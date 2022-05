Che cos’è il signature make up? Ce lo insegna Ariana Grande

A riana Grande ci insegna cos'è il signature make up e noi siamo già pronte a copiare il suo!

Ariana Grande ci insegna cos’è il signature make up e come crearne uno che si adatti alla nostra personalità, rubando qualche idea di stile da lei. La popstar è una patita dei prodotti beauty e, ormai da anni, sfoggia quasi sempre lo stesso look.

Ognuno di noi infatti ha un trucco con cu si sente maggiormente a proprio agio e che considera perfetto per esprimere la propria essenza. Prodotti must, tecniche conosciute ormai da anni e sperimentate, che consentono di creare un beauty look con cui ci si sente forti e bellissime.

Ariana Grande, proprio come noi, ha un make up che la identifica, sviluppato nel corso della sua carriera e divenuto iconico. Occhi da gatta e labbra nude sono infatti il signature make up della cantante. Volto d’angelo, fisico minuto e voce potente, Ariana ha le idee chiare quando si parla di beauty look.

Il suo segreto? Cat eyes con l’attenzione puntata sullo sguardo, grazie a illuminante ed eyeliner. Un trucco per allungare l’occhio e renderlo davvero felino. L’incarnato è naturale, così come le labbra, rigorosamente nude.

Copiare il signature make up di Ariana Grande è semplicissimo e il risultato ti farà sentire una popstar. Per prima cosa applica un fondotinta in crema, puntando a uniformare l’incarnato. Metti in risalto gli zigomi con un blush biscotto da sfumare bene con il pennello, poi passa agli occhi.

Per enfatizzare lo sguardo ti servirà un ombretto dalle sfumature calde, color rame e con finish metallizzato. Stendilo su tutta la palpebra, sfumandolo bene nella piega dell’occhio. Intensifica lo sguardo grazie al potere dell’eyeliner. Il consiglio? Usa un prodotto con l’applicatore in feltro, la sua punta rigida infatti ti consentirà di creare una linea precisa. Completa il tutto con il mascara, poi passa alle labbra. Effettua uno scrub per averle al top, poi idratale con una crema e infine passa un rossetto nude con finitura opaca.

Se hai voglia di imitare Ariana Grande ricrea anche il suo hairstyle preferito. La popstar infatti accompagna il suo signature make up sempre con la stessa acconciatura: una coda altissima. In alternativa la cantante è una patita della mezza coda. Si tratta di hairstyle semplici da creare ma di grande effetto. Ti serviranno solamente una spazzola, un elastico, uno spray per lo styling della coda e la lacca per fissare l’effetto finale.