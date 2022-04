5 tiktoker italiane e i loro beauty look analizzati passo dopo passo

V oglia di un beauty look da vere star e dall'effetto wow assicurato? Ecco le tiktoker italiane a cui ispirarsi per essere sempre al top in ogni occasione

Giovani, energiche e piene di creatività. Di chi parliamo? Delle tiktoker italiane più seguite sui social. E che tra video, scatti e beauty look da lasciare senza fiato impazzano sul web, creando tendenze e nuovi stili tutti da copiare. Ma chi sono queste promettenti e nuove influencer da osservare e da cui trarre ispirazione per dei beauty look da vere star?

Regina di tiktok e seguitissima su Instagram, Elisa Maino è davvero un concentrato di talento e bellezza assolutamente da imitare. Con all’attivo due libri, la giovane Elisa ha già le idee molto chiare su ciò che vuole fare e su come apparire sempre al meglio. Sfoggiando dei beauty look da lasciare senza fiato, sia nella sua versione più naturale con chioma sciolta e trucco minimal, che in quelle più eleganti, sexy o sofisticate.

Come? Optando per dei make up che mettono in risalto le labbra, con rossetti dal rosso al pesca sia matte che brillanti. E con un trucco occhi che non dimentica mai eyeliner e mascara, per un effetto felino super seducente. Il tutto accompagnato da mille acconciature super di tendenza, dalla classica pony tail allo chignon.

Occhi azzurri e chioma color del miele. Che dire, la tiktoker italiana Virginia Montemaggi è già stupenda così. Ma quali sono i suoi segreti per sfoggiare un beauty look sempre impeccabile e dall’effetto wow assicurato? Sicuramente l’attenzione ai dettagli. Fatta di acconciature e una chioma sempre ben curata (anche con l’utilizzo di accessori di tendenza) e di un make up che richiama delicatezza e freschezza.

Un trucco che esalta il suo incarnato e che evidenzia l’intensità dei suoi occhi azzurri, leggero ed essenziale. Il tocco che fa la differenza? Le labbra, valorizzate da rossetti mattone, rosati e nude.

Segni particolari: bella, simpatica e talentuosa. Insomma, la tiktoker Zoe Massenti le ha davvero tutte raccogliendo milioni di consensi tra i suoi follower sia per le sua abilità nella danza che per quelle di scrittrice e attrice. Ma cosa dire del suo beauty look? Sola una cosa: la giovane tiktoker italiana sa come valorizzare i sui dolcissimi lineamenti.

Mostrandoli in tutta la loro naturalezza con una make up nude o nei toni del pesca sia sulle palpebre che sulle gote o optando per un beauty look più deciso, sexy e ribelle. Valorizzando le labbra con rossetti rosso fuoco e occhi da vera femme fatale.

Classe 2003 e una delle tiktoker italiane più seguite sui social. Parliamo della biondissima Aurora Baruto, diventata famosa per i suoi POV (Point Of View), ovvero dei video social all’interno dei quali si discute su un argomento specifico. Ma anche per i suoi stupendi beauty look.

Che si tratti di una nuova acconciatura o di un make up di tendenza Aurora sa davvero come enfatizzare i suoi lineamenti e il suo look. Puntando sullo sguardo con eyeliner e matita nera e con make up che ne esalti la profondità e il naturale magnetismo. E lasciando il volto al naturale, con un trucco leggerissimo e labbra nei toni del rosa e con un finish matte.

Regina delle imitazioni, Rametta spopola sui social per le sue personalissime interpretazioni delle più famose influencer del momento, da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, passando per fino anche alla regna della tv Maria de Filippi. Una vera trasformista ma che nel suo quotidiano sceglie di un beauty look all’insegna della semplicità.

Con un make up super naturale e nude, valorizzando lo sguardo con nuance rosate e una passata di mascara e donando alle labbra maggior volume e lucentezza con un filo di rossetto rosa e gloss.

Che dire, di beauty look a cui ispirarsi ce ne sono davvero tanti. Basta continuare a seguire queste tiktoker italiane e le loro evoluzioni di stile.