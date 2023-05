Skin cycling, cos’è e come funziona lo schema serale per la cura della pelle

D ai social arriva lo skin cycling, lo schema che alterna per quattro sere attivi diversi nella skincare



Estremamente popolare su social come Instagram e TikTok, lo skin cycling è l’ultima tendenza skincare del momento. Nata dalla mente della dottoressa Whitney Bowe, dermatologa statunitense che ha inventato uno schema con lo scopo di avvicinare le persone a una skincare sicura senza provocare danni alla pelle, lo skin cycling consiste nel seguire un protocollo diviso in quattro fasi diverse di applicazione dei prodotti che, ogni notte, permette di alternare cosmetici diversi fra loro per sfruttare al massimo il potere dei loro attivi e limitare le probabilità di danneggiare l’epidermide. Questo perché, con attivi come il retinolo o gli acidi esfolianti, è necessario seguire delle regole e avere delle accortezze che spesso non vengono rispettate, il che ci porta ad aumentare il rischio di sensibilizzare, infiammare, arrossare e rendere più rettiva la pelle.

Vediamo quindi da vicino come funziona lo skin cycling!

Skin cycling: sera uno

La prima sera è quella dedicata all'esfoliazione. Si inizia con una detersione delicata e nutriente, che non vada a seccare la pelle o a dare la tipica sensazione di “pelle che tira” e si prosegue successivamente con un trattamento esfoliante in base alle proprie preferenze. Se hai una pelle sensibile opta per un esfoliante enzimatico; se la tua pelle invece tollera bene gli altri tipi di acidi, ti basterà scegliere fra l’acido glicolico (AHA), l’acido salicilico o BHA, l’acido lattico o l’acido mandelico. Infine, termina la routine con una bella crema idratante protettiva.

Skin cycling: sera due

Il protagonista della seconda sera è il retinolo (ossia la Vitamina A): il Sacro Graal degli ingredienti anti-invecchiamento. Come ben sappiamo però, il retinolo, oltre ad essere l’antirughe per eccellenza, stimolare il turnover cellulare e proteggere dall’invecchiamento e dai danni degenerativi prodotti dai radicali liberi ha anche delle controindicazioni e dei “punti deboli”. Infatti questo ingrediente non va applicato al mattino, perché fotosensibilizzante (cioè rende la pelle più sensibile ai raggi UV e UVA), non è adatto a pelli irritate o reattive e può causare rossori, desquamazioni e secchezza se non viene introdotto gradualmente nella skincare. Per evitare quindi di sottoporre la pelle a uno stress inutile, la seconda sera viene riservata a questo attivo che sarà da applicare da solo: prima del retinolo procedi semplicemente con la solita detersione e poi utilizza la forma di retinolo che più ti aggrada (siero, olio, crema, treatment e così via). Un consiglio? Per essere ancora più tranquilli, prima del retinolo fai un sandwich applicando in ordine prodotto lenitivo - retinolo - prodotto lenitivo.

Skin cycling: sera tre e quattro

La terza e la quarta serata vengono riservate al riposo e alla ripresa della pelle.

Dopo aver utilizzato due fra gli ingredienti più strong del mercato cosmetico occorre infatti fermarsi per un po’. Cosa fare dunque? Coccola la tua pelle con attivi idratanti e nutrienti (acido ialuronico, vitamina E, camomilla, te verde, calendula, ceramidi, urea) per riparare la barriera cutanea e mantenere l’equilibrio idrolipidico e del microbiota. In più puoi alternare anche maschere lenitive o trattamenti in spray da spruzzare al bisogno durante la giornata.

Ps: ricorda che, qualora fosse necessario, le notti di recupero possono essere estese anche a più di due.