Solari bifasici: le protezioni solari da shakerare

I solari bifasici sono delle protezioni che contengono due fasi separate, una fase acquosa e una fase oleosa, che vengono mescolate per bene e si uniscono pronte all'uso

Ormai (e finalmente) si parla ovunque di SPF: e questo è un dato di fatto.

Al giorno d’oggi infatti, grazie alle molte informazioni in nostro possesso e alla grande diffusione di notizie in merito, l’importanza della protezione solare è un topic chiacchieratissimo e che ha raggiunto la rilevanza che merita. La cultura dell’utilizzo del SPF ha vissuto difatti un vero e proprio boom negli ultimi anni - in contrasto con il fanatismo dilagante dell’abbronzatura che fino a poco tempo fa prevaleva sulla sicurezza della nostra pelle - e, ora, grazie al lavoro di dermatologi e skin influencer, conosciamo e siamo perfettamente al corrente di quali sono gli effetti nocivi e i rischi in cui incorriamo a causa di un’esposizione solare non appropriata. Fotoaging, macchie e invecchiamento precoce della pelle, scottature, melanoma o cheratosi solari sono dunque solo alcuni dei side effects dell’esposizione solare non controllata che però possono essere evitati con la costanza nell’utilizzo delle protezioni solari che, grazie alla crescita della richiesta nel mercato, sono state sviluppate in formule sempre più diversificate e nuove, per venire incontro ai bisogni del consumatore. Tra le proposte del settore beauty sono popolarissimi gli SPF in crema - spray e da spalmare - quelli in gel, quelli in olio per il corpo ed esistono addirittura delle formule in olio per il viso, ma…hai mai sentito parlare dei solari bifasici?

Cosa sono i solari bifasici?

I solari bifasici sono degli SPF che contengono due fasi separate che si riconoscono dalle texture: una fase acquosa e una fase oleosa, che devono essere mescolate per bene prima dell'utilizzo. Una volta amalgamate, queste due fasi si mixano in una per assolvere la classica funzione della protezione solare contro i raggi ultravioletti del sole, per poi dividersi nuovamente appena dopo l’applicazione. Un po’ come quando si mettono nello stesso bicchiere olio e acqua.

Ma non solo, i benefici dei solari bifasici sono molti: oltre ad essere degli SPF, possono anche avere delle proprietà specifiche che sublimano quelle di alcuni prodotti skincare, come idratazione, nutrimento o freschezza. Un po’ come un prodotto a metà via fra un skincare product e un SPF. I solari bifasici infatti sono spesso formulati con l’aggiunta di attivi e ingredienti antiossidanti, rinfrescanti o lenitivi e, in base alla tua scelta, agiranno per rivitalizzare, idratare o alleviare dal caldo la pelle. Inoltre in commercio esiste anche un’altra varietà di solare bifasico, che aiuta ad accelerare e a rendere più uniforme l’abbronzatura, in un perfetto mix fra attivatore di melanina e protezione solare. I motivi per cedere ai solari bifasici però non sono finiti qui: grazie alla loro texture composta da una parte acquosa e una parte che invece non è idrosolubile risultano leggerissimi sulla pelle. Il loro finish è fresco, invisibile e impalpabile e ricorda quasi quello di un'acqua per il corpo - che lascia la pelle luminosa come un olio corpo - per la consistenza…ma con protezione 50! Così, mentre la fase oleosa ti protegge, la parte acquosa idrata e dona un refreshing boost alla pelle. Per questa ragione i solari bifasici sono perfetti per tutte quelle persone (e tra queste ci sei anche tu, ci scommettiamo) che sono insofferenti alle creme o alle texture pesanti, soprattutto quando fa caldo!

