in realtà ricavato dalle foglie dell’Indigofera Tinctoria. Questa erba permette di colorare i capelli di una tonalità castana fredda che può arrivare fino al nero. Perfetto per chi vuole dare corpo al proprio colore di base, in questo caso è invece bene evitare di usarlo sui capelli grigi e bianchi, proprio come quelli decolorati, che potrebbero varare sui toni del blu e dell’azzurro. Per evitarlo basterà miscelare un po’ di hennè neutro alla polvere di Indigo.

Shampoo che scurisce i capelli

Un'alternativa alle erbe tintorie e alle soluzioni naturali per scurire i capelli sono gli shampoo colorati. Questi prodotti, che possono essere utilizzati con estrema facilità anche a casa, lasciano un effetto temporaneo sulla chioma che, solitamente, varia dagli 8/10 lavaggi.

Pensati per tonalizzare i capelli già precedentemente colorati, non è vietato però utilizzare gli shampoo colorati anche sui capelli chiari per rendere il tutto più cupo e intenso. La cosa importante è ricordare che l'effetto avrà una brevissima durata, ma utile per capire se è la scelta giusta prima di optare per un metodo definitivo.

Come passare dal biondo al castano

Passare dal biondo al castano, andando a togliere la decolorazione, è più facile di quel che si pensi, ma bisogna ricordarsi che alcune erbe tintorie potrebbero non funzionare. Ad esempio meglio optare per un colorazioni a base di olio che, oltre a tingere, vanno a ricostruire la struttura del capello indebolito dalla decolorazione precedentemente fatta.

L'uso di erbe tintorie o metodi naturali sui capelli biondi e decolorati, invece, potrebbe portare a risultati tendenzialmente disastrosi. Toni aranciati, sfumature rosse e, a volte, anche toni verdastri, potrebbero spuntare quando meno ce lo si aspetta.

Il consiglio, per eliminare nel modo giusto la decolorazione, è rivolgersi a un professionista per seguire il processo corretto.