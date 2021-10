S ensuali, misteriosi e inafferrabili: sono i vip nati sotto il segno dello Scorpione, con tanti super segreti di bellezza.

Affascinanti, misteriosi e appassionati, i vip del segno dello Scorpione sono una continua scoperta, risultando sempre seducenti e inafferrabili. All’apparenza possono sembrare freddi e riservati, ma dietro questa facciata nascondono passionalità e impulsività, caratteristiche che spesso prendono il sopravvento nella loro vita.

Segno dello Scorpione, le caratteristiche

Intuitivi, dinamici e determinati, sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli, guidati da una curiosità inesauribile e da una continua voglia di fare. Attenzione però, gli scorpioncini sanno anche essere estremamente vendicativi se subiscono ingiustizie o torti. Essendo un segno d’acqua, lo Scorpione è governato dalle emozioni che guidano spesso le sue azioni, anche in modo forte e inaspettato. La sua imprevedibilità sta proprio in questo: può passare in una frazione di secondo dalla felicità alla riservatezza estrema, lasciando le altre persone completamente spiazzate.

Dal punto di vista estetico, i nati sotto il segno dello Scorpione sono magnetici e affascinanti. Caratteristiche esaltate anche da uno sguardo profondo che colpisce e che sembra scavare nell’anima di chi ha di fronte. Resistergli è davvero impossibile. Soprattutto se alla bellezza uniamo un’intelligenza profonda e acuta, senso dell’umorismo e battute che colpiscono nel segno.

I vip dello Scorpione

Non sorprende che molti vip siano dello Scorpione. L’intelligenza estrema infatti spinge spesso gli scorpioncini a cercare lavori fuori dagli schemi per evitare la noia e stimolare la creatività. Non è raro vederli sul palcoscenico o in tv, desiderosi di esprimere tramite l’arte la loro profondità d’animo. Sono di questo segno Winona Ryder e Anne Hathway, ma anche Demi Moore e Kendall Jenner, top model e sorella di Kim Kardashian, regina del contouring. Sono di novembre anche Jodie Foster e Sophie Marceau.

Katy Perry

Nata il 25 ottobre 1984, Katy Perry è una popstar di fama mondiale e una scorpioncina esplosiva! A colpire non è solo la sua voce potente e grandiosa, ma anche una pelle di porcellana e priva di imperfezioni. La moglie di Orlando Bloom adora giocare con il make up e usarlo a suo piacimento. Durante i concerti spesso stupisce con beauty look stravaganti, mentre nella vita di tutti i giorni preferisce un trucco semplice, ma curato.

5 segreti beauty

Le sopracciglia sono la grande passione di Katy Perry che le vuole sempre definite e sistemate: un piccolo trucchetto per sollevare lo sguardo ed esaltare i lineamenti del viso.

La pelle di porcellana della cantante è il risultato di un buon fondotinta. Scegliere quello giusto è fondamentale. "Ho indossato molti fondotinta che non erano adatti al mio tono di pelle in passato – ha svelato -. Ad un certo punto ho deciso di togliere via quella roba".

Il segreto per rendere i pori della pelle meno visibili? La popstar utilizza un trucco: applica la base pressandolo il prodotto con un pennello piatto che tiene in verticale.

La skincare routine è per questa cantante nata sotto il segno dello Scorpione, fondamentale. Prendersi cura della pelle, struccandosi sempre, è un mantra. “Quando sei giovane pensi di poterci anche dormire truccata, ma in realtà non puoi”, ha confidato.

Fan delle maschere occhi, Katy adora sperimentare passando da quelle classiche a quelle fai da te sino alle sheet mask in tessuto oppure idrogel.

Julia Roberts

Classe 1967, Julia Roberts è nata il 28 ottobre e ha tutte le caratteristiche del segno dello Scorpione. Il suo sorriso è ancora il più quotato di Hollywood, anni dopo il successo di Pretty Woman. Merito del suo fascino senza tempo e di una bellezza che non sbiadisce.

5 segreti beauty

La protezione solare è fondamentale per Julia Roberts che non ci rinuncia mai. “In quanto genitore responsabile con 3 figli che amano stare all’aperto non posso fare a meno di una buona protezione solare – ha svelato -. Per i giorni più attivi, scelgo una protezione 30 resistente all’acqua, così possiamo continuare a giocare tranquilli e protetti”.

L'olio extravergine d'oliva è il boost di Julia Roberts per una pelle radiosa. Un prodotto che passa non solo sul viso, ma anche sulle mani "che tendono a seccarsi dato che mi prendo cura della casa".

La dieta è un aspetto che Julia Roberts non trascura mai ed è uno fra i suoi maggiori punti di forza. "Devi mangiare cose buone per ottenere cose buone – ha svelato più di una volta - Il mio consiglio? Stare sereni, bere tanta acqua, dormire bene ed essere felici".

Amante della vita all'aria aperta, l'attrice si mantiene in forma camminando in riva al mare per ore. Il massaggio dell'acqua sulle caviglie e le gambe stimola la microcircolazione, rassodando cosce e glutei.

, l’attrice si mantiene in forma camminando in riva al mare per ore. Il massaggio dell’acqua sulle caviglie e le gambe stimola la microcircolazione, rassodando cosce e glutei. Julia adora le maschere fai da te, in particolare quelle preparate con ingredienti naturali. La sua preferita? La maschera viso avocado e banana.

Emma Stone

Dolcissima, ma tosta quando serve, Emma Stone è una vera e propria forza della Natura. Non a caso è del segno dello Scorpione. L’attrice dai capelli rossi è una donna molto passionale e talentuosa, con beauty look sempre glamour che catturano l’attenzione.

5 segreti beauty

Prima del make up, Emma Stone ama coccolarsi con una maschera di bellezza. Si tratta del rimedio beauty perfetto per una pelle idratata e levigata, proprio come la sua.

Emma ha degli splendidi occhi verdi. Per esaltarli al massimo sceglie spesso un make up ispirato ai metalli, sui toni dell'argento e dell'oro.

La Stone utilizza spesso un trucco shimmer e per non sbagliare ha un piccolo trucchetto: prima trucca gli occhi, poi realizza la base. In questo modo riesce a eliminare facilmente la presenza di glitter o brillantini.

Il nude è fra le tipologie di trucco più amate da Emma Stone che per mettere in risalto la sua bellezza sceglie ombretti matte dalle tonalità nude, beige oppure marrone chiarissimo. Abbinate a un rossetto cremoso color pesca o carne.

più amate da Emma Stone che per mettere in risalto la sua bellezza sceglie ombretti matte dalle tonalità nude, beige oppure marrone chiarissimo. Abbinate a un rossetto cremoso color pesca o carne. Le lentiggini sono un altro segno distintivo di Emma Stone che ci tiene a non nascondere questo elemento, ma a esaltarlo. Il risultato è un beauty look super naturale.