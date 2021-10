A Natale un passaggio da Sephora è d'obbligo, anche da parte di chi non è "maniaco" del beauty. Qualche idea per un pensierino di Natale c'è sempre. Anche a piccoli prezzi. Guarda la nostra selezione

Come ogni anno, anche per il 2021 da Sephora il Natale è magico! Un luogo incantato in cui esaudire tutti i desideri beauty possibili e immaginabili. Per te e per i tuoi cari. Cofanetti esclusivi, collezioni natalizie, brand più ricercati del mondo make up, novità skincare, fragranze in edizione limitata, e tante idee divertenti e raffinate per tutti i budget e i beauty addicted. La scelta è difficile? Ti aiutiamo noi di TheWomBeauty con la nostra selezione. Pronta a preparare la tua wish list?

Il make-up esclusivo di Sephora per Natale 2021

Palette di ombretti, rossetti, smalti e set di mascara: l'offerta di trucco esclusivo, cioè in vendita solo da Sephora, è amplissima! I formati vanno da confezioni micro per provare un colore inedito a palette oversize per divertirsi ogni giorno a indossare un volto diverso. E poi i packaging giocosi invitano a non lasciarli di certo nel cassetto della toelette.

Kit occhi "essenziale" di Sephora

Per uno sguardo intenso e seducente. Il kit perfetto che contiene un ombretto color a sorpresa, una matita contorno occhi 12h e l’iconico mascara Size up! Tutti (ottima notizia) in taglia grande.

Prezzo: € 19,99

La palette di ombretti versatili di Sephora

Nuance – facilissime da portare – che oscillano tra beige, marrone e prugna, ed effetti mat, perlati e metallizzati: a colpo sicuro, questa palette donerà agli occhi di qualsiasi colore! Il cartone utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile.

Prezzo: € 19,99

Ombretti e pennello di Natasha Denona

Una palette di ombretti in edizione limitata e un pennello per un'applicazione facile e senza sforzo. Le texture sono cremose che, una volta applicate sulle palpebre, si traducono in polvere altamente pigmentate.

Prezzo: € 24,95

Le edizioni limitate di Fenty Beauty

Una palette di grande formato, in edizione limitata, composta da 12 ombretti con vari finish, ispirati alle tonalità star del brand. L'iconico highlighter Diamond Bomb che adori, ora disponibile in una palette Diamond Bomb Triple Drip, in tre esclusive tonalità nude reinventate, ispirate alle tue Gloss Bomb preferite!

Prezzo: € 46 e € 41,90

Il set "essenziale" di Make Up For Ever

Questo kit Holiday in edizione limitata contiene 4 prodotti iconici per un regalo perfetto: il Primer Hydra Booster,a la cipria compatt Ultra HD Pressed Powder, il mascara Smoky Extravagant e il rossetto Rouge Artist N. 402

Prezzo: € 72

La palette di Too Faced

8 esclusive tonalità multi-finish tra cui opache, metallizzate e shimmer. Le tonalità ricche e ad alta pigmentazione offrono una resa cromatica reale. La formula setosa si fonde senza sforzo.

Prezzo: € 29,90

Un mascara ultra allungante e liftante, in versione full size & mini-size. Questo mascara dalla forza magnetica calamita le tue ciglia oltre ogni dimensione. Tutto pronto da regalare (o tenere) in una box super funny & festiva!

Prezzo: € 33

Smalti nei colori moda di Sephora

6 smalti altamente pigmentati e facili da applicare… Ecco cosa cela questo kit pensato per dare il tocco finale perfetto a qualsiasi look, da quelli delle feste ai più classici!

Prezzo: € 15,99

Gli accessori trucco in vendita da Sephora per Natale 2021

Spugnette e pennelli di materiale pregiato fanno la differenza nella resa del make-up. E questo le beauty addicted lo sanno bene. Ecco qualche idea da regalare da Sephora.

A forma di cono gelato, questo contenitore divertente è perfetto per riporre la Beautyblender (in una nuova tonalità lampone) tra un utilizzo e l'altro. L'esclusiva spugna priva di lattice permette di ottenere un finish impeccabile effetto seconda pelle.

Prezzo: € 18

Set pennelli trucco di Sephora

Prezioso, questo kit pensato per creare un makeup completo si compone di 1 pennello per cipria, 1 pennello per blush, 1 pennello per fondotinta e 1 pennello occhi con fibre sintetiche e super morbide.

Accessori super allegri perché l’impugnatura integra una marea di paillettes incapsulate! Puri gioielli, indispensabili per qualsiasi look delle feste che si rispetti

Prezzo: € 19,99

Skincare esclusivo Sephora Natale 2021

Per il viso e per il corpo, le proposte natalizie Sephora Natale 2021 offrono tante idee per coccolarsi e provare prodotti nuovi a prezzi speciali. Edizioni limitate, mini-size e idee furbe da portare sempre con sé.

Set massaggio viso e pelle glow di Sephora

Glow Massage Set contiene il siero best-seller (15ml) che uniforma il colorito e migliora la luminosità e un mini rullo per il viso al quarzo rosa. Il plus: una candela profumata dalle dolci note vanigliate per aggiungere un tocco di benessere a questa esperienza di trattamento.

Prezzo: € 23,99

Cofanetto corpo Sol Janeiro

BUM BUM JET SET è un cofanetto corpo che contiene la crema detergente Brazilian 4 Play Moisturizing Shower Cream-Gel e la bruma Brazilian Crush Cheirosa ’62 Hair + Body Fragrance Mist!

Prezzo: 22€

Il kit di maschere viso, labbra e occhi di Sephora

Il set regalo per eccellenza che soddisferà tutte le esigenze di skincare. 8 maschere disposte in fila come calze davanti al caminetto, si prenderà cura di te dalla testa ai piedi. All’interno: maschera viso al melograno, maschera occhi alla caffeina, maschera occhi al melograno, maschera frizzante, maschera piedi al cactus, maschera mani al mango e maschera capelli all’aloe vera.

Prezzo: € 26,50

Il set alle rose di Mario Badescu

La box in latta contiene:

- spray per il viso con aloe, erbe aromatiche e acqua di rose. Da spruzzare sempre e ovunque per una pelle fresca e idratata;

- crema mani alla rosa con vitamina E;

- balsamo labbra alle rose;

- sapone per il corpo alle rose

Prezzo: €22

Set giorno¬te di Laneige

La confezione contiene una Water Sleeping Mask Lavender 15 ml, un gel da notte dall’effetto rinfrescante; un Lip Sleeping Mask Sweet Candy, la maschera per le labbra dall’irresistibile fragranza Bonbon Gourmand.

Prezzo: € 13

La pochette da bagno di Sephora

Questo pacchetto è pronto per essere messo sotto l’albero. Nella pochette riutilizzabile troverai una spugna da doccia in rete e 4 prodotti da bagno essenziali: gel doccia ai fiori di cotone (260ml), sapone (100g) e scrub corpo detergente (50ml).

Prezzo: € 15,99

Il set idratazione Clinique

Un set interamente a Clinique Moisture Surge in versione maschera, crema giorno e notte e booster di idratazione. La NUOVA Moisture Surge Intense rafforza la naturale barriera cutanea per aiutare la pelle a preservare le sue naturali riserve d’acqua (con uno strato di lipidi). Gli antiossidanti proteggono la pelle per tutta la giornata dalle aggressioni esterne che possono indebolire la barriera cutanea e causare invecchiamento precoce della pelle. La formula contiene Cica (Centella Asiatica), per riparare e lenire visibilmente la pelle irritata e disidratata.

Prezzo: € 37

La box skincare Polàar

Crema giorno, notte e labbra a base di alghe boreali che attivano la rigenerazione cellulare notturna. Fin dalla prima applicazione la pelle è più liscia, rigenerata e rivitalizzata.

Prezzo: € 20

Il kit pelle effetto glow di Pixi

Tonico viso nutriente senza alcool, lenitivo e ricco di nutrienti + la face mist infusa con olii di 7 fiori, acidi grassi essenziali e antiossidanti. Idrata la pelle, migliora l’elasticità e offre protezione dai radicali liberi.

Prezzo: € 24,90

Le idee regalo Sephora Natale 2021 per la cura dei capelli

Prodotti professionali che rendono i capelli morbidi e setosi come dal parrucchieri, trattamenti ideali per continuare le cure effettuate in salone, queste le proposte per Natale 2021 di Sephora.

Set riparazione capelli di Morocconoil

In questo set, tre prodotti indispensabili per idratare (con un colpo di bacchetta magica) in profondità i capelli, nutrire le lunghezze e far brillare la massa dei capelli: lo Shampoo idratante (250ml), il Rivitalizzante senza risciacquo tutto in uno (160ml), la maschera idratante intensa (250ml) e il Trattamento Moroccanoil (10ml).

Prezzo: € 70

Prodotti full e minisize di Olaplex

Il kit per Natale contiene una taglia grande del leggendario trattamento Olaplex, N° 3 Hair Perfector®, taglie da viaggio di N° 4 Bond Maintenance™ Shampoo e N°5 Bond Maintenance™ Conditione, e una taglia grande del N°7 Bonding oil™ per la protezione dal calore fino a 230°C.

Prezzo: € 76

Cofanetti di profumi in esclusiva da Sephora Natale 2021

Le fragranze più ricercate in set natalizi in edizione limitata per lei e per lui.

L'Interdit di Givenchy

In questo set natalizio il profumo L’Interdit di Givenchy è accompagnato dall’accessorio più couture di tutti, nella versione mat, Le Rouge Deep Velvet, una versione ultrapigmentata, opaca, divinamente comoda da portare. Espressione della raffinatezza e della sensorialità della Maison Givenchy, è presentato in un astuccio di velluto rosso, che richiama la sua finitura opaca cipriata.

Prezzo: € 105

Cofanetto di Chloé

Come la fragranza fonde elementi classici con idee nuove, così il flacone è un oggetto che si identifica per i suoi opposti. Il suo designer, Patrick Veillet, si è ispirato all’intricato dettaglio della manica di una camicetta Chloé per sviluppare le pareti di vetro delicatamente pieghettato che donano movimento al flacone quadrato.

Prezzo: € 95

Edizione natalizia di K by Dolce & Gabbana

Per il Natale 2021, in esclusiva da Sephora, la fragranza K by Dolce & Gabbana si arricchise dello shower gel e dell’after shave balm. Una proposta completa per un’immersione nelle note pulsanti della fragranza che si amplificano grazie alla complementarietà di prodotti che definiscono un rituale profumato esaltando gli accenti più frizzanti e/o profondi.

Prezzo: € 104