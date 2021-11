L e ragazze Scorpione sono piuttosto meticolose e hanno un amore smodato per skincare e make up che le porta a non poter proprio far a meno di alcuni prodotti.

Toste, determinate e affascinati. Se si dovessero scegliere tre aggettivi per descrivere le ragazze del segno dello Scorpione sicuramente sarebbero questi. Forse però non basterebbero perché chi è nata dal 23 ottobre al 22 novembre, è anche estremamente intuitiva, misteriosa, piena di energia e passione.

Insomma, un vero e proprio vulcano che si esprime anche in un approccio alla beauty routine assolutamente scrupoloso, che non tralascia alcun dettaglio in nessuna fase.

Esistono prodotti dai quali non si separa mai, nemmeno in viaggio, che considera veri e propri must have con i quali esaltare la sua bellezza naturale. Scopriamoli insieme.

Tutto quello che serve per una skincare perfetta

Un’altra spiccata caratteristica delle scorpionicine è quella di essere estremamente perfezioniste e testarde. Raramente mollano un progetto e ogni cosa che compiono deve essere fatta a regola d’arte.

Convinte, a ragione, che per rimandare un’immagine radiosa prima ancora della scelta del make up ci si debba occupare della cura della pelle, considerano quello della skincare routine un vero e proprio momento sacro.

Detersione ad hoc

Proprio per questo, uno dei prodotti ai quali non rinunciano mai è un buon detergente, che utilizzano per lavare la pelle del viso mattina e sera.

La scelta non è univoca ma spazia tra formule in gel, oleose o spumogene a seconda dal tipo di pelle: secca, grassa o mista.

Ben consce delle differenze, le ragazze dello scorpione maggiormente scrupolose ne posseggono più d’uno perché sanno bene che la pelle non è mai uguale a se stessa ma cambia in continuazione a seconda del periodo dell’anno, degli ormoni e molto altro.

Meglio non farsi cogliere impreparate e poter sempre sfoderare il detergente giusto.

Skincare coreana mon amour

Proprio perché considerano la cura della pelle una scienza, molte vanno pazze per la skincare coreana, una filosofia orientale che prevede l’uso giornaliero di 10 prodotti in altrettanti step. Farla richiede un po’ di tempo e può sembrare laborioso ma nulla spaventa le ragazze del segno.

Tutti i prodotti necessari

Il primo step della skincare coreana prevede la doppia detersione, ovvero il lavaggio del viso con un detergente oleoso, che per la regola della similitudine scioglie il sebo in eccesso, purifica i pori ed elimina il make up se presente; seguito da uno schiumogeno.

Successivamente è la volta dell’esfoliazione da compiere con un prodotto per lo scrub.

A questo punto inizia la fase dell’idratazione a base di un tonico e dalle Essence, poco usate in Occidente ma che le scorpioncine conoscono bene. Si tratta di prodotti ricchi di estratti naturali, fermentati e principi attivi, che hanno lo scopo di lenire la pelle, idratarla, rinforzarla e stimolare il rinnovamento cellulare.

Inutile dire che alla prima prova sia finito dritto nella loro top 5 dei prodotti preferiti, insieme ai booster, che occupano la casella del passaggio successivo e servono per riequilibrare la pelle e prepararla a ricevere contorno occhi, crema idratante e protezione solare.

Maschere? Purché rivitalizzanti

Un altro rituale imprescindibile della skincare coreana è la stesura di una maschera, ma per non esagerare le ragazze Scorpione preferiscono non farla ogni giorno, ma solo un paio di volte a settimana.

La scelta ricade quasi sempre in formule fresche ed energizzanti e gli ingredienti ai quali difficilmente rinunciano sono avocado e Aloe vera.

Matita nera, eyeliner e mascara

Le nate sotto il segno dello Scorpione sono dotate di una sensualità innata e di una capacità di stregare invidiabile. Amanti della seduzione, si divertono a giocare con questa loro caratteristica, che enfatizzano con un make up ad hoc, focalizzato soprattutto sugli occhi.

Il loro colore preferito è il nero e per questo tra i prodotti che non possono proprio mancare nella beauty bag svettano matita black ed eyeliner.

Cat-eye da giorno

Per un trucco giorno basic solitamente preferiscono creare una riga sottile di quest’ultimo, estendendola verso l’esterno con una codina leggera ma iper sensuale, lasciando il resto dell’occhio privo di trucco, eccezion fatta per il mascara, che per creare uno sguardo da gatta ovviamente non manca mai.

Smokey eyes per la sera

Quando il sole lascia il posto alle luci della notte, il make up delle ragazze Scorpione si fa extra strong. Il nero resta protagonista ma questa volta il prodotto scelto è una matita morbida da sfumare il più possibile per creare un perfetto smokey eyes, enfatizzato anche dalla stesura di un mix di ombretti che spaziano dall’ultra black al grigio. Anche in questo caso il tocco finale è tanto, tantissimo mascara.

Lip balm o gloss sulle labbra

Le ragazze del segno amano esaltare la bellezza ma senza esagerare. A un make up occhi forte scelgono quindi di accostare labbra naturali, coperte da un velo di lip balm nutriente o da un gloss trasparente ad effetto rimpolpante, che ne enfatizza i contorni senza appesantirle.