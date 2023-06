Perché i sieri corpo sono i migliori alleati della routine estiva

L eggeri e dalle texture efficaci, garantiscono performance che non hanno nulla da invidiare alle classiche creme e potrebbero essere dei veri e propri game changer nella routine corpo.

Se per la routine del viso abbiamo a disposizione un numero più che abbondante di prodotti e texture, dalle essenze alle creme più ricche, passando per i sieri, per il corpo le scelte disponibili sono molto più limitate, specialmente in termini di trattamento e idratazione. Oltre agli scrub per esfoliare, creme e burri più o meno densi, oli, gel e qualche latte idratante hanno sempre dominato il mercato delle beauty routine corpo, ma quello che mancava davvero era un prodotto che fosse efficace e di rapido assorbimento, ovvero che non richieda troppi minuti per essere massaggiato e assorbito prima di poterci rivestire.

Con il tempo a disposizione che è sempre meno, come se ci scivolasse tra le mani, anche dover stare a massaggiare una crema goduriosa ed efficace sì, ma troppo densa e faticosa da far assorbire, è decisamente uno sforzo titanico. Per non parlare del fatto che spesso, anche le texture più leggere combinate al caldo estivo risultano in sensazioni sgradevoli di pelle che trasuda perché troppo carica di prodotto o perché non abbiamo massaggiato bene prima di rivestirci.

Se poi ci mettiamo una buona dose di stanchezza aggiunta a un po’ di pigrizia, va da sé che la routine corpo diventa uno step opzionale da fare solo quando la situazione è ormai insostenibile - leggi pelle secca, disidratata e squamosa, texture irregolare e magari con qualche cedimento - quando in realtà il corpo richiede le stesse attenzioni che riserviamo alla pelle del viso.

Sieri per il corpo cosa sono

I sieri per il corpo altro non sono che prodotti per il corpo dalla texture leggerissima e che si assorbe facilmente e che non necessita di troppo impegno per essere massaggiata in modo da penetrare a fondo ed essere efficace. Di fatto questo è il motivo di base per cui i sieri corpo sono destinati a diventare dei veri e propri game changer che riusciranno a conquistare anche le più pigre di noi. In pochi secondi l’applicazione è completa - massaggio e assorbimento - e l’efficacia è garantita, perché proprio come i sieri per il viso sono ricchi di principi attivi che risultano efficaci senza troppo sforzo.

Inoltre, proprio come per il viso, ogni siero corpo ha una funzione ben specifica, che sia idratante o esfoliante, così che lo scrub non sia più l’unico modo per eliminare le cellule morte, ma siano invece gli acidi esfolianti - gli stessi che usiamo sul viso - a eliminare le cellule morte, per fare un esempio. In alternativa, per idratare la pelle ci saranno sieri per il corpo all’acido ialuronico, oppure quelli rassodanti a anti age.

Non pensare che diventi tutto più complesso. Anzi, se ci pensi bene, una volta che sei cintura nera di skincare viso, sarà semplice e immediato trasporre le tue conoscenze alla routine corpo e per te intuire quale possa essere il siero corpo migliore per le tue esigenze sarà uno scherzo.

Siero corpo acido ialuronico

Freshly Hyaluronic Energy Body Serum

Siero corpo all’acido ialuronico vegetale con funzione energizzante antigonfiori e ritenzione idrica. Perfetto da usare su tutto il corpo, ha azione drenante, antinfiammatoria e antiedema, inoltre tonifica e aumenta l’elasticità della pelle riducendone la secchezza, idratandola e aumentandone la luminosità.

Clarins Siero Corpo Idratante

Un vero e proprio concentrato di giovinezza, questo siero dalla texture cremosa associa l'efficacia rigenerante e idratante del pre-retinolo (vitamina A) e del latte di nenufaro bianco. La sua azione rende la pelle morbida e tonica al tatto, levigata, uniforme e luminosa.

Siero rassodante corpo

Comfort Zone Body Strategist Attack Serum

Siero ad azione intensiva localizzata a rapido assorbimento formulato con Caffeina, Carnitina ed estratto di Pepe Rosa, serve a contrastare le imperfezioni della cellulite e dona un aspetto più rimodellato e tonico alla silhouette.

Fiori di Cipria Cosmetics Siero Corpo Rassodante e Rimodellante (su Amazon)

Innovativo siero corpo ad azione rassodante e rimodellante. Grazie ai suoi principi attivi di ultima generazione, favorisce la riduzione degli accumuli adiposi contrastandone la ricomparsa. Inoltre combatte il rilassamento dei tessuti e la perdita di tonicità favorendo la formazione di nuove fibre di collagene e stimolando il rinnovamento cellulare a livello dell'epidermide.

Rhea Cosmetics Morpho Shape 4 Siero Rimodellante Localizzato Viso e Corpo

Trattamento d’urto che grazie alla Caffeina stimola la lipasi, il processo di scissione e smaltimento dei trigliceridi. Seguendo i ritmi circadiani lavora anche di notte quando la pelle è al suo picco metabolico. Inoltre contiene l'attivo “NightShape”, un formidabile polisaccaride ricavato dal Plancton Marino che stimola il destoccaggio dei lipidi e riduce l'aspetto dei noduli cellulitici. La zona trattata viene stimolata allo smaltimento metabolico dei grassi, per un’azione rimodellante e tonificante profonda.

Terme di Riolo Siero Modellante

Siero a base di sostanze antiossidanti vasoprotettive, come l'ippocastano e la centella asiatica, che risulta un efficace coadiuvante negli estetismi della cellulite e permette alla pelle di riacquistare giorno dopo giorno splendore e morbidezza.

Bioline Jatò Re-Shape Siero Booster

Una formula rimodellante ad azione d’urto e ad effetto termogenico mirata agli inestetismi della cellulite e delle adiposità nelle zone critiche del corpo. Grazie all’innovativa Tecnologia Niosomale, un sistema avanzato di veicolazione degli attivi, il siero offre un’efficacia potenziata in grado di migliorare notevolmente l’aspetto delle zone trattate ridefinendo i contorni del corpo.

VeraLab Reshaper Body Serum

Trattamento formulato con ingredienti che agiscono sugli accumuli adiposi localizzati e resistenti ed esercita un’azione snellente e rimodellante, favorendo l’elasticità cutanea e drenando i liquidi in eccesso.

Siero corpo esfoliante

Ren AHA Smart Renewal Body Serum

Siero 2-in-1 2 in 1 arricchito con AHA che esfolia e idrata la pelle in un solo gesto. L'acido lattico scioglie le cellule morte e ridona luminosità alla pelle mentre gli estratti probiotici rafforzano le barriere protettive naturali della pelle e ne preservano l'idratazione. Lo xilitolo invece migliora il flusso dell'acquaregalando una pelle setosa e luminosa.

RVB LAB Meso Pefect Olio Siero Bifasico

Olio siero bifasico dalla texture super piacevole che svolge un’azione mirata contro le smagliature e la perdita di tono ed elasticità.

Eisenberg Sérum Aminicissant Corps

Siero-gel fluido ad assorbimento immediato che lavora in profondità sotto l’abituale trattamento corpo e, giorno dopo giorno, rimodella le aree colpite da depositi di adipe e cellulite.