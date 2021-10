C on il cambio della stagione è fondamentale prendersi cura della propria pelle nel modo giusto e le novità a tema skincare dedicate a lui sono la base per una skincare a regola d’arte

L’autunno è finalmente iniziato e con lui sono anche arrivate le novità per la skincare uomo per l’autunno inverno 2021 2022. Dopo un’estate dove i solari l’hanno fatta da padrone, ora è il momento di nutrire la pelle, sia che sia secca o mista, e aggiungere ingredienti e formule ricche e corpose.

Da non dimenticare, poi, il fattore protettivo che, senza abbandonare l’SPF, deve riguardare anche gli agenti esterni come vento, freddo e inquinamento. Maschere, creme, dopo barba e non solo: qui troverai tutti i must e le novità skincare per l’uomo dedicate all’autunno inverno 2021-2022.

Depot, n.802 Exfoliating Skin Cleanser

La nuova linea di DEPOT® 800 SKIN SPECIFICS, è pensata e dedicata alla detersione e idratazione. Una gamma completa che comprende tantissimi prodotti, tra cui l’Exfoliating Skin Cleanser: uno scrub detergente alla sabbia vulcanica dalla triplice azione. Esfoliante, detossinante e levigante della pelle: utilizzandolo con regolarità permetterà di eliminare le impurità favorendo il rinnovo cellulare.

Korff, Eye Zone Contorno Occhi Borse E Occhiaie

La cura del contorno occhi rischia spesso di passare in secondo piano, ma non c’è niente di meglio di uno sguardo riposato grazie, anche, all’uso del giusto contorno occhi. La linea Korff Eye Zone nasce proprio per questo: quattro trattamenti trasversali per il contorno occhi che donano tono e vitalità allo sguardo. Tra le reference, per l’autunno inverno 2021-2022, imperdibile è il contorno occhi borse e occhiaie con estratto di papavero e caffeina, migliorando l’azione drenante, ed Ectoina, per favorire la protezione dai danni dello stress ambientale. Il suo obiettivo: ridurre le borse, migliorare le occhiaie e rassodare i tessuti rendendoli più elastici.

Caudalìe, Sérum Vitamine C Anti-fatigue

Il miglior modo per eliminare la stanchezza dal viso è utilizzare la Vitamina C e il siero della nuova linea Vinergetic C+ di Caudalìe è un vero e proprio cocktail energetico per la pelle. Merito della quadrupla stabilizzazione della VITAMINA C stabilizzata 4 volte (Vitamina C+) che manterrà inalterata la sua azione nel tempo. Non solo, al suo interno anche acido ialuronico per un'azione rimpolpante e polifenoli di vinaccioli d’uva con azione antiossidante.

CellMen, Wash ‘n’ Shave

La schiuma da Barba non può mancare nella skincare uomo, questo prodotto grazie complessi fito-marini e tensioattivi naturali svogle anche un'azione purificante doppia: deterge e purifica l’epidermide. Il plus, inoltre, è dato dalla capacità di minimizzare i pori, normalizzare la produzione di sebo e ottimizza il passaggio del rasoio.

Clarins Men, Lozione dopobarba

A base di Karitè, Erba del Bisonte e Centella Asiatica, questo dopobarba è una vera ventata di freschezza post rasatura. Ma non solo lenisce e riduce la sensazione di calore dopo il passaggio della lama, permette anche di diminuire progressivamente l'irritabilità della pelle aiutandola a superare meglio la prova rasoio.

Nuxe, Huile Prodigieuse Néroli

Gli oli, specialmente quelli a basi di estratti naturali, non possono mancare nelle stagioni più fredde e rigide. Proprio come la versione classica l’Huile Prodigieuse Néroli di Nuxe che, oggi, si veste di nuove note e aromi al Neroli, è un prodotto multiuso per pelle, capelli e corpo, ha anche proprietà calmanti e rilassanti. Un prodotto da SPA che coniuga bellezza e relax.

