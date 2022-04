5 supermodelle e i loro super segreti di bellezza per una perfetta skincare

N onostante la loro bellezza sembra un dono di natura, anche le super top lavorano per mantenere il viso radioso. Ecco qualche segreto skincare da carpire subito

Spesso si pensa sia il make-up a fare davvero la differenza ma in realtà è solo grazie a una skincare routine adeguata che il volto può risultare radioso ed emanare una sensazione di salute e benessere. Prendersi cura della pelle prima ancora che truccarla è quindi fondamentale e proprio per questo abbiamo cercato di carpire i segreti skincare di alcune super top dall’aspetto sempre magnifico.

Adriana Lima

Il suo incubo numero uno in fatto di skincare sono i brufoli ma per tenerli a bada ha escogitato un metodo a suo dire miracoloso: tamponare con un dischetto di cotone due volte al giorno un po’ di tea tree su tutto il volto.

Irina Shayk

La modella russa è talmente radiosa che sembra non avere bisogno di alcuno sforzo per mostrarsi al top ma anche lei ha qualche piccolo asso nella manica al quale ricorrere. Uno è l'olio di cocco, dal potere illuminante e idratante e l’altro è il ghiaccio, che passa ogni giorno sul viso.

Miranda Kerr

La sua regola ferrea, che dovrebbe essere quella di tutte noi, è di non andare mai a dormire truccata.

Dopo averlo fatto, la sera applica sul viso l’olio di rosa canina, ricco di vitamine e antiossidanti e in grado di rendere la pelle morbida e luminosa.

La mattina, specie quando sente il viso un po’ gonfio, non disdegna nemmeno una massaggio facciale gua sha fatto con il quarzo rosa che aiuta a stimolare la circolazione.

Leni Klum

Con una madre super top model come Heidi, Leni non poteva che seguire le sue orme. Per mantenere radiosa la sua pelle si strucca sempre con l’acqua micellare, che usa anche la mattina per la detersione. La skincare continua poi con l’applicazione di una lozione illuminante, una crema per il contorno occhi e, quando serve, un prodotto specifico da tamponare su qualche brufoletto di troppo.

Gigi Hadid

Nonostante ami prendersi cura di se, Gigi crede che per curare la sua pelle siano necessari pochi ma mirati prodotti.

Oltre a struccarsi sempre il viso prima di andare a dormire, ama nutrirlo con una lozione illuminante intensiva specifica per le pelli secche, da far seguire da una crema ricca.

Il suo trattamento del cuore? Nulla di costoso ma semplicemente una maschera home made, fatte con yogurt e frutti esotici che secondo la super top renderebbe la pelle morbida e luminosa.