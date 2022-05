Tutti i segreti del bold eyeshadow, per uno sguardo sempre al top

L a nuova moda per il trucco occhi? Il bold eyeshadow, il make up che, una volta provato, non abbandonerai più!

Il trucco occhi torna protagonista nel make up dell’estate grazie al bold eyeshadow in grado di regalare uno sguardo al top. Ombretti dalle nuance accese, eyeliner e mascara sono i prodotti in grado di regalare un trucco che non passa inosservato e che regala grandi emozioni.

Da Natalia Paragoni a Bella Hadid, sino ad arrivare a Paola Turani, sono tantissime le modelle e influencer che si sono lasciate stregare da questo make up che promette di accompagnarci nei prossimi mesi. Il, bello del trucco bold è che pone al centro lo sguardo, esaltandolo al massimo.

Se vuoi provarlo dimenticati la timidezza e scordati di sfoggiarlo solamente per una serata speciale, il bold eyeshadow è per chi non teme di farsi notare e si può indossare sia in ufficio che per un aperitivo con le amiche. Le declinazioni sono tantissime e vedrai che una volta che l’avrai scoperto non vorrai più abbandonarlo, giocando con i colori e gli effetti.

Come si realizza un make up bold? Per prima cosa ti servirà un eyeliner per definire la forma dell’occhio e allungarla. Non temere di osare, ma crea una linea che sia piuttosto spessa. Poi passa all’ombretto, puntando sulle nuance che preferisci. Se hai voglia di sperimentare prova le tonalità fluo di gran moda in questo periodo dal fucsia al verde smeraldo, sino al giallo limone. In alternativa puoi scegliere shade pastello oppure shimmer, sui toni del bronzo o del biscotto, per un tocco di eleganza immediata.

Ma andiamo nel dettaglio. Se hai voglia di provare il trucco bold e non sai da dove iniziare armati di un po’ di pazienza. Quando si parla di eyeliner la pratica è tutto, ma qualche piccolo trucco potrebbe esserti utile. Per prima cosa parti dalla fine, ciò significa che dovrai disegnare prima il triangolino finale, andando poi a congiungerlo con la linea formata sulla palpebra.

Punta su un prodotto con la punta in feltro: ti sembrerà di usare un pennarello e sarà tutto più semplice. Ricordati di non tirare l’occhio perché questo causerebbe un fastidioso effetto a zig zag. Prenditi invece il tempo che ti serve e non spaventarti se commetti errori, si potranno sempre correggere usando un bastoncino in cotone bagnato con lo struccante.

L’ombretto – sempre meglio se in polvere – si può applicare con un pennellino o le dita. Infine non dimenticare mai il mascara. Stendilo con movimenti rapidi, partendo dal basso e muovendo lo scovolino verso l’alto. Ricordati di insistere maggiormente sulla radice, realizzando brevissimi movimenti per dare un volume massimo e intensificare lo sguardo.