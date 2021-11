Prendersi cura della propria bellezza intima non è mai stato così.... bello ed eccitante

Vibratori e sex toys, le novità 2021

Basta nascondersi, non c'è niente di male ad acquistare vibratori e sex toys! Questi giocattoli per il proprio desiderio sessuale sono stati per troppo tempo relegati in segreto a cassetti e ante degli armadi, perché considerati un tabù.

La masturbazione, in coppia o singola, è sempre stata additata. Ma adesso è il momento di mettere un punto a questo concetto retrogrado e antiquato. Conoscere il proprio corpo e la propria intimità migliora esponenzialmente anche i rapporti con il partner, perché ci permette di saper dire ciò che vogliamo e capire ciò che ci piace, il resto poi è intesa sessuale e voglia di sperimentare.

Come scegliere il vibratore e il sex toys giusto per te

Tra i sex toys più comuni, il vibratore ha il compito (e l'obiettivo) di farci raggiungere l'orgasmo. Le sue vibrazioni, innescano un intenso piacere andando a stimolare vari punti.

Non tutti uguali esistono differenti modelli in commercio adatti ad ogni tipo di piacere, corpo e desiderio. Se pensate che il "classico vibratore" sia solo quello che riproduce la forma del membro maschile allora sappiate che esiste un mondo da esplorare.

Vibratore classico, un must have che non può mancare

Eccolo qui, il più classico dei classici. Il rossetto rosso della masturbazione: il vibratore dalla forma fallica che tutte conosciamo.

Probabilmente oggi tra i meno acquistati è senza dubbio il più "vecchio" nonché il primo ad aver reso felice tante... tantissime donne (e non solo). Ne esistono sia di forma realistica che dal design più moderno con colorazioni che virano dal pastello alla shock.

Quello che conta in questo caso è la misura, sì perché può essere di varie dimensioni e adattarsi più o meno al vostro corpo.

Vibratore rabbit, il più famoso in Sex and the City

Fu la mitica Samantha Jones nel telefilm Sex and the City a sdoganare per prima la masturbazione femminile e a farci scoprire l'esistenza del "Rabbit": un vibratore che durante la penetrazione stimola anche il clitoride. Per brividi indimenticabili.

Vibratore bullet dal design minimale

Discreto, al limite del design futuristico. Questo vibratore ha la forma di un proiettile, da cui ovviamente prende il nome.

Diventati famosi soprattutto negli ultimi anni sono pensati per la stimolazione esterna e clitoridea. Sono infatti caratterizzati da dimensioni molto ridotte rispetto alle loro controparti “classico” e “rabbit”. Per questo motivo sono considerati molto discreti, riuscendo a volte a passare addirittura per dei rossetti, viaggiando indisturbati nelle borse.

Vibratore clitorideo

Tra le novità troviamo il vibratore clitorideo, chiamato anche succhia clitoride, è pensato esclusivamente per la stimolazione esterna.

Una volta attivato attraverso una piccola bocchetta risucchia delicatamente l'aria, andando così una volta posizionato a stimolare il clitoride. Le sensazioni che regala sono molto simili a quelle del sesso orale. Il piacere non arriva quindi sotto forma di vibrazioni o penetrazione ma di pulsazioni soniche: un sex toy innovativo e intrigante, assolutamente da provare.

Scopri la gallery con i migliori vibratori e sex toys da acquistare subito!

1 di 13 - Smile Makers, The French LoverLingua Vibrante Flessibile. Prezzo: 50€ 2 di 13 - Womanizer, Premium 2. Prezzo: 189€ 3 di 13 - Womanizer, Classic 2. Prezzo: 129 € 4 di 13 - Womanizer, STARLET 3. Prezzo: 69€ 5 di 13 - Lelo, Sila Pink. Prezzo: 127 € 6 di 13 - Womanizer, Premium Nero & Oro. Prezzo: 189 € 7 di 13 - Lalleri, Olé Verde. 68 € 8 di 13 - Control, Feel XL. Prezzo: 29,90 € 9 di 13 - Durex, Intense Pure Fantasy. Prezzo: 21,90€ 10 di 13 - EasyToys, Ovetto Vibrante con telecomando. Prezzo: 27,95€ 11 di 13 - EasyToys, Vibratore rabbit. 15,95€ 12 di 13 - EasyToys, Mini Vibratore bacchetta magica. 19,95€ 13 di 13 - EasyToys, Rabbit Vibrant. Prezzo: 9,95€