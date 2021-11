D a Huda a Kylie sino a Patrick: 5 super influencer che hanno rivoluzionato la bellezza e stanno cambiando la storia del mondo beauty.

Sono ribelli, uniche e bellissime, ma soprattutto hanno rivoluzionato il mondo della bellezza: sono le super influencer che fra make-up e cambi look, hanno cambiato le regole del gioco nel mondo beauty. Il loro obiettivo? Puntare sull’inclusività, superare le barriere e gli stereotipi, dimostrando che la bellezza – quella vera – non è qualcosa di irraggiungibile o che appartiene a pochi, ma si trova in ognuno di noi. Basta cercarla!

Le super influencer beauty che stanno facendo storia

Chi sono le super influencer beauty? Semplicemente persone comuni che, grazie alla passione per pennelli, ombretti e lipstick hanno realizzato qualcosa di straordinario.

I loro punti di forza?

Spontaneità

Inclusività

Genuinità

Coraggio

Così sono riuscite a raggiungere milioni di utenti, lanciando messaggi importanti e trovando la bellezza là dove eravamo convinte che non ci fosse: in piccoli difetti, in una asimmetria del volto o in una particolarità. Ci hanno fatto sentire speciali, grazie anche ad un passato che le ha rese più forti e decise, ed è arrivato il momento di scoprire le loro storie!

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Essere la sorella minore di una stella planetaria come Kim Kardashian non è affatto semplice e non lo è nemmeno crescere sotto l’occhio delle telecamere, sottoposta costantemente al giudizio del pubblico. Lo sa bene Kylie Jenner, classe 1997, oggi imprenditrice di successo e creatrice della sua azienda, la Kylie Cosmetics. E pensare che l’interesse per il trucco è nato da un’insicurezza: “Che ho poi trasformato in qualcosa – ha spiegato lei stessa -. Ero insicura delle mie labbra e il rossetto mi ha aiutata a sentirmi sicura”.

Ci piace perché…ha avuto coraggio

Kylie ha saputo, con grande intelligenza e forza, trasformare un momento difficile in un’occasione di rinascita. Tutto è iniziato quando un ragazzo l’ha presa in giro per le sue labbra troppo fini. "Avevo 15 anni e mi sentivo insicura sulle mie labbra - ha ricordato - dopo uno dei miei primi baci, un ragazzo mi ha detto 'non credo che sarai mai una brava baciatrice, perché hai le labbra troppo piccole'. L'ho presa davvero male, quando un ragazzo ti dice una cosa così... non lo so, ma mi ha scosso. Non mi sentivo desiderata o carina".

Huda Kattan

Huda Kattan

Classe 1983, di origini irachene, Huda è cresciuta negli USA e ha sempre sognato di lavorare nel mondo del make-up. Nel 2010 ha aperto il suo blog e si è trasferita a Dubai: da allora non si è più fermata e oggi è una influencer beauty di fama mondiale. Il segreto del suo successo è tutto nella testardaggine e nella volontà di fare di necessità virtù!

Ci piace perché…si è costruita da sola

Il successo di Huda è tutto merito suo! Ha avuto il coraggio di inseguire un sogno e ci ha insegnato che volere è potere. Il primo e più famoso accessorio della sua linea beauty è nato proprio da una necessità. Huda ha infatti inventato per la sorella Mona delle ciglia finte perché era insoddisfatta di quelle trovate in commercio. Oggi Forbes l’ha inserita nella lista delle America’s Richest Self-Made Women con Kim Kardashian, Celine Dion, Barbara Streisand e Beyoncé Knowles.

Clio Zammatteo

Clio Zammatteo

Conosciuta come ClioMakeUp, Clio Zammatteo è la regina delle beauty influencer italiane. Ha saputo trasformare una passione in un lavoro, osando e credendoci sino alla fine. Il suo cavallo di battaglia? Credere in sé stesse e non nascondere per forza i difetti.

Ci piace perché…è autentica

Clio non insegue la perfezione a tutti i costi e più di una volta ha criticato la scelta di usare su Instagram filtri che modificano i tratti del volto, restituendoci un’idea irraggiungibile di bellezza.

“Il problema è che questa cosa vi resta in testa – ha detto ai follower -, vi va dentro e pensate di essere voi più brutti ma non è così. Quello che possiamo fare è cercare di migliorarci e anche io lo faccio, ma non possiamo e non dobbiamo aspirare a una bellezza che non esiste se non nelle bambole di plastica e di porcellana”.

Nikkie Tutorials

Nikkie Tutorials

Citata anche da Forbes e seguitissima, Nikkie de Jager è una fra le beauty influencer più amate di sempre. La notorietà per lei è arrivata grazie al video The power of makeup, in cui incoraggiava molte colleghe a mostrarsi senza make up.

Ci piace perché…ha cambiato le regole

Nel gennaio 2020, Nikkie Tutorials ha svelato al mondo la sua verità. La beauty influencer ha svelato di essere nata nel corpo di un uomo e di aver iniziato, quando aveva solo 14 anni, una transizione che si è conclusa a 19 anni. Nikkie ha confessato di aver faticato molto per raggiungere la serenità, conquistata grazie all’amore degli amici e di sua madre.

Patrick Starrr

Patrick Starrr

Vero nome Patrick Simondac, Patrick Starrr, è fra i creatori di contenuti beauty più conosciuti. Su Instagram e Youtube ha portato la sua passione per il make up, stravolgendo le regole e abbattendo tantissimi stereotipi.

Ci piace perché…è una voce fuori dal coro

Patrick è senza dubbio un influencer unico nel suo genere. La sua linea beauty, non a caso, è dedicata a coloro che si sentono poco rappresentati dai brand cosmetici. La parola chiave in tutto ciò che fa è: inclusività. I suoi sono prodotti che esaltano la bellezza e l’individualità di ognuno, proponendo trucchi e skincare adatte a tutti.