Booming Bob, Beard Oils

Se si parla di skincare non si può evitare di parlare di grooming, cioè la cura e l’amore per la barba. Curare e idratare la barba è infatti uno step fondamentale per voler bene alla propria pelle. Perché avere una healty beard vuol dire avere una pelle sempre fresca e pulita evitando così la formazione di pelle eccessivamente secca, cosa abbastanza comune specialmente in caso di barba molto folta. Booming Bob è una linea di prodotti completamente priva di acqua, dove vengono utilizzati solo oli, cere ed estratti potenti e nutrienti. Tra questi i due oli da barba: uno alla vaniglia con note di legno e uno all’arancia speziata.

Biofficina Toscana, Crema Viso Note Legnose

Con estratto bio di elicriso toscano che ha proprietà dermopurificanti, protettive e riparative. Passiflora, malva, calendula e l’olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio dalle proprietà antiossidanti, emollienti e restitutive potenziate dalla presenza di squalano e vitamine.

Ambadué, Daylight Drops

La nuova frontiera della skincare segue i ritmi circardiani della pelle, cioè sulla cronobiologia della pelle e andando a considerare i diversi fattori che regolano i ritmi circadiani della pelle durante il giorno e la notte: idratazione, traspirazione, produzione di sebo, e non solo.

Studi che sono alla base dei cosmetici Ambadué e le Daylight Drops: gocce idratanti dal potere antiossidante e protettivo anche nei confronti della luce blu che ormai è una costante della vita di tutti.

Bullfrog, Maschera notturna antistress

La notte è il momento migliore per prendersi cura della pelle in modo profondo. È proprio durante il sonno, infatti, che la pelle si rigenera, riattiva i suoi ritmi ed è meno sottoposta a stress esterni. La Maschera Notturna Anti-stress è un’emulsione leggera e avvolgente, che rende la barba lucida e morbida, nutrendola con i suoi attivi naturali. Un must have per le pelli più stressate che necessitano di un boost profondo.

Maison Bio, Lozione Dopobarba

Curare la pelle dopo uno stress importante e, a volte, traumatizzante come la rasatura è deciso per evitare irritazioni e bruciori sconvenienti. Un grande alleato, in questo caso, è la lozione dopobarba meglio se senza alcool come quella di Maison Bio che è arricchita dall’Aloe Vera per lenire e idratare la pelle.

Kiehl’s, Facial Fuel Energizing Face Wash

Un piacevole gel detergente dedicato al viso con potere energizzante grazie al mix di Caffeina e Mentolo. Perfetto per rimuove le impurità e prepara la pelle ad una rasatura perfetta donando un aspetto fresco e sano anche alla pelle stanca e spenta.

Collistar, Attivi Puri Uomo Acido Ialuronico

Immancabile l’acido ialuronico in una buona skincare idratante che, in questo caso ha 4 pesi molecolari, e agisce sui diversi strati cutanei assicurando un'idratazione intensa e multi-livello e leviga in superficie. Da applicare mattina e sera con massaggi circolari, lascia la pelle idratata e subito più tonica e compatta, sana e vitale.

Lierac Homme, Gel Idratante Energizzante

I Laboratoires Lierac hanno pensato a dei trattamenti ad hoc per i bisogni specifici della pelle maschile: efficaci e veloci da utilizzare senza rinunciare alla sensorialità, con texture fresche e leggere. Immancabile, poi, la fragranza caratterizzata da sentori di mandarino, lavanda ed erbe aromatiche su note di fondo ambrate.

Per la cura della pelle il Gel Idratante Energizzante di Lierac Homme coccola il viso con una texture effetto seconda pelle lasciando la cute più liscia, più distesa e luminosa. Merito del tulipano nero fortificante, booster di energia, e un peptide di cacao che agisce come una barriera contro la luce blu degli schermi prevenendone l’invecchiamento.

Bulldog, Anti Age Crema Idratante

Freddo e temperature rigide richiedono uno step in più di protezione e, per combattere i segni del tempo, è bene aggiungere un idratante antietà pensato per le pelli mature che tendono a seccare più facilmente. L’ Anti Age Crema Idratante di Bulldog contiene un complesso antiossidante di Rosmarino, Echinacea e Vitamina E che lascia la pelle idratata, lasciandola liscia, nutrita, più luminosa e meno opaca.