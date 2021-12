L a bellezza si sa, a volte è fatta di sacrifici e anche di stranezze. Ma quali sono i segreti di bellezza più strani delle celeb di tutto il mondo. Eccone alcuni da cui trarre (o magari anche no) ispirazione

Che le celeb di tutto il mondo abbiano tutta una serie di segreti di bellezza per mantenersi sempre al top è abbastanza facile da credere (dopo tutto ognuno di noi li ha). Ma credere ad alcuni dei trattamenti a cui si sottopongono più o meno frequentemente può non essere altrettanto semplice. Il motivo? La loro stranezza.

Se pensavate, quindi, che bere acqua e limone alla mattina o applicare delle maschere per capelli all’uovo siano tra le cose più insolite che avete mai sentito fare per prendersi cura di sé, sappiate che no, non è così. E ce lo dimostrano alcune delle vip più famose al mondo. Ecco qualche esempio!

Alessandra Ambrosio, una chioma a prova di fuoco

Partiamo da una delle modelle più ammirate e imitate, ex angelo di Victoria’s Secret e donna dalla bellezza sconvolgente. Parliamo di Alessandra Ambrosio e in particolar modo dei suoi capelli, sempre perfetti e curatissimi. Il suo segreto. Il fuoco?

O meglio, la velaterapia, un trattamento brasiliano che si basa sulla bruciatura delle doppie punte attraverso la fiamma di una candela sapientemente utilizzata dagli esperti di questa particolare tecnica. In grado di eliminare la parte più rovinata della chioma regalando vigore e bellezza al resto delle lunghezze. Un segreto da non prendere come modello da imitare a meno che non lo si voglia provare in un centro specializzato.

I segreti di bellezza di Blake Lively

E sempre parlando di capelli e di segreti di bellezza strani, non possiamo non citare una celeb che ha fatto della sua chioma biondissima un suo punto di forza e tratto di riconoscibilità, l’attrice Blake Lively. Quante volte, infatti, guardando la serie che l’ha resa famosa, Gossip Girl, ci siamo immaginate con dei capelli esattamente come i suoi? Lunghi, folti e bellissimi.

Bene, sappiate che nel cassetto dei segreti di Blake Lively c’è un must have davvero insolito, la maionese. E non per arricchire i suoi piatti preferiti, ma da applicare come una maschera prima dello shampoo direttamente sulle punte. Per donargli vigore, robustezza e il massimo benessere.

Suki Waterhouse, capelli frizzanti

Un’altra amante dei propri capelli è la top model e attrice inglese Suki Waterhouse. Bionda, bellissima e dalla chioma sempre al top anche grazie a uno dei suoi segreti di bellezza più strani in assoluto. Quale?

Suki ha dichiarato che per mantenere i suoi capelli sempre così morbidi, vaporosi e pieni di vigore, è solita risciacquarli con una bevanda tra le più amate in tutto il mondo, la Cola Cola. Si avete capito bene. Un risciacquo a base di bollicine per dare tono alla chioma e sfoggiare un hair look sempre impeccabile.

Victoria Beckham e i suoi segreti di bellezza dal Giappone

E se c’è una celeb che di bellezza se ne intende davvero è lei, Victoria Beckham. Una vera musa ispiratrice sia per quanto riguarda lo stile (i suoi look sono sempre a dir poco favolosi) che per la cura della pelle. Ma come fa Victoria Beckham ad avere una cute sempre perfetta, senza il minimo accenno del tempo che passa e così priva di imperfezioni?

Ovviamente con i suoi segreti di bellezza, uno fra tutti lo Uguisu No Fun, ovvero un trattamento viso a base di escrementi di uccelli, gli usignoli dei cespugli giapponesi. Ora, dirvi di provarlo ci sembra un po' azzardato ma senza dubbio i risultati di questo strano ma efficacissimo trattamento sono ben visibili e assolutamente concreti. E se lo fa una delle donne più eleganti e imitate al mondo, forse ci si potrebbe anche fare un pensierino.

Kim Kardashian e i sui trattamenti di bellezza al sangue

Se questi trattamenti vi sono sembrati strani, tenetevi forte perché lo scettro spetta solo a lei, Kim Kardashian. Seguitissima sui social e musa ispiratrice per moltissime giovani donne, la famosissima Kim Kardashian ha dichiarato che, per prendersi cura della sua pelle, in particolare di quella del volto, del collo e delle mani, utilizza una maschera particolare (a dir poco), a base di sangue umano.

Questo viene prelevato in forma anonima da donatrici in buona salute e iniettato attraverso l’agopuntura nelle zone prefissate. Un trattamento molto costoso e sicuramente non per tutte. E non solo per una questione di costi.

Insomma, i segreti di bellezza delle celeb sono tanti, uno più strano dell’altro. Ciò che è importante prendere come esempio, in questi casi, è la cura per il proprio corpo, che può essere fatta anche con gesti molto (molto) più semplici e alla portata di tutti. Da svolgere in modo quotidiano e delicato. Per garantire al proprio corpo la massima bellezza e tutto il benessere che si merita. Senza grandi stravaganze ma con tanto amore e cura per se stesse.