Tendenze bodycare per l’autunno 2022: il corpo si cura come il viso

L a cura del corpo non può e non deve essere diversa da quella del viso, in fondo, la pelle non cambia non cambia certo dal collo in giù! Una consapevolezza che guida le tendenze bodycare dell’autunno 2022, che ci ricordano quanto sia importante dedicare all’epidermide di tutto il corpo i migliori ingredienti.

La bodycare è la tendenza più interessante dell’autunno 2022. Un cambio di prospettiva molto interessante, che mette in primo piano - finalmente! - la pelle di tutto il corpo, offrendo alternative performanti alla classica crema profumata e allo scrub al caffè.

A scatenare l’aumento di interesse nei confronti della bodycare è stato un radicale cambiamento nei consumatori, sempre più esigenti e desiderosi di trovare non solo prodotti che possano davvero risolvere i problemi della pelle, ma anche formulazioni trasparenti, senza ingredienti potenzialmente pericolosi.

Allo stesso tempo, però, la tendenze bodycare dell’autunno 2022 guardano a nuovi componenti, prima espressamente riservati alla cura del viso: accanto a burro di karité e oli vegetali, infatti, le formule si arricchiscono di acidi della frutta, acido ialuronico e attivi botanici. Cosa succederà nel campo della bodycare nel prossimo futuro? Ecco 3 tendenze da tenere d’occhio.

Tendenze bodycare autunno 2022: gli ingredienti naturali

Quando si tratta di cura del corpo e benessere, ingredienti e attivi naturali giocano un ruolo essenziale. I consumatori, infatti, sembrano apprezzare sempre di più la trasparenza dei brand che riportano sull’etichetta tutte le informazioni sui componenti del prodotto, filiera compresa.

Apparentemente, dunque, il futuro dei prodotti dedicati al corpo sembra essere fatto di formulazioni naturali e organiche, comprensibili. Dalla vitamina C a superfood ed estratti botanici, la skincare corpo deve essere comprensibile anche dolo leggendo l'etichetta.

Un retaggio dei rimedi naturali tanto amati durante la pandemia? Forse. Indubbiamente, però, la scelta di trattare la pelle con componenti naturali rispecchia la costante ricerca di eliminare ogni possibile ingrediente controverso o non sicuro per la pelle sensibile.

Il corpo si cura quanto il viso

La pelle del corpo deve essere trattata come quella del viso. Negli ultimi anni, infatti, si sono letteralmente moltiplicate le maschere dedicate a mani, piedi, pancia e sedere, pensate per idratare la pelle, ma anche rendere la pelle più tonica e per contrastare l’invecchiamento cutaneo, che non risparmia certo il corpo.

In particolare, fanghi, patch e maschere contro la cellulite sembrano essere particolarmente di tendenza, amate da chiunque desideri ridurre la buccia d’arancia. Si moltiplicano anche le maschere per collo e décolleté, ai quali viene dedicata un’intera routine, fatta di scrub, maschere e creme antirughe specifiche.

Trattamenti corpo mirati e di tendenza per l’autunno 2022

Nonostante gli insegnamenti della Body Positivity, eliminare le imperfezioni è ancora una delle richieste più insistenti da parte di consumatori. Niente trattamenti invasivi: lo scopo delle tendenze bodycare dell’autunno 2022, infatti, è sviluppare una routine che cambi l’aspetto della pelle senza chirurgia.

Per la stagione, dunque, le vere protagoniste saranno creme con effetto fat burning, ma anche texture con effetto freddo per un trattamento localizzato del grasso sottocutaneo.

L’interesse, naturalmente, non può che essere rivolto anche verso trattamenti estetici non invasivi come la crioterapia o il laser, per prendersi cura della pelle del corpo senza dover pensare ai tempi di recupero.