D urante l'estate ogni segno zodiacale vive la vita in modo diverso, a volte con estrema felicità, risvegliandosi dal torpore e reagendo con energia ed entusiasmo, altre con un po' di malinconia e, talvolta, di nervosismo. Scopriamo il legame tra oroscopo e questa stagione.

L’oroscopo dell’estate suscita sempre molta curiosità: avere i pianeti favorevoli durante il periodo più divertente dell’anno è il sogno di chiunque sia appassionato di zodiaco!

Ogni segno vive la stagione attuale in modo diverso, con sentimenti e comportamenti diversi e sembra proprio che alcuni reagiscano con molto più entusiasmo al sole che scotta, al profumo della salsedine, al tramonto tardi e ai cocktail freschi. Ebbene sì, l’estate non sembra essere in grado di mettere d’accordo sulla sua bellezza e allegria, ma addirittura in alcuni casi rende le persone più nervose e irascibili, oppure tristi. Sembra strano, vero?

Scopriamo meglio il rapporto tra questa stagione e segni zodiacali, ne vedremo e scopriremo delle belle!

Ariete, il più sognante tra i segni

L’Ariete, segno fiammante e sognante, prova un amore incondizionato, profondo e passionale per l’estate. Come la fenice che risorge dalle ceneri, l’ariete percepisce questa stagione come un magico momento di rinascita. Vuole approfittare del brio che circola nell’aria per lanciarsi a capofitto in nuovi progetti, nuovi viaggi, nuove esperienze e perché no... In nuovi amori!

Toro, la forza è la sua virtù

Il Toro non sopporta il caldo e quindi rischia di non essere in grado di sprigionare tutta la magica forza ed energia che lo caratterizza. Il suo carattere un po’ nostalgico, lo fa amare soprattutto l’autunno, la stagione in cui cadono le foglie e la natura si trasforma virando verso i colori caldi. Per questo motivo, momenti di noia, delusione, tristezza e apatia sono piuttosto frequenti per il segno in questione.

Gemelli, il lunatico dei segni zodiacali

Il segno dei Gemelli è noto per essere particolarmente lunatico (d’altronde è baciato dalla Luna) e per avere tantissimi sbalzi d’umore che, talvolta, lo rendono insopportabile per chi lo circonda.

Il suo essere pieno di energie e di idee, di voglia di cercare sempre nuovi stimoli, lo porta a volersi confrontare con nuove realtà. Il Gemelli in questa stagione sente la voglia di uscire dalla sua comfort zone, ma anche di divertirsi. E le giornate al sole sembrano essere grandi momenti di gioia per lui!

Cancro, il re della passione e del romanticismo

Il Cancro è un segno molto passionale e romantico, proprio per questo, sebbene ami stare al sole, preferisce più di tutto godersi un bel tramonto. Magari a fianco della sua dolce metà o del flirt del momento. Niente conquista il suo cuore quanto la magia della golden hour!

Leone, il protagonista dell'estate

Il Leone, re dei segni di fuoco, è sicuramente il protagonista di questa stagione. Ama essere al centro dell’attenzione, passeggiare in spiaggia facendosi guardare e divertendo le persone che si trovano in sua compagnia.

Tuttavia, c’è anche un aspetto negativo da tenere in considerazione: il sole cocente e le alte temperature possono renderlo irascibile e impulsivo. È importante essere in grado di essere riflessivi, quando serve!

Vergine, tra felicità e malinconia

Sebbene la Vergine ami abbronzarsi e passare giornate intere vivendo indimenticabili momenti di relax sotto al sole, è pur vero che questo segno è più propenso alle stagioni autunno-invernali, al fresco che accarezza la faccia, a indossare tessuti morbidi e caldi, a bere una tazza di the anziché un mojito. Tuttavia, può approfittare della sua passione per la tintarella per divertirsi e sfoggiare il meglio di sé!

Bilancia, il più riflessivo dei segni

Il segno della Bilancia è molto riflessivo ed equilibrato, ma sotto sotto non disdegna gli sguardi di ammirazione. Sebbene non ami il caos, durante l’estate adora godersi la stagione tra tintarella da urlo, serate divertenti, aperitivi e balli al chiaro di luna.

Scorpione, un segno di fuoco lunatico

Lo Scorpione è un altro segno di fuoco che, come il Leone, potrebbe avere sbalzi di umore non piacevoli da sopportare. Sebbene durante l’estate “rinasca” dopo il letargo dell’inverno, amando stare ore al sole e godendosi la vita all’aria aperta, il caldo potrebbe dargli la testa e innervosirsi.

Sagittario, il viaggiatore

Il Sagittario, ama l’estate e la tintarella, ma soprattutto se è in viaggio in una meta lontana. Non sa stare fermo e vive la sua vita un biglietto aereo alla volta, alla ricerca di nuove culture, nuovi profumi, nuovi sapori e nuovi volti. L’energia che emana è contagiosa!

Capricorno, il segno di terra che ama il mare

Il Capricorno, pur essendo un segno di terra, sente il richiamo irresistibile della spiaggia. Passerebbe l’estate intera in acqua, abbronzandosi mentre la sua pelle brilla, illuminata dallo scintillio delle onde del mare.

Acquario, un'estate guidata dall'entusiasmo

L’Aquario è un dei segni zodiacali più allegri, sognatori e intraprendenti. Per questo motivo, oltre che viversi il sole e il mare come momenti di puro relax, vuole anche divertirsi e vivere nuove esperienze, conoscere nuove persone e svolgere nuove attività.

Pesci, il più amante del sole tra i segni d'acqua

Il segno dei Pesci ama follemente l’estate, una stagione in cui riesce a dare il massimo, affrontandola con positività, energia e voglia di vivere al massimo. I raggi del sole lo fanno risplendere ancora di più in tutta la sua felicità, diventando un punto di riferimento per chi lo circonda, perché la sua allegria e il suo brio sono contagiosi.