T rucco o non trucco? Che dilemma! O forse no. Ecco alcune vip che promuovono un make up super naturale e che sanno essere sempre bellissime in ogni occasione

Le abbiamo viste sfilare sui red carpet di tutto il mondo, partecipare a eventi di ogni genere e sfoggiare dei beauty look davvero eccezionali. Ma ciò nonostante, nella vita di tutti i giorni (e anche per qualche occasione più speciale) ci sono vip che prediligono una make up super naturale. All’insegna delle semplicità e della voglia di mostrarsi esattamente per come si è. Semplicemente bellissime.

Un trucco quasi assente, che valorizza i tratti del volto senza coprirli. E che rende le celeb paladine del make up naturale, un vero esempio da seguire. Per sentirsi sempre libere e fiere di mostrarsi così come si è. Con pregi e bellissimi difetti capaci di renderci assolutamente uniche e inimitabili. Ma quali sono alcune delle vip che amano mostrarsi al naturale e che promuovono un make up quasi invisibile?

Paola Turani, make up super naturale e sorriso da favola

Da poco diventata mamma del suo primo figlio, la bellissima modella e influencer Paola Turani è una vera paladina del make up super naturale. E non smette mai di dimostrarlo anche attraverso i social, dove si mostra in tutta la sua straordinaria semplicità. Una bellezza acqua e sapone donatele da Madre Natura e da tutta una serie di buone abitudini e cure che la modella dedica alla cute.

Cosa che di fatto rende molto più facile eliminare qualsiasi traccia di make up valorizzando al massimo la propria bellezza naturale. Il tocco in più? Due occhi da favola e un sorriso contagioso. Insomma, Paola Turani è davvero l’esempio di come con o senza make up, è la semplicità a renderci assolutamente bellissime. Ed è questa che dovremmo imparare a valorizzare.

Zendaya, semplice e bellissima

Tra le vip che maggiormente prediligono una make up super naturale, che sappia esaltare i colori e i lineamenti del proprio volto senza modificarne nessun dettaglio, c’è sicuramente la splendida Zendaya. Attrice, modella, cantante e icona di stile seguitissima sui social e ammirata da tantissime donne in tutto il mondo, Zendaya fa della semplicità e della naturalezza il suo punto di maggior forza, nella vita e anche nel trucco.

Sfoggiando make up super naturali anche nelle occasioni più speciali e portando con sé un messaggio di bellezza, freschezza e autenticità senza fine. Diventando per questo, e per altre mille ragioni, un punto di riferimento per la generazione Z e per tutte le persone che vogliono essere libere di essere e mostrarsi esattamente per quello che sono.

Il “trucco” di Zendaya

E se voleste copiare il beauty look di Zendaya? Iniziate dai suoi trucchi di bellezza;

una profonda detersione con prodotti delicati e mirata alla sua pelle;

esfoliazione per pulire la cute dalle tossine e dallo stress del set;

la massima idratazione con formulazioni ad hoc per nutrire la pelle in ogni sua parte.

Pochi e semplici accorgimenti di bellezza che sapranno rendere straordinario anche il make up più naturale che vi possiate immaginare.

Jennifer Lawrence, make up super naturale e spontaneità da vendere

Ironica, talentuosa, camaleontica nei suoi mille look, seducente ma anche tremendamente fresca. Jennifer Lawrence è davvero una vip dalle tantissime sorprese. Capace di sfoggiare dei beauty look ammalianti e sofisticati, con tanto di rossetto rosso a fare da padrone, a make up super naturali e all’insegna della più totale semplicità. Dopo tutto Jennifer Lawrence è stupenda in qualsiasi modo.

Il suo segreto? Semplicemente un‘attenta e mirata beauty routine, in grado di coccolare e prendersi cura della pelle, con dolcezza e la massima protezione. Per un risultato da dieci e lode e a cui bastano pochissimi dettagli di make up (solo un filo di blush e un rossetto rosato sulle labbra) per trasformarsi in un capolavoro di bellezza.

Alice Campello, una bellezza acqua e sapone

Alice Campello è una delle influencer italiane più seguite sui social e questo anche grazie alla sua straordinaria bellezza totalmente naturale. Un viso delicato, dolcissimo, impreziosito da un leggerissimo velo di trucco (ma solo se necessario) e dal suo bellissimo sorriso.

Una bellezza autentica e un look acqua e sapone o con make up super naturali e quasi invisibili. Per creare un effetto sempre fresco (proprio come lei), spontaneo ma allo stesso tempo assolutamente seducente e capace di attirare l’attenzione di chiunque. Sdoganando una bellezza vera, sincera, unica e a cui non serve niente di più che essere semplicemente se stessa.

Miriam Leone, la bellezza dell'amore per se stesse

Ex Miss Italia e oggi una delle attrici più amate e richieste del nostro cinema e non solo. Miriam Leone è davvero eccezionale. Oltre che per il suo indiscusso talento Miriam Leone è anche una paladina della body positive e dell’accettazione di sé. Non a caso le piace mostrarsi senza troppi fronzoli, ma sfoggiando sempre dei make up super naturali e che la sanno valorizzare al meglio in ogni singola sfaccettatura.

Il punto di forza? I suoi bellissimi occhi verdi, a cui basta un make up con nuance rosate e un velo di mascara. Il tutto reso ancora più magnetico dalle sue naturalissime sopracciglia, folte e ben definite. Un vero tripudio di bellezza e versatilità e che non poteva che conquistare il cuore di chiunque la incroci.

Non c’è che dire, se provare dei make up super naturali e delicati da questi risultati, vale davvero la pena di farlo. Mostrandosi fiere e bellissime in ogni propria minima sfaccettatura. Imparando che basta davvero poco per essere eccezionali. Amarsi e prendersi cura di sé, giorno dopo giorno.