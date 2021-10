S e hai voglia di concederti un trattamento di bellezza ma non sai scegliere quale fatti aiutare dall’oroscopo. Forse non lo sai ma ne esiste uno ideale per ogni segno zodiacale.

Le stelle, per chi ci crede, guidano le persone nelle loro scelte e preferenze. Il beauty in questo non fa eccezione, tanto che ad ogni segno zodiacale sarebbe possibile abbinare un trattamento ad hoc in base alle proprie caratteristiche. Scopri quale sia il tuo.

Segni di fuoco

Ariete

Le ragazze del segno dell’Ariete sono tra le più testarde dell’intero zodiaco. Determinatissime, sanno sempre quello che vogliono.

La testa è una delle loro parti del corpo più sensibile quindi l’applicazione di una maschera al cuoio capelluto è la coccola di bellezza perfetta. La scelta degli ingredienti dipende dalla tipologia di capelli ma l’importante è che non manchi una profumazione gradevole, in modo da inebriare quanti più sensi possibili.

Leone

Una delle caratteristiche più spiccate di chi appartiene al segno del Leone è la vanità.

Le donne di questo tipo si amano molto e non disdegnano affatto essere ammirate e mostrarsi sempre impeccabili. Seducono principalmente con lo sguardo quindi i trattamenti di bellezza più indicati per loro quindi sono extension ciglia e microblanding alle sopracciglia.

Sagittario

Sognatrici, amanti dei viaggi e sempre alla ricerca di nuove esperienze, possibilmente provenienti dall’altro capo del mondo, le Sagittario Girls amano sperimentare sempre nuove tendenze ma anche non perdere troppo tempo a farsi belle.

Ideale per loro è un metodo di depilazione che arriva direttamente dall’Oriente ma che ormai da qualche anno si sta diffondendo anche da noi: la ceretta araba. Disponibile in molti saloni e facile da fare anche a casa, è meno dolorosa di quella tradizionale, non irrita la pelle e la lascia liscia a lungo.

Segni di terra

Toro

Amante del cibo, del piacere e dell’esclusività, il Toro è un gran lavoratore ma quando stacca ama concedersi piccoli e intensi momenti di benessere.

Perché allora non pensare alla cioccolato terapia? Il cioccolato, infatti, oltre ad essere buonissimo è un toccasana per la pelle perché la idrata, stimola la circolazione sanguigna e ha effetti antiossidanti e anti cellulite. Il trattamento super top? Un massaggio direttamente in Spa.

Vergine

Grande lavoratrice e donna super organizzata, quella nata sotto il segno della Vergine ama il bello ma allo stesso tempo non sempre riesce a dedicarsi alla cura di sé quanto vorrebbe.

Il suo punto di forza sono i capelli e per questo il trattamento di bellezza ideale è l’applicazione di extension super sensuali che in un paio d’ore le regalino una chioma leonina super top.

Capricorno

Stacanoviste, meticolose e super produttive, le Capricorno mettono al primo posto il lavoro e detestano gli imprevisti.

Per quanto riguarda il mondo del beauty, nulla le getterebbe nel panico più di uno smalto sbeccato a pochi minuti da un incontro lavorativo importante. Per scongiurare il più possibile questa eventualità, il trattamento salva vita è la ricostruzione unghie in gel, che per settimane le assicura mani impeccabili e a prova di colloquio.

Segni d’aria

Gemelli

Segno doppio ed estremamente vulnerabile, ha nella pelle il proprio tallone d’Achille. Super delicata e soggetta a mille cambiamenti, deve essere coccolata con una skincare routine impeccabile.

Per questo, il trattamento di bellezza che non può proprio mancare alle ragazze Gemelli è la pulizia del viso secondo la tecnica della Doppia Detersione. Importata dall’Oriente e parte integrante della skincare coreana, consiste nel lavarsi il viso usando prima un detergente oleoso e poi uno schiumogeno.

Bilancia

Amanti della pace interiore e cultori della filosofia zen, le persone di questo segno raramente si lasciano turbare dagli eventi e proprio per questo, il loro trattamento di bellezza ideale è un massaggio total body in stile Hawaiano, chiamato Lomi Lomi.

Questa tecnica, attraverso la manipolazione di zone del corpo specifiche, si prefigge l’obiettivo di far scaturire emozioni positive e un generale stato di benessere.

Acquario

Amante dell’aria aperta e di tutto quello che ha a che fare con il concetto di purificazione, l’Acquario fa suo il detto mens sana in corpore sano e quindi la sua coccola beauty ideale è passare qualche minuto in un hammam, in modo da ripulire la pelle di tutte le tossine accumulate e fare il pieno di energia positiva.

Segni d’acqua

Cancro

Le ragazze nate sotto il segno del Cancro sono forse le più dolci e romantiche di tutto lo zodiaco. Amano il trucco delicato e i profumi floreali e di conseguenza il break di bellezza più indicato per loro è un trattamento viso alla rosa.

Scorpione

Segno sensuale per eccellenza, alla donna Scorpione piace conquistare e per farlo non disdegna alcun trattamento di bellezza. Uno dei suoi preferiti è la pedicure, che le consente di sfoggiare piedi morbidi e curati nei mesi più caldi, esaltati da sandali dai tacchi vertiginosi.

Pesci

Splendenti, dinamiche e super energiche, le ragazze Pesci amano prendersi cura di sé con prodotti energizzati, che migliorino la pelle e diano subito un’immagine radiosa al volto.

Il trattamento di bellezza in grado di farle innamorare è un peeling enzimatico che elimini dal volto cellule morte e impurità e le faccia risplendere.