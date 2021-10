L’autunno è il mese della rigenerazione e ogni segno zodiacale ha i propri trucchi beauty per affrontarlo nel migliore dei modi.

L’autunno solitamente è la stagione nella quale più di tutte scatta la voglia di concedersi qualche coccola extra per ripartire con grinta dopo l’estate, anche perché pelle, capelli e unghie risultano più spenti del solito e bisognosi di trattamenti intensivi. Inoltre, in concomitanza con le prime giornate grigie, la malinconia può fare capolino quando meno te lo aspetti. È proprio questo, quindi, il momento adatto per scoprire quale sia il trucco di bellezza più adatto per farti risplendere, attingendo dallo zodiaco. Ecco i must have segno per segno.

Segni di Fuoco

Ariete

Le ragazze Ariete sono tra le più toste dello zodiaco. Coraggiose e decise, vogliono quasi sempre avere ragione e amano non passare inosservate. Se appartieni a questo segno l’audacia fa parte del tuo dna e proprio per questo a farti splendere in autunno è un profumo di nicchia, prezioso, dai toni caldi della terra, leggermente speziati.

Leone

Le leoncine si sa, sono le donne più passionali di tutto lo zodiaco. Forti e determinate hanno il fuoco dentro e amano esternare la propria personalità senza indugi. Il trucco di bellezza che più di altri può farle emergere è un velo di un rossetto rosso. Matt o ludico non importa, purché sia fiammante.

Sagittario

Altruiste, serene e sempre gioiose. Le nate sotto il segno del Sagittario sono così e nemmeno la fine dell’estate può scalfire la loro esuberanza.

Per affrontare l’autunno al massimo quindi, il trucco di bellezza al quale non rinunciare è un olio glitter da spalmare su viso e corpo così da prolungare il più possibile l’effetto della pelle baciata dal sole.

Segni di terra

Toro

Il Toro è testardo e paziente. Se si mette in testa una cosa raramente non la raggiunge.

Il suo cruccio d’autunno sono i capelli che cadono maggiormente rispetto al resto dell’anno e che risultano decisamente più spenti del solito. Il segreto di bellezza in grado di far risplendere la cute e non solo, è quindi una hair routine rigenerante.

Vergine

Razionali e metodiche, le nate sotto il segno della Vergine amano fare le cose a regola d’arte e detestano l’approssimazione.

A renderle raggianti quindi, è un viso curato nei minimi dettagli, dove ogni lineamento è esaltato al meglio. Il segreto di bellezza numero uno per loro è un contouring fatto alla perfezione.

Capricorno

Il Capricorno è ambizioso e tenace, mette la carriera davanti a tutto e raramente permette a qualcuno di intralciare il suo cammino.

Una donna agguerrita e sempre pronta a sfoderare le unghie quindi, tanto che il suo segreto di bellezza non può che essere una manicure perfetta.

Segni d’aria

Gemelli

Segno doppio e dalle mille sfaccettature quello dei Gemelli. Un fatto assolutamente positivo ma che presenta anche il rovescio della medaglia, ovvero quello di essere estremamente lunatici. Altro tratto distintivo è la quasi inesistente emotività.

Se sei nata sotto questa stella, quindi, il segreto di bellezza adatto a te è un trattamento beauty ghiacciato. Per le più coraggiose il consiglio è di sottoporsi a una vera e propria seduta di crioterapia, altrimenti è sufficiente l’uso di patch gelidi sotto agli occhi per rinvigorire lo sguardo.

Bilancia

Le donne Bilancia sono le più equilibrate di tutto lo zodiaco. Amano la pace e cercano sempre di evitare ogni conflitto.

Questa loro attitudine le porta inevitabilmente ad essere attratte dalla filosofia orientale. A renderle raggianti in autunno quindi, è curare la pelle seguendo meticolosamente tutti gli step della skincare coreana.

Acquario

La creatività è il segno distintivo delle ragazze appartenenti al penultimo segno dello zodiaco. Spesso con la testa tra le nuvole, amano fantasticare e progettare sempre nuove sfide. Anche se i colori dell’autunno sono decisamente diversi, le sfumature perfette per far risaltare la loro personalità sono quelle del cielo, da usare per creare un make up occhi mozzafiato.

Segni d’acqua

Cancro

Chi appartiene al segno del Cancro si riconosce per la sua spiccata propensione verso la famiglia. Anche nelle più giovani l'istinto materno è molto elevato e la dolcezza condisce ogni azione.

Se appartieni a questo segno, a renderti raggiante è un massaggio rilassante fatto con una crema corpo super profumata, ancora meglio se a base di ingredienti golosi come cioccolato, vaniglia o caramello.

Scorpione

I punti forti dello Scorpione? Essere sempre dinamico ed energico. Nella sua testa frullano continuamente milioni di idee ed è proprio quella la parte del corpo che ama curare maggiormente.

La coccola autunnale extra ideale, quindi, è una maschera per capelli energizzante.

Pesci

Anche questo segno, come i Gemelli, è doppio, e ciò significa che in chi lo porta convivono aspetti caratteriali apparentemente agli antipodi. In questo caso, le ragazze Pesci sono molto pigre, ma anche sempre desiderose di provare cose nuove.

Autunno per loro fa rima con rinnovamento e per risplendere non immaginano nulla di meglio di un accurato peeling enzimatico che elimini dalla pelle impurità indesiderate.