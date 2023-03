Skincare in stick: i migliori prodotti per viso e corpo 

I cosmetici in stick sono comodi, pratici e da portare sempre con sé

Travel-friendly e pratici da portare in giro - in viaggio e in aereo -, i cosmetici in stick sono piccoli e perfetti da conservare nel beauty case, nelle borse e perfino nelle tasche. In più sono anti spreco. Ammettilo, quante volte ti è capitato di voler tagliare o aprire un packaging per non sprecare il prodotto all’interno ma senza risultati? O di applicarne quantità esagerate per sbaglio a causa dell’erogatore troppo generoso? I tempi in cui questo era all’ordine del giorno sono finiti grazie alla skincare in stick e al suo formato, che permette di utilizzare ogni volta la dose giusta di prodotto e di finirlo fino all’ultima goccia. Un altro vantaggio notevole è che possono essere applicati senza doversi sporcare le mani: sei in montagna a sciare, hai su i guanti e senti che la tua pelle, secca e arrossata dal freddo, ha bisogno di un boost di idratazione momentanea? Niente paura: basta prendere lo stick e spalmarlo sul viso senza problemi. E così, in una sola mossa il gioco è fatto.

Continua a leggere per scoprire la nostra selezione di cosmetici in stick must-have da avere sempre a portata di mano.

Peace Out, Retinol Face Stick

Uno stick per occhi contenente una miscela di retinolo incapsulato al 3% che attenua le rughe e i piccoli segni d’espressione e un complesso di enzimi della frutta che combina quelli di papaia e zucca per agire sui pori e lasciare una pelle più luminosa e liscia. Il tutto perfettamente adatto e safe per la zona più sensibile del viso, cioè il contorno occhi.

Pixi, On-The-Glow Stick Idratante Multi-Uso

Uno stick multiuso e multitasking che può essere usato in qualsiasi zona del viso, compresi contorno occhi e labbra, corpo e perfino capelli. Formulato con una miscela di vitamina D2, acidi delicati e altre vitamine, protegge, nutre e migliora il livello di idratazione della pelle.

Zago Milano, Molto Fresh

Non solo un primer, ma anche un trattamento on-the-go. Adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili, è ideale per essere applicato da solo per una rinfrescata al bisogno (sotto l’ombrellone, post allenamento o semplicemente quando fa troppo caldo), sotto al make-up per farlo risaltare e al di sopra del trucco per fissarlo. In più può essere anche utilizzato sul contorno occhi per un refresh istantaneo. Tienilo qualche minuto nel frigorifero prima di usarlo per decongestionare lo sguardo! Contiene acido ialuronico, estratto di litchi dalle proprietà lenitive e antiossidanti e Pro-vitamina B5 che aiuta a ridurre la perdita di acqua transepidermica.

Frank Body, Glide 'N' Go, Body Oil Stick

Skincare…per il corpo! Un olio in stick idratante formulato con olio di avocado, olio di rosa canina, burro di karité e guaranà per illuminare e nutrire la pelle in una sola mossa!

Milk Makeup, Hydrating Oil Stick

Un olio in stick, questa volta sia per viso che per corpo - per tutte le pelli secche che hanno bisogno di idratazione e nutrimento extra durante la giornata - arricchito con albicocca, avocado, calendula, jojoba e olio essenziale d’arancia.

G9 Skin, It Clean Oil Cleansing Stick

Dopo gli oli, i balm e i primer, non poteva mancare un cleanser in stick, no? L’It Clean Oil Cleansing Stick di G9 Skin deterge la pelle dallo sporco e le impurità accumulatesi sul viso durante la giornata, così come dai residui di makeup, SPF e degli altri prodotti skincare. La sua texture ha una consistenza simile a un balm da massaggiare sulla pelle ma in un formato totalmente innovativo. Come si usa? Applicalo sul viso, lavoralo sulla pelle e risciacqua con acqua mentre rimuovi eventuali rimasugli di trucco con un panno apposito.

Kora Organics, Noni Glow Face Balm

Formulato con ingredienti come olio di cocco, olio di rosa canina ed estratto di noni, (una pianta originaria dell’Asia) ricca di antiossidanti e acidi grassi essenziali, il Noni Glow Face Balm di Kora Organics è un balsamo per il viso dalla texture morbida che diventa simile a una crema una volta massaggiata sul viso. Le sue proprietà idratanti, lenitive e nutrienti si combinano a quelle illuminanti della polvere di quarzo rosa all’interno per regalare una pelle morbida e luminosa.