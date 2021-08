B ikini? Certo che sì, e ovviamente a tutte le età. Ecco 10 stupende vip (ma sono molte di più) che ci dimostrano quanto il bikini sia davvero il costume adatto a chiunque, sempre e in ogni fase della propria vita.

Chi l’ha detto che dopo una certa età sarebbe meglio rinunciare al re di tutti i costumi, il bikini, optando per un modello (forse, ma neanche poi così tanto) più coprente come quello intero? Ci auguriamo nessuno, primo perché indipendentemente da qualunque cosa ognuno è libero di indossare ciò che più preferisce, secondo perché ci sono un sacco di prove a testimonianza del contrario.

E non è tanto chi lo porta, ma il come lo si porta. Con sicurezza, orgoglio verso se stesse e quel pizzico di autostima che ognuna di noi dovrebbe avere sempre. Ecco, allora, alcune vip che ci dimostrano quanto il bikini sia il costume adatto a chiunque decida di portarlo. In ogni fase della propria stupenda vita!

Jennifer Lopez, bikini latino

Cantante di successo, attrice, ballerina e imprenditrice. Jennifer Lopez, classe 1969, è la regina del palcoscenico (in ogni sua forma) e anche delle spiagge. Fisico latino, morbido e scolpito allo stesso tempo, che la rende a cinquant’anni, una delle donne più sexy del pianeta. Con qualunque outfit, sia in tuta che in bikini.

E che dire di quest’ultimo? A giudicare dalle foto Jennifer Lopez non ha davvero nulla da invidiare a nessuna. Sempre stupenda e a suo agio con se stessa è la prova che no, il bikini non ha età, soprattutto quando ci si ama. Ed è bene goderselo fino a che se ne ha voglia.

Salma Hayek, che fascino!

Stessa cosa vale per l’attrice Salma Hayek. Bellissima e dalle curve generose, ha affermato di non essere sempre stata a suo agio con la sua fisicità ma di aver imparato ad amarla in ogni sua sfaccettatura e di non aver nessun problema a mostrarla. E perché mai dovrebbe dopo tutto?

Basta guardare le sue strepitose foto in bikini per rendersi conto di quanto sia splendida questa donna, neo cinquantenne, dall’energia di una ragazzina ma con la consapevolezza data dalla maturità. Un mix strepitoso di fascino e sensualità.

Elisabetta Gregoraci, un bikini tutto italiano

E che dire della protagonista indiscussa dell’estate italiana. Conduttrice di successo e mamma dal fisico mozzafiato. Per Elisabetta Gregoraci il tempo sembra non passare mai, ma se anche fosse con il suo sorriso contagioso saprebbe cancellarlo in un secondo.

Sempre splendida e perfetta con qualsiasi outfit, da il meglio di sé proprio in bikini. Con un fisico scolpito dal fitness e valorizzato ancora di più dalla gioia e dall’energia che la bella Elisabetta sa trasmettere sempre e ovunque.

Halle Berry, icona del cinema e dei bikini

Una perfetta e sexy Bond Girl con uno dei bikini più celebri del cinema, Halle Berry da pochissimi giorni ha spento 55 candeline ma a giudicare da alcuni scatti postati su Instagram non si direbbe proprio. O forse sì. Perché in lei, traspare tutta la consapevolezza e il fascino della maturità e allo stesso tempo un’enorme grinta, vitalità ed energia.

La stessa che affascinò il pubblico ormai vent’anni fa nel film di James Bond e che ancora seduce chiunque la guardi. Insomma, chi meglio di lei potrebbe rendere omaggio al re dei costumi? Nessuno, è di fatti fa benissimo a sfoggiarlo!

Sabrina Salerno, da regina della musica a regina del bikini

E per restare in temi di “icone” non si può non citarne una nostrana. La regina della musica anni ‘80/’90 che con la summer hit “Boys” conquistò le classifiche dei dischi più ascoltati e venduti. Oltre a diventare la protagonista indiscussa dell’estate e delle spiagge. Ieri come oggi.

Perché Sabrina Salerno, classe 1968 in bikini è davvero strepitosa, da oltre trent’anni! Senza perdere un solo briciolo di fascino, ma anzi acquistandone anno dopo anno (e i like su Instagram lo dimostrano ampiamente). Come dire, sarebbe bello conoscere i suoi segreti per provarli subito e assicurarsi un beach look come il suo fin da ora.

Gisele Bundchen, un angelo in costume

Segni particolari, bellissima. Vuoi per la dieta sana ed equilibrata, per lo stile di vita e per i doni che le ha dato Madre Natura, Gisele Bundchen in bikini sembra davvero un angelo. Non a caso ha indossato per anni le ali degli Angeli di Victoria’s Secret, ma a più di quarant’anni la ex supermodella sfoggia una consapevolezza e un amore verso se stessa che, al di la del corpo statuario, la rendono davvero pazzesca!

Se il segreto di tutto ciò è semplicemente la cura di sé, sia fuori che dentro, allora forse potremmo iniziare a farlo tutte/i!

Katy Jacobs, un bikini che non ha età

E se all’età di 56 anni, la modella Kathy Jacobs è stata scelta per la seconda volta di seguito da Sports Illustrated Swimsuit Issue, allora appare davvero chiaro che il bikini, così come la bellezza, non hanno età. Nel suo account Instagram mostra la sua vita, il suo lavoro di modella (pensate un po', proprio di bikini), i suoi allenamenti.

Insomma, tutto ciò che la riguarda e che l’ha resa celebre e massima testimonial di come l’età, in effetti, sia solo un numero che basta saper portare con eleganza. Il modo migliore per restare sempre sulla cresta dell’onda della propria vita, ovviamente in bikini!

Courteney Cox, ironia e sensualità

Bikini? No problem! Per Courteney Cox, l’amatissima protagonista di una delle serie tv più irriverenti della televisione “Friends” il tempo ha fatto un gran bene. Oltre a renderla sempre più ironica, infatti, le regala, giorno dopo giorno, un aspetto da favola.

Merito anche della consapevolezza acquisita e del suo disarmante sorriso. Come dire, a 57 anni Courteney Cox è un mix di fascino e sensualità davvero inimitabili!

Cristina d’Avena, voce e bikini da favola

E tornando in Italia non si può non citare lei, la donna che ha accompagnato con la sua voce l’infanzia di tutte/i noi (e continua a farlo). Ma non solo. Perché Cristina d’Avena, oltre alla dolcissima voce, è anche una donna bellissima e ce lo dimostra in ogni sua foto al mare in cui sfoggia dei bikini davvero strepitosi. Un look unico così come lo sono i ricordi legati alle sue canzoni.

Insomma, Cristina d’Avena è davvero iconica, in tutto ciò che fa (e in ogni bikini che indossa!).

Sabrina Ferilli, una donna dal fascino senza tempo

Classe 1964, attrice dal talento e dal successo straordinario e testimonial per eccellenza della bellezza fuori dal tempo. Sabrina Ferilli sfoggia e incanta da anni con i suoi bikini, sempre meravigliosi.

Per lei il tempo sembra davvero non passare mai, o meglio, nonostante passi non lascia nessuna traccia ma solo splendidi dettagli capaci di renderla assolutamente strepitosa. E con un sorriso come il suo a impreziosire il tutto non le si può davvero resistere!

E queste sono solo alcune delle vip e delle donne che testimoniano quanto l’età non conti nulla, soprattutto quando si tratta di indossare un bikini. Un costume dal carattere unico a cui serve solo la giusta autostima e consapevolezza di sé per essere portato divinamente bene, in qualunque fase della propria vita.