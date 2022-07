C apelli raccolti, gloss e eyeliner, il trittico per essere al top in vacanza secondo Elisa Maino

In estate, con il caldo torrido che insidia la tenuta del trucco e mette in crisi qualunque hair styling, risultare al top è una vera e propria impresa. Le celeb però, sembrano sempre riuscirci quindi perché non lasciarsi guidare da loro? L’ultima in ordine di tempo a regalarci l’inspo perfetta per un beauty look da aperitivo al mare è Elisa Maino. Ecco come replicarla in poche semplici mosse.

Make up minimal ma d’impatto

Quando il sole è a picco, ma anche dopo il tramonto nei mesi in cui le temperature schizzano verso l’alto, coprire la pelle con fondotinta pesanti risulta contro producente per due motivi: l’effetto maschera è sempre dietro l’angolo e le probabilità che il prodotto si sciolga abbastanza alte.

Molto meglio, quindi, puntare tutto su un’ottima idratazione, sull’abbronzatura sicura e protetta e sull’uso di qualche polvere dall’effetto glow, come ha fatto Elisa Maino, che sulle guance ha applicato un blush luminoso ma quasi impercettibile. Il punto forte del suo look, infatti, è il make up occhi, dove ha realizzato un cat eye da manuale che rende lo sguardo felino e decisamente molto intenso. L’eyeliner è il prodotto dell’anno e già da diversi mesi è quello più avvistato nei beauty trend che diventano virali. Lo abbiamo visto letteralmente di tutti i colori ma in questo caso la scelta di Elisa Maino è classica, visto che si tratta di un ultra black.

Per quanto riguarda la stesura, l’influencer ha creato una linea sottilissima vicina all’attaccatura del naso, inspessendola sempre più verso il finale, dal quale ha fatto partire una codina anch’essa abbastanza larga ma super chic, accentuata ulteriormente da tanto mascara.

Per creare un senso di continuità con l’incarnato, Elisa Maino ha portato l’effetto glow anche alle labbra, stendendo un gloss trasparente leggermente rosato, altro must have indiscusso dell’estate perché esalta qualunque incarnato e dona un mood di freschezza impareggiabile.

Coda alta chic e salva caldo

Le ragazze dai capelli lunghi lo sanno bene, a salvare la vita in questo periodo dell’anno sono soprattutto i raccolti. Se solitamente porti la chioma sciolta e hai paura di sbagliare fai come Elisa Maino e opta per un classico spesso sottovalutato ma che con qualche piccolo accorgimento diventa elegantissimo: la coda di cavallo. Esistono mille modi per farla ma se vuoi renderla chic e perfetta per una serata glam scegli la versione alta con i capelli tiratissimi. L’effetto sarà super wow.