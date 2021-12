D a Kristen Stewart a Lily Rose Depp: i vip genderless che stanno rivoluzionando il mondo beauty e che dovresti conoscere subito!

Inclusività, fluidità e la libertà di essere sé stessi: i vip genderless stanno rivoluzionando il mondo del beauty con le loro idee fuori dagli schemi e la voglia di osare. Sono terminati i tempi in cui tutto si distingueva nella netta divisione fra uomo e donna. Oggi le differenze fra maschile e femminile sono più sfumate: conta la persona e ciò che vuole, non il suo orientamento.

Il beauty è unisex

A insegnarcelo sono state celebrity che hanno deciso di rompere gli argini e dimostrare che il make up non ha sesso, così come la skin care e la scelta dei profumi. Il beauty oggi è unisex. Le fragranze non presentano note spiccate e si adattano a tutti, mentre i prodotti per il viso rispettano ogni tipo di pelle grazie a ingredienti che sono genderless.

Il genderless che ha rivoluzionato il make up

Il make up d’altronde non ha più genere e i confini che erano stati tracciati in passato non esistono più. Ce lo dimostrano tante celebrity pronte a infrangere le regole e cambiare tutto in pochi secondi grazie a beauty look che hanno fatto storia.

Come quello iper maschile di Kristen Stewart, vera e propria icona di bellezza, oppure quello di Harry Styles, che sul red carpet non dimentica mai il trucco. A sceglierlo sono anche i vip italiani, primo fra tutto Damiano David dei Maneskin, ma anche Fedez che adora farsi la manicure e ha lanciato la sua personale linea di smalti.

Ezra Miller

Protagonista di Animali fantastici e dove trovarli, Ezra Miller non è solo un attore, ma un’icona di bellezza super moderna. Il make up per lui è un modo per esprimere la propria essenza e lo sfrutta in modo spettacolare. “Vedo la bellezza come una verità nascosta dentro, sotto e intorno alle cose”, ha spiegato. In occasione del Met Gala fece scalpore il suo strepitoso trucco trompe-l'oeil, ma fra sperimentazione e sensazionalismi, Ezra ha sempre continuato a osare e infrangere le regole del make up. Il suo obiettivo? Dimostrare che la bellezza non ha genere né confini.

Billie Eilish

Icona pop e cantante più amata del momento, Billie Eilish è una vera e propria trasformista che ha riscritto le regole della bellezza. Se nella musica l’artista passa dal rap, al reggae, sino al pop più malinconico, anche quando si parla di beauty ha deciso di riscrivere le regole o, meglio ancora, di infrangerle tutte e mescolare le carte. Il suo messaggio? Per stare bene con sé stessi bisogna seguire ciò che si sente. “Mostrare il tuo corpo e la tua pelle - così come non farlo - non dovrebbe toglierti rispetto – ha confessato -. Dipende tutto da ciò che ti fa sentire bene. Se vuoi indossare vestiti larghi che per qualcuno ti fanno sembrare troppo grossa. Se ti fanno sentire di bell’aspetto, allora stai bene”. Unghie affilatissime o make up manga style, look neo goth o capelli verde acido: Billie ama variare e non segue i trend, ma li crea.

Kristen Stewart

Musa di bellezza e icona rivoluzionaria, Kristen Stewart ha cambiato le regole della bellezza grazie l suo carisma e coraggio. Con i suoi tagli corti e i beauty look arditi ci ha insegnato ad osare senza paura. Amante degli smokey eyes, ha omaggiato più volte icone gender fluid, come il mitico David Bowie, copiando il suo make up. “Mi sento totalmente gender fluid – ha confessato -. Trovo disgustosa la pressione che viene messa addosso alle persone che non combaciano con i modelli dominanti della società. Ah, sei gay? Quindi sei strano? Ora, invece, le cose sono cambiate: ‘Gay?’ forse sì, forse no, dipende da con chi sto uscendo in quel momento”.

Lily Rose Depp

Nonostante sia giovanissima, la figlia di Johnny Depp ha le idee chiare quasi su tutto. Scelta come testimonial beauty da numerosi brand, Lily ha rifiutato da subito ogni etichetta. “Se ti piace una cosa un giorno bene. E se il giorno dopo ti piace qualcos’altro, va benissimo – ha detto -. Non devi etichettarti, perché le preferenze non sono scolpite nella pietra, sono fluide”.

Harry Styles

Ne ha fatta di strada da quando era il frontman dei One Direction, ma Harry Styles ha dimostrato, con il tempo, di essere all’altezza della sua fama (e dell’amore dei fan). Se la musica è la sua passione, Harry adora anche la moda e tutto ciò che riguarda la bellezza. Così tanto che ha ideato una sua linea di prodotti. Cosmetici e fragranze che superano le etichette. “Se elimini il concetto di vestiti da uomo e da donna, il tuo campo da gioco si allarga. Come in ogni cosa, se alzi delle barriere ti limiti da solo”, ha spiegato. Un concetto che vale anche nel beauty.