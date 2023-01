U na chioma lucente è sinonimo di capelli sani e il desiderio nemmeno troppo celato di tutte noi. Ecco i segreti per la chioma più bella di sempre

Quante di noi sono soddisfatte dei propri capelli il 100% del tempo? C'è chi li ha lisci e sottili come spaghetti e li vuole voluminosi, mentre chi li ha ricci li desidera lisci ma, indipendentemente dalla struttura del capello, quello che proprio fatichiamo ad accettare è una chioma spenta, opaca, triste, che fa sembrare brutto e sciatto il miglior taglio di capelli del mondo. Vogliamo dei capelli da testimonial di una pubblicità per lo shampoo.

Lo stato delle cuticole è il vero segreto di una chioma luminosa: più queste sono chiuse e aderenti al fusto, più è facile che riescano a riflettere la luce in maniera ottimale. E cuticole chiuse significa capelli sani, semplice.

Se invece sono spenti e opachi possiamo imputarne la colpa a molteplici fattori. Un'alimentazione poco equilibrata, i trattamenti troppo aggressivi, l'inquinamento, il sole, la secchezza del cuoio capelluto, un impiego massiccio di piastre e phon e l'uso di shampoo troppo aggressivi influenzano la salute dei capelli. Ma allora come possiamo ribaltare la situazione?

Il brushing

Usa una spazzola delicata, in legno e con setole morbide, così da non stressare le cuticole quando ti spazzoli e per districarli parti sempre dalle punte e mai dalle radici, così eviterai di spezzarli. Quando asciughi i capelli invece, applica sempre un prodotto termoprotettore prima di utilizzare il phon, così da prevenire ulteriori danni, e non sottovalutare l'efficacia del brushing con una spazzola rotonda: ti aiuterà a ridurre l'effetto crespo e a renderli più luminosi.

Cerca di ridurre allo stretto necessario l'uso di tools a calore diretto e in questo modo diminuirai il rischio di doppie punte. Se non puoi farne a meno, la spuntatina fatta con regolarità è d'obbligo. Gentle reminder: le punte hanno camminato lì fin dove sono dalla radice. Se provi a fare una stima approssimativa di quanto ci mettono i capelli a crescere e pensi a tutto ciò a cui li hai sottoposti, trattarli con gentilezza ti risulterà più semplice.

Il lavaggio

Se hai necessità di lavare i capelli tutti i giorni, assicurati di scegliere uno shampoo delicato, con pochi tensioattivi. Se i capelli sono secchi, scegline uno specifico, ricordandoti che non shampoo e balsamo non devono necessariamente avere la stessa funzione, ma puoi costruire la tua hair routine nello stesso modo in cui hai creato la tua skincare. Anche lo scrub aiuta a eliminare i residui di inquinamento dallo scalpo: in questo modo migliorerà anche l'ossigenazione del cuoio capelluto e di conseguenza l'aspetto dei capelli, che saranno più luminosi.

Se l'acqua calda aiuta ad aprire le cuticole e a far penetrare detergenti e nutrienti, l'acqua fredda aiuta a chiudere le cuticole e a sigillarle. Sì, la pratica può sembrare una tortura, soprattutto in inverno, ma qualche secondo di sofferenza porta notevoli benefici. Stringi i denti, trattieni il fiato e apri l'acqua fredda.

Se l'acqua che utilizzi è ricca di calcare, non importa quanto lavi e curi i capelli, perché tenderanno sempre ad essere spenti e opachi. Te ne accorgi anche perché il calcare che si deposita dopo che hai fatto la doccia o che ti sei lasciata la faccia ti fa provare la sensazione di pelle che tira e i capelli mancano di scorrevolezza. In questo caso un risciacquo con un prodotto che contiene aceto ti aiuterà ad eliminare i fastidiosi residui e a rendere i capelli brillanti.

I prodotti da usare per i capelli spenti

Maschere e oli setificanti, nutrienti e idratanti sono imprescindibili se desideri capelli luminosi. Soprattutto se hai capelli fini che tendono ad appesantirsi facilmente, è meglio fare gli impacchi con gli oli un paio d'ore prima di lavarli, avvolgendoli in asciugamano caldo, così che le squame si aprano bene e il prodotto penetri a fondo. Lo stesso vale per la maschera: puoi lasciarla in posa tutta la notte e la mattina in doccia completi il lavaggio.

Se ami le beach waves e sei solita usare gli spray che contengono sale marino, potresti aver notato una maggiore opacità: in questo caso oli e maschere servono a contrastare questo effetto collaterale.

L'alimentazione per capelli spenti

Poiché repetita iuvant, poniamo nuovamente l'accento sull'importanza dell'alimentazione quando si tratta di salute di pelle, capelli e unghie. Fondamentali per i capelli sono le vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B8/biotina, importante per il mantenimento cellulare, ma anche rame, zinco, la vitamina C che protegge dallo stress ossidativo e acidi grassi come gli omega-3, contenuti nel pesce.