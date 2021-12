R icco di benefici, oltre che buonissimo, il cacao è un ottimo rimedio di bellezza: 5 trattamenti al cioccolato da provare subito e inserire nella tua beauty routine

Il cioccolato non è solo un alimento goloso, ma è anche un rimedio di bellezza con tantissimi benefici. Nel mondo beauty infatti esistono numerosi trattamenti al cioccolato che sono perfetti per affrontare l’inverno, regalandoti capelli meravigliosi, una pelle luminosa e unghie da favola.

Un ingrediente speciale

Frutto di un albero con il nome scientifico Theobroma cacao, questo nome deriva dal greco e letteralmente significa “cibo degli dei”. Questa pianta fa parte della famiglia delle Sterculiaceae e si può trovare facilmente in America meridionale e in varie zone del pianeta. Oggi viene coltivato in numerose zone tropicali caratterizzate da clima umido, come l’Asia Oceania, la Papua Nuova Guinea, l’Indonesia e la Malesia. Lo troviamo inoltre in Brasile e in Ecuador, nonostante ciò la maggior parte del cacao viene coltivato lungo la costa ovest dell’Africa in Nigeria, Cameroon, Costa d’Avorio e Ghana.

L’albero produce dei frutti particolari che ricordano il cedro e sono caratterizzati da una forma allungata, con varie colorazioni in base al grado di maturazione. Sempreverde e rigogliosa, questa pianta può raggiungere un’altezza di oltre 6 metri e ha una vita centenaria. Il gusto del cioccolato è legato alla percentuale di cacao presente, rendendolo più o meno amaro. Ha importantissime proprietà nutritive. Ogni cubetto contiene 8 grammi di grassi, 6 grammi di zuccheri, 2 di fibre e 2 di proteine. Il cioccolato però non è solo ottimo da gustare, ma è anche un ingrediente straordinario per la bellezza di pelle, capelli e corpo.

I benefici

I benefici del cioccolato sono numerosi: migliora infatti il benessere generale e l’aspetto estetico. Grazie all’alto contenuto di ferro, rame e magnesio, è un toccasana per le cellule epiteliali. I suoi effetti sono da subito visibili sulla pelle poiché agisce in profondità e velocemente. Inoltre fornisce alla pelle degli elementi fondamentali per migliorare idratazione, tonificazione ed elasticità, consentendo all’organismo di fare il pieno di vitamina D, C ed E, calcio e vitamine del gruppo B.

Assumere alte percentuali di cacao, permette di aumentare la protezione naturale della pelle, soprattutto durante l’esposizione ai raggi solari. Aiuta dunque a risolvere velocemente problemi legati a eritemi o danni causati dai raggi UV, non solo d’estate, ma anche d’inverno. Ma non finisce qui! Un quadratino di cacao aiuta a ridurre il cortisolo, ossia l’ormone dello stress che è responsabile della disgregazione del collagene, prevenendo le rughe. Infine un ulteriore vantaggio riguarda i capelli, che grazie al cacao potranno fare il pieno di minerali che favoriscono la ricrescita e il rinnovamento cellulare.

Trattamenti cioccolato

Non tutti sanno che il cacao (sì, quello che rende il cioccolato delizioso!) è una sostanza molto utile dal punto di vista estetico. Ti permette infatti di prenderti cura di viso e corpo, introducendolo nella tua beauty routine con creme, maschere o scrub. Scopriamo cinque trattamenti speciali, cinque coccole da regalarti per una pausa relax unica.

Scrub

Sogni una pelle luminosa e liscissima? Per pulirla in profondità puoi provare uno scrub al cacao. Sciogli del cioccolato fondente e quando sarà tiepido aggiungi sale grosso. Infine passa il composto sul viso per eliminare tutte le impurità. Non dimenticare il décolleté per un trattamento perfetto! Non appena avrai risciacquato apparirai subito diversa, con la pelle più idratata e luminosa.

Fanghi anticellulite

Il cacao è un ottimo alleato per combattere la cellulite. Hai mai provato gli impacchi? Hanno un profumo delizioso e sono super efficaci! Trita una barretta finemente, poi miscela con acqua tiepida. Otterrai un composto cremoso da massaggiare sulla pelle. Insisti soprattutto nella zona delle cosce e dei glutei per un effetto rassodante che ti stupirà! Ricordati di avvolgere le gambe con la pellicola trasparente e dare il tempo al trattamento di agire.

Maschera capelli

Trattare i capelli con il cioccolato è sempre una buona, anzi, una ottima idea! Dona infatti un aspetto rinnovato alla chioma, rendendola stupenda e idratando il cuoio capelluto in profondità. Anche a casa puoi preparare una maschera per capelli fai da te al cacao. Per prima cosa fai sciogliere alcuni cubetti di fondente a bagnomaria, poi aggiungi un po’ di olio di mandorle dolci. Mescola bene e applica tutto il composto sulla lunghezza dei capelli, facendo molta attenzione alle punte. Lascia agire per qualche minuto, infine risciacqua con abbondante acqua tiepida. Il risultato ti sorprenderà, soprattutto se hai i capelli castani che risulteranno ancora più brillanti!

Sali da bagno

Vuoi sentirti una principessa? Allora concediti un bagno lungo, detox e rilassante a base di cioccolato! Puoi preparare i sali direttamente a casa tua. Ti basterà tritare il cioccolato fondente, aggiungere sale grosso e versare tutto nell’acqua della vasca da bagno. L’effetto sarà leggermente esfoliante e nutriente, una vera goduria per la tua pelle e per l’umore!

Maschera viso

La maschera viso al cioccolato è super golosa e nutriente. Per crearla sciogli a bagnomaria una tavoletta, poi applica sul viso – quando sarà tiepido il composto – con un pennello, e lascia in posa per 15 minuti. Prenditi del tempo per te, rilassandoti e stendendoti sul letto a sfogliare una rivista, ascoltare musica o leggere un libro. Vedrai che dopo ti sentirai più bella e rilassata!