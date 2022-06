Sensuale e di tendenza: con la nuova frangia e il make up top Bella Hadid è una queen

F ascino, seduzione e voglia di svelare il tuo lato sexy e very strong? Ecco l'ispirazione make up e la frangia da copiare di Bella Hadid

Regina delle passerelle e di stile. Soprattutto in fatto di nuove acconciature e cambi look all’insegna della provocazione e della sensualità. Il tutto abbinato a un make up da perfetta icona di stile e fascino. Bella Hadid sa davvero come stupire i sui follower e lo fa abbinando una frangia e un make up che è impossibile non amare subito. E che dal numero di like è ovvio che abbia colpito nel segno.

Un look ad alto tasso di seduzione e di sicuro effetto. Perfetto per non passare inosservate e che ben si adatta a stupire chiunque vi guardi nelle prossime calde e festose serate estive. Ma cos’ha di speciale questo mix dal risultato super wow sfoggiato da Bella Hadid? Tutto!

Partiamo dall’acconciatura. Che dire, la scelta della baby bang, una frangia corta lineare e perfettamente strutturata, abbinata ai tendrils lasciati cadere dolcemente sul viso, è quel dettaglio cool da non lasciarsi sfuggire nemmeno per un secondo. E da imitare subito. Il tutto reso ancora più stiloso dalla coda alta, liscia e ben tirata. Per un risultato da lasciare davvero senza fiato.

E cosa dire poi del make up? Un trucco nei toni del grigio fumo, sfumato leggermente sulle palpebre superiori e al di sotto della rima inferiore dell’occhio, allungandosi quasi fino alle tempie. Impreziosito da una passata di matita nera o eyeliner, sia sulla rima superiore che su quella inferiore. A dare profondità e massima intensità allo sguardo felino della modella.

Un tripudio di fascino, mistero, voglia di sedurre e ammaliare con un solo e indimenticabile sguardo. E un make up reso ancora più cool dalla frangia e dall’acconciatura elegante e dai toni tra il rock e il retrò. Un concentrato di stile che non può non essere notato e imitato subito.

Cosa stai aspettando quindi? Procurati la palette giusta e dai sfogo all’hair stylist che è dentro di te. E prova subito a realizzare questo mix di fascino senza fine e dal carattere sexy e very strong. Tirando fuori la tua voglia di stupire e di non passare inosservata proprio come una queen delle passerelle e icona di stile.