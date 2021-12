Sopracciglia perfette: tutti i segreti su come ottenerle

P iù che un trend, le sopracciglia perfette sono un'ambizione. Il motivo? Rendono il viso più armonico e lo sguardo più espressivo. Una volta individuata la propria forma, è bene non ritoccarla spesso. Questo è uno dei segreti per averle sempre belle e curate. Scopri tutti gli altri

Mai come negli ultimi anni c'è grande attenzione sulle sopracciglia perfette. Più di un trend, rappresentano una sorta di ambizione a cui tendere. E di rimando, le case cosmetiche hanno lanciato numerosi prodotti per sopracciglia, pensati per tutti i gusti e le esigenze. L'obiettivo principale? Tenerle in ordine per tutto il giorno, ma anche infoltirle, riempirle, ispessirle e tingerle, soprattutto se non corrispondono al colore di capelli.



Se già Audrey Hepburn, in "Colazione da Tiffany" usciva di casa solo dopo aver pettinato le sue iconiche sopracciglia, oggi i social ricalcano il modello entrato nella storia con video e infografiche. Il motivo di tale eyebrow obsession è quasi lapalissiano: le sopracciglia perfette rendono più espressivo lo sguardo e non solo, in quanto incidono su tutta l'architettura del volto. Se incorniciati da sopracciglia belle e curate, i lineamenti sembrano più armonici e lineari. Insomma, gli archi sopra gli occhi sono un elemento da non trascurare sia che ci si trucchi sia che si preferisca un look acqua e sapone.

Come ottenere sopracciglia perfette? Vediamo insieme tutte le regole!

Sopracciglia perfette: i "fondamentali" da sapere

Prima di definire la forma delle sopracciglia e spinzettare qui e là, è bene sapere alcune regole che aiutino a comprendere le giuste proporzioni. Ricorda questi assunti fondamentali:

sopracciglia alte: più spiccano verso l'alto, più allungano otticamente il viso che sembra svilupparsi in verticale;

più spiccano verso l'alto, più allungano otticamente il viso che sembra svilupparsi in verticale; lunghe : le sopracciglia che arrivano alle tempie allargano viso e ridimensionano gli occhi, non a caso è una scelta valida per gli occhi grandi;

: le sopracciglia che arrivano alle tempie allargano viso e ridimensionano gli occhi, non a caso è una scelta valida per gli occhi grandi; sopracciglia ravvicinate : slanciano il naso, per questo motivo si sposano bene con nasi piccoli e corti;

: slanciano il naso, per questo motivo si sposano bene con nasi piccoli e corti; poco arcuate: pongono l'attenzione sulla fronte, ampliando così la parte superiore del viso soprattutto se la fronte è poco spaziosa.

Sopracciglia perfette: come definire la forma

La forma delle sopracciglia perfette non deve cambiare radicalmente la propria naturale. Per motivi strettamente anatomici, dimensioni e posizione delle sopracciglia sono legate alla struttura del volto. Ecco perché non è conveniente cambiare troppo la loro forma: si rischierebbe di stravolgere l'espressione e cambiare completamente faccia! Ecco come scoprire la forma giusta per te:

il sopracciglio deve iniziare esattamente sopra l' angolo interno dell'occhio;

dell'occhio; il sopracciglio deve terminare in corrispondenza con la linea immaginaria che parte dalla narice e passa accanto all 'angolo esterno dell'occhio;

e passa accanto all dell'occhio; l' angolo sopraccigliare si trova a circa 2/3 dall'inizio del sopracciglio e in corrispondenza della pupilla;

si trova a circa 2/3 dall'inizio del sopracciglio e in corrispondenza della pupilla; l'inizio e la fine del sopracciglio devono essere posizionati sulla stessa linea orizzontale.

Per aiutarti a definire la forma perfetta, puoi fare riferimenti agli schemi di disegno sopracciglia che si trovano in rete, come quello che ti mostriamo in basso. Una volta individuata la tua forma, strappa i peli che fuoriescono dalla linea, senza mai toccare la parte superiore. I peletti che devi estirpare sono solo quelli dell'arcata inferiore e che crescono sull'osso dell'orbita dell'occhio.

La linea perfetta delle sopracciglia

La linea perfetta delle sopracciglia deve essere compresa tra le due linee verticali (vedi foto in alto): non deve essere né più lunga né più corta. Per individuarle, puoi aiutarti con 2 matite da trucco. Per quanto riguarda l'angolatura, sappi che il punto più alto delle sopracciglia deve corrispondere a quello stabilito una ideale linea diagonale che parta dalla narice del naso e tocchi l'iride. Proprio come nel disegno in alto.

Come si depilano le sopracciglia: pinzetta o ceretta?

La tecnica maggiormente consigliata per ottenere sopracciglia perfette è la depilazione con pinzetta, a meno che la zona non sia particolarmente delicata e la pelle troppo sottile. In questo caso è meglio optare per la tecnica con filo evitando così arrossamenti.

Per depilare le sopracciglia tendi bene la pelle con le dita, ciò limiterà anche il dolore. Strappa un pelo alla volta seguendo la direzione della sua crescita. Successivamente passa lozione decongestionante, come ad esempio un tonico lenitivo. Per evitare rossori o irritazioni, non depilare mai le sopracciglia prima di truccarti, ma sempre almeno un giorno prima rispetto ad un evento importante.

Non esagerare con gli strappi

Uno dei segreti per avere sopracciglia perfette è resistere alla tentazione dello "spinzettamento selvaggio". Evita di strappare i peli tutti i giorni: il ritocco completo andrebbe effettuato circa 3 settimane dopo la prima definizione della forma delle tue sopracciglia. Se le fai crescere, ti sarà più facile trovare la forma giusta e non ritrovarti con eventuali vuoti da riempire.

Anche la ceretta dovrebbe essere usata a piccole dosi: l'uso frequente potrebbe comportare il rilassamento delle palpebre, accelerandone un effetto cadente prima del tempo. Meglio non sollecitare troppo repentinamente questa zona esposta all'invecchiamento più delle altri parti del viso.

Evita sopracciglia troppo "squadrate"

La definizione delle sopracciglia perfette è una questione di armonia di linee rette e diagonali, ma non deve inseguire a tutti i costi un disegno geometrico (come se fosse realizzato con la squadra). In questo modo rischieresti un effetto artificioso che può togliere freschezza al viso e indurire i lineamenti.

Per avere belle sopracciglia rispetta le proporzioni del viso, seguendo l'osso orbitale. Inoltre, vacci piano con matite e altri prodotti riempitivi: i tratti devono essere leggeri e mai come se volessi colorare una figura vuota.

Riempi i "vuoti" delle sopracciglia con i prodotti adatti

Oggi la moda vuole sopracciglia folte e spesse. Se le tue presentano qualche vuoto, dovuto a Madre Natura o qualche strappo di troppo, usa la matita per sopracciglia per ispessire e colorare. Un effetto migliore si ottiene con matite dalla mina dura e ben temperata. Si passa delicatamente, evitando di tratteggiare linee squadrate. Solo così otterrai un effetto naturale. Se preferisci un effetto più spesso, opta per cere fissative e gel che infoltiscono "mettendo in piega" i peletti. Il colore adatto dei prodotti per sopracciglia? Possibilmente il più vicino a quello delle tue sopracciglia, mai più scuro. Consentito un tono più chiaro.