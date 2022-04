L e sopracciglia del momento sono praticamente invisibili ma se temi non facciano per te esiste un metodo per sperimentarle che ti consente di tornare rapidamente sui tuoi passi

Non c’è pace per le sopracciglia. Non si contano più infatti le tendenze che le hanno viste protagoniste negli ultimi anni e che cambiano a un ritmo talmente vorticoso che a volte tenere il passo può risultare davvero complicato. Dopo le sopracciglia foltissime, quelle definite e quelle spettinate, adesso è la volta delle bleached eyebrows, ovvero decolorate e quasi completamente invisibili. Questa tipologia si fonde con l’incarnato e dona al volto un aspetto quasi androgino, trasformandolo in una tela a disposizione del resto del make-up. A differenza di altre non si tratta di una tendenza facilissima da sfoggiare ma se non hai paura di sperimentare buttati, seguendo l’esempio di diverse celeb.

Le star che sfoggiano le bleached eyebrows

Per realizzare le bleached eyebrows è necessario decolorare le sopracciglia con prodotti specifici, molto simili a quelli utilizzati per i capelli.

Spesso questa tendenza è abbracciata da chi predilige sopracciglia sottili e poco impattanti sul viso e non è un caso che una delle prime star a sperimentarle sia stata Bella Hadid, nota per le sue sopracciglia filiformi.

In passerella lo scorso febbraio ha compiuto un passo in più, passando alla decolorazione.

Una scelta che deve essere piaciuta particolarmente in famiglia, visto che anche la sorella Gigi ha rivoluzionato il proprio volto optando per le bleached eyebrows.

Come loro anche l’attrice Maisie Williams ha reso le sue sopracciglia invisibili.

Come realizzare le bleached eyebrows con il make-up

Decolorare le sopracciglia è un’azione duratura e se non sei sicura della scelta potresti pentirtene. Tuttavia, esiste un metodo molto meno invasivo per sperimentarle e decidere in pochi minuti se facciano o meno il caso tuo.

Per creare bleached eyebrows temporanee puoi infatti affidanti al trucco. Prendi un correttore dal colore che si avvicini il più possibile a quello della tua pelle.

Con uno spazzolino da denti che non usi più o uno scovolini stendilo sulle sopracciglia, prima verso l’alto e poi nella direzione che solitamente dai all’arcata.

Non è detto che i peli si mimetizzino subito, anzi è molto più probabile che tu debba ripetere questa operazione diverse volte, in modo da stratificare il correttore.

Una volta coperte interamente le tue sopracciglia, fissa il correttore con una cipria trasparente e procedi con il make-up nel resto del viso.