Whimsical eyeliner: la tendenza make up tutta da imitare

C olorato o glitterato l'importante è che sia stravagante! Ecco la tendenza a cui ispirarsi per un make up super cool e fuori dagli schemi, il Whimsical eyeliner

Ormai è chiaro, tutto ci parla di estate, di voglia di stupire e di provare nuove forme e colori. Per essere sempre originali, uniche e per donare quel tocco di stravaganza in più a ogni nostro look. Magari partendo dai dettagli del proprio make up, optando per la tendenza più cool del momento, il Whimsical eyeliner o eyeliner stravagante.

Un trucco che ben si allinea a quanto detto e che fa della creatività assoluta il suo punto forte. Valorizzando lo sguardo con un trucco unico e super esclusivo, il trend da cui trarre ispirazione per occhi da favola. Ma cos’ha di così speciale il Whimsical eyeliner? Tutto.

Perché questo è un trucco che lascia spazio alla vostra creatività e a ogni guizzo di fantasia che deciderete di seguire. Realizzando dei make up pieni di colore, forme e, perché no, donandogli quel pizzico di follia che non guasta mai. Dopo tutto non è un caso che la parola d’ordine di questo make up sia proprio stravaganza.

Dimenticatevi quindi le classiche linee nere tracciate con precisione e simmetria assoluta per entrare con un balzo in un modo fatto nuovi stili, glitter, eyeliner colorati e fluo, originalità assoluta e la possibilità di tirare fuori la vostra personalità partendo proprio dallo sguardo. Perché se c’è una cosa che il Whimsical eyeliner può fare è proprio questo, donare la possibilità di esprimere a suon di make up il vostro estro e la parte più creativa di voi.

Qualche esempio? Pensate anche solo al boom di colori dell’Unicorn eyeliner, un must se si parla di stravaganza. Che si realizza utilizzando eyeliner delle tonalità pastello, aggiungendo un vortice o spirale attorno all'ala classica del vostro eyeliner e disegnando un corno di unicorno direttamente sulla rima superiore dell’occhio. E impreziosendo il resto con ombretti glam e strass luminosi.

E che dire del confetti eyeliner, un’altra possibilità super gettonata per realizzare un Whimsical eyeliner super di tendenza. Andando a delineare la rima superiore dell’occhio con dei punti di diverso colore, come un arcobaleno di coriandoli capace di vivacizzare lo sguardo e donarvi un beauty look a dir poco favoloso.

Ma non solo. Perché per essere in perfetto stile Whimsical eyeliner non si deve necessariamente optare per un look pieno di colori e brillantini. Vi basta anche solo destrutturare la classica linea che siete abituate a disegnare sui vostri occhi. Optando per un trucco grafico magari nel colore più di tendenza della stagione, il verde nelle tonalità fluo. Applicando il vostro eyeliner con la massima stravaganza possibile e realizzando un make up che non passerà di certo inosservato.

Perfettamente in linea con la vostra personalità e voglia di osare e con la tendenza a cui ispirarsi da qui in avanti, il Whimsical eyeliner e tutte le sue infinite versioni